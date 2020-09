“Ir jābūt pacietīgiem un jāgaida rezultāts,” noteica ministrs, kurš, vaicāts, vai tiešām aiz laupīšanas nebija maskēta pasūtījuma slepkavība, norādīja: “Policija noteikti pārbaudīs visas versijas, bet izskatās, ka tā bijusi laupīšana.”

Rebenoka noslepkavošana daudziem likusi atminēties arī maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietu, kas aizvien ir neatklāta. Ģirģens par to izteicās, ka "atšķirībā no šīs [Rebenoka] lietas, pirmsšķietami tā varētu būt sarežģītāka, tā varētu būt slepkavība ar starptautisku raksturu, līdz ar to tādas lietas ir grūtāk atklāt, bet uzdevums nemainās. Jāmēģina arī Bunkus lietu atklāt."

Tikmēr Valsts policija pirmdien plkst.11 sasaukusi preses brīfingu saistībā ar Rebenoka slepkavības lietu. Preses brīfingā informāciju par notikušo sniegs Valsts policijas priekšnieka p.i. Juris Šulte un Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks. Portāls Jauns.lv ziņos par brīfingā izskanējušo!

Kā zināms, svētdienas gaitā atklājās, ka mājā, kur noslepkavots Rebenoks, atradās arī viņa draugs un biznesa partneris Ingus Balandins. To medijiem apstiprināja advokāta kolēģis, jurists Mārtiņš Krieķis, kurš svētdienas rītā izsludināja 20 000 eiro atlīdzību par slepkavu atrašanu.

Pēc viņa teiktā, Balandinam nodarīti smagi miesas bojājumi. Rebenoka kolēģa jurista Mārtiņa Krieķa rīcībā ir arī informācija, ka Rebenoka mājā slepkavības naktī bijuši trīs cilvēki maskās. Svētdienas rītā Langstiņos, kur atrodas Rebenoka dzīvesvieta, ieradās arī Jauns.lv, novērojot, ka policijas darbinieki iztaujāja arī apkārtnes iedzīvotājus.

