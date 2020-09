RIBOCA2 viss reizē zied “atjaunotnes valdzinājumu” iepazinuši iepriecinoši liels apmeklētāju skaits

Lai arī sākotnēji plānotais otrās Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA2) norises ilgums bija pieci mēneši, pielāgojoties neparedzētā vīrusa straujajam “pasaules galam”, jauno apstākļu ietekmē RIBOCA2 izstādes ilgums tēlaini pielāgojas tās nosaukumam - kā rets zieds ar īsu ziedēšanas laiku. Unikālais mākslas pieredzējuma formāts Covid-19 ietekmē rada izstādes turpinājumu pilnmetrāžas dokumentālajā filmā un biennāles 20 hektāru plašā teritorija tika izmantota kā filmēšanas laukums.

Lai arī biennāles projektu klasiski veido izstāde, pirmo reizi mākslas pasaulē tā pārtapa par pilnmetrāžas filmas uzņemšanas laukumu, kur filma tika uzņemta izstādes darba laikā - RIBOCA2 galvenās kuratores Rebekas Lamaršas-Vadelas un līdzrežisora Dāvja Sīmaņa vadībā. Plānots, ka filma savu pirmizrādi piedzīvos 2021.gada sākumā.

“Tāpat, kā pati izstāde, arī filma runās par sliekšņiem un pārvērtībām situācijā, kad kādai konkrētai pasaulei pienācis gals. Scenārijs izseko sākotnējā izstādes plāna paliekām, līkločojot starp nepabeigtajām, pārveidotajām un no jauna radītajām iecerēm, un risinās kā odiseja, rāms plūdums un meditācija par lietu nepastāvību. Filma ir veltījums topošai labvēlīgai, caur valdzinājuma atjaunotnes procesu izgājušai pasaulei, kurā mākslas darbi funkcionē kā domu ceļazīmes,” uzsver Rebeka Lamarša-Vadela.

Biennāles norises laikā apmeklētājiem ir bijusi iespēja iepazīt 65 mākslinieku, 9 mākslinieku kolektīvu darbus. RIBOCA2 veidoja mākslinieki, radošas personības un domātāji, meklējot nākotnes kopsaucējus reģionālajiem un globālajiem šodienas kontekstiem.

Lielākā daļa dalībnieku (vismaz viena trešdaļa no Baltijas valstīm un gandrīz 60% no Baltijas jūras reģiona), kas uzaicināti piedalīties biennālē, ir dzimuši, dzīvo vai strādā Baltijas valstīs. Biennāle iepazīstināja arī ar virkni dalībniekiem no Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotās Karalistes, Argentīnas, Austrijas, Beļģijas, Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Meksikas, Norvēģijas un Šveices. Tajā bija sastopami arī tādi zināmi vārdi kā: Tomass Saraseno (Tomás Saraceno) (Argentīna un Itālija), Bridžeta Polka (Bridget Polk) (ASV), Olivers Bīrs (Oliver Beer) (Apvienotā Karaliste) , Hišams Berrada (Hicham Berrada), (Francija un Maroka), Līna Lapelīte (Lina Lapélyté) un Mantas Petraitis (Lietuva) un daudzi citi.

Latviju RIBOCA2 pārstāvēja Valdis Celms, Agnese Krivade, Kristaps Ancāns, MAREUNROL’S, Vija Eniņa, IevaKrish (Latvija, Lietuva), Miķelis Fišers un Daina Taimiņa. Tāpat sadarbībā ar trim vietējiem restorāniem un to šefpavāriem no – “Mazā Terapija”, “Casa Nostra” un “3 pavāru restorāns” – Rīgas iedzīvotājiem un tās viesiem bija iespēja iepazīt “valdzinājuma atjaunotnes” aromātu un garšu interpretāciju veģetāra ēdiena formā minētajos restorānos.

20 hektāru plašajā, igauņu arhitektu dueta Rolanda Rēmā (Roland Reemaa) un Lauras Linsi (LLRRLLRR) pielāgotajā, Andrejsalas industriālajā ostas teritorijā, kas caurvīta ar Andreja Tarkovska filmām radniecīgo atmosfēru, bija iespējams doties mierpilnā 4-5 stundu garā pastaigā. Trijās izstādes darbības nedēļās izstādi bagātināja vairāki dažādām auditorijām paredzēti pasākumi - performances, mākslinieku lekcijas un senioru sarunas, mākslas mediatoru vadītas tūres un publiskās programmas pasākumi, ģimeņu svētdienas ar starpdisciplinārām darbnīcām, ievērojot nepieciešamos higiēnas un sociālās distancēšanās noteikumus.

Attālināti - biennāles tiešsaistes cikla lekciju turpinājums ir pieredzams un skatāms joprojām biennāles tīmekļa vietnē www.rigabiennial.com, kā arī biennāles Youtube kanālā. Tā līdz 1. oktobrim RIBOCA2 turpinās iknedēļas ceturtdienu lekciju un sarunu ciklu, kur ievērojami teorētiķi, pētnieki, dzejnieki un rakstnieki aicināti kavēties pārdomās par tādiem vārdiem kā Beigas, Cilvēks, Mīlestība, Balsis, izmantojot tos kā prizmas, caur kurām paraudzīties uz alternatīviem skatījumiem uz mūsu tagadnes un nākotnes scenārijiem. Vēl trīs lekcijas/ sarunas aktualizēs šīs tēmas un RIBOCA2 publisko programmu asociētā kuratore Sofija Lemosa (Sofia Lemos) šos jautājumus kopā šķetinās ar filozofi Vensjānu Desprē (Vinciane Despret) (17.septembrī) un pētnieci, rakstnieci Makenziju Vorku (McKenzie Wark) (24.septembrī). Sarunu cikls noslēgsies 1. oktobrī ar pārdomām par tālākajiem šīs pasaules scenārijiem un veidiem. Kādas ir iespējamas mūsu Nākotnes?