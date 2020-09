Papule pametusi "Saskaņas" Saeimas frakciju

Turpmāk savu darbu Saeimā viņa veiks kā pie frakcijām nepiederoša deputāte.

Papule nav partijas "Saskaņa" biedre.

Viņa norāda, ka no "Saskaņas" saraksta kandidēja, jo viņai bija vairāki mērķi, kurus vēlējās sasniegt sabiedrības integrācijas jomā, piemēram, automātiska pilsonības piešķiršana Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem un Latvijas iedzīvotāju etniskās polarizācijas mazināšana. Aktuāla viņai ir arī izglītības joma.

"Visu šo laiku esmu bijusi aktīva priekšlikumu iesniedzēja, un tie visi ir tikuši noraidīti, nevērtējot pēc būtības, tikai tāpēc, ka nākuši no "Saskaņas", no opozīcijas," uzsver deputāte.

Viņa raksta, ka savus mērķus turpinās īstenot veidā, kādu šā brīža situācijā uzskata par efektīvāku.

"Šobrīd secinu, ka "Saskaņa" ir transformācijas procesā un ir skaidrs, ka tas paņem daudz enerģijas. Šīs lietas, protams, ir jāsakārto, jo partijai ir jādomā par nākotni, jāsaprot, kas būs partijas atslēgas cilvēki, jāizvirza jauni mērķi un jābūt redzējumam, kā tos sasniegt," viņa uzsver.

Papule saka, ka savu enerģiju nedalīti vēlas virzīt likumdošanas iniciatīvu un izstrādes procesam.

Kā vēstīts, aizvadītajā nedēļā partijas "Saskaņa" Saeimas frakcija no savām rindām izslēdza dienu iepriekš no partijas izslēgtos Saeimas deputātus Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu

Partijas līderis Jānis Urbanovičs iepriekš skaidroja, ka Dombrovskis un Švecova "sistemātiski pārkāpj partijas lēmumus un izrāda necieņu pret kolēģiem". Partijas biedriem radusies pārliecība, ka abi deputāti nenovērtē savu atbildību vēlētāju priekšā.

Saeimas deputāts Dombrovskis vēl pirms tam bija lēmis atstāt partijas "Saskaņa" valdi, tomēr vēlējās turpināt būt "Saskaņas" biedrs un strādāt partijas Saeimas frakcijā.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.