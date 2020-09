Autovadītājus pārkāpējus Latvijā nu ķer arī ar dronu

Policisti secinājuši, ka drons atvieglot dažādu policijas funkciju veikšanu, piemēram, personu meklēšanu, kārtības nodrošināšanu publiskos pasākumos, un arī satiksmes uzraudzīšanas funkciju, tādēļ tāds ieviests arī satikmes uzraudzīšānas nolūkiem.

Bezpilota lidaparāts ir iegādāts ar mērķi uzlabot kopējo autovadītāju braukšanas kultūru, jo ar to tiks veikta periodiska ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu kontrole. Uzsvars tiks likts uz agresīvas braukšanas, kā, piemēram, automašīnu kolonnu apbraukšana, nepamatota joslu mainīšana, zīmju neievērošana u.c., pārkāpumu fiksēšanu, norāda policijā.

"Šis ir viens no tehniskajiem līdzekļiem, kas paplašina policijas iespējas uzlabot un kontrolēt satiksmi - ar tā palīdzību var veikt arī satiksmes kontroli vietās, kur policijas ekipāžai var būt grūtāka pārredzamība. Šobrīd satiksmes uzraudzīšanai tiks izmantots viens drons, lai sākotnēji saprastu visas tā iespējas ceļu satiksmes dalībnieku braukšanas kultūras uzlabošanā," uzsver Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Bezpilota lidaparāta darbības princips ir šāds: tas tiek izmantots kā palīgrīks, ar kuru fiksē pārkāpumu no augšas. Dronu pilotē policijas darbinieks, kurš ir ieguvis tā pilotēšanas licenci. Tiklīdz viņš fiksē kādu likumpārkāpumu, par to tiek paziņots netālu esošajai ekipāžai, kura pēc tam aptur ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju. No drona iegūtais video materiāls, kalpo kā pierādījums pārkāpumam.

Bezpilota lidaparāts ir iegādāts par Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) līdzekļiem. Tā izmaksas ir 6 000 eiro, tajās ietilpst arī Satiksmes drošības pārvaldes personāla apmācība un licences iegūšana.