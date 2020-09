"Tā, mūsuprāt, ir divkosība." Par partijas Statūtu pārkāpumiem no "Saskaņas" izslēdz divus biedrus

Ar šādu priekšlikumu klajā nāca partijas Rīgas nodaļa, un to šodien atbalstīja arī "Saskaņas" valde, vienlaikus rekomendējot Dombrovski un Švecovu izslēgt arī no Saeimas frakcijas.

Partijas līderis Jānis Urbanovičs skaidroja, ka partijas iekšējās demokrātijas un viedokļu daudzveidības vārdā "Saskaņā" vienmēr tiek cienīts deputātu individuālais viedoklis, jo tas sniedz iespēju uzklausīt, apspriest un izvēlēties labāko no iespējamiem risinājumiem.

"Taču pēc lēmumu pieņemšanas partijas biedriem ir saistošs koleģiāli nolemtais, tāpat kā ir saistošas partijas programmā ietvertās vērtības," uzsvēra deputāts.

"Saskaņas" valde uzskata, ka Dombrovskis un Švecova "sistemātiski pārkāpj partijas lēmumus un izrāda necieņu pret kolēģiem". Partijas biedriem radusies pārliecība, ka abi deputāti nenovērtē savu atbildību vēlētāju priekšā.

""Saskaņa" nevēlas nodrošināt platformu cilvēkiem, kas publiski pauž vēlmi nākotni saistīt ar citiem politiskajiem spēkiem. Vienā teikumā runāt par uzticību saviem vēlētājiem, bet nākamajā - apliecināt, ka tiek gaidīti izdevīgi piedāvājumi no citām partijām - tā, mūsuprāt, ir divkosība. Partijas biedri ar šādu situāciju nevēlas turpmāk samierināties," skaidroja Urbanovičs.

Parlamentārietis Ivars Zariņš (S) pauda sarūgtinājumu, ka ne Švecova, ne Dombrovskis šodien neieradās uz partijas valdes sēdi, lai paustu savu viedokli par notikušo, lai gan abi uz to aicināti.

Partijā uzsvēra, ka organizācija labi apzinās, ka ir jāizdara secinājumi pēc partijas rezultātiem Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, piebilstot, ka tas jau tiek darīts. "Un tiem, kas konstruktīvas rīcības vietā demonstrē paniku par savu personīgo nākotni politikā, ir vērts izvērtēt atrašanos "Saskaņā"," akcentēja partijas līderis.

Partijā ir izveidota darba grupa vispusīgai vēlēšanu rezultātu analīzei un rekomendāciju izstrādāšanai - "Saskaņas" kongresā šā gada decembrī tiks rosināta visu partijas institūciju un to vadītāju pārvēlēšana.

"Nekādi nevaram iepriecināt tos, kas pareģo "Saskaņas" pazušanu no politikas. Mēs strādāsim, lai pierādītu saviem vēlētājiem, ka mums viņi var uzticēt savu balsi. Un viņu lēmums par "Saskaņa" nākotni būs vienīgais pareizais," uzsvēra Urbanovičs.

Kā ziņots, Urbanovičs iepriekš sociālajā tīklā "Facebook" bija norādījis, ka, ja "viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man roka nenodrebēs", tas nav ne asprātīgi, ne koleģiāli, ne ētiski". Politiķis konkrēto cilvēku nesauc vārdā, taču cits lietotājs publicējis ekrānuzņēmumu ar Švecovas komentāru, kurā viņa apgalvo, ka Urbanovičs partijas kongresā teicis, ka gaidot, kad viņu kāds "noņemšot". Deputāte tālāk norāda, ka, ja kas "viņai roka nenodrebēs...", uzreiz gan piebilstot, ka joko.

Urbanovičs šajā ierakstā, kurā neviena persona tieši nav minēta, aicinājis ""Saskaņas" valdes locekļus izvērtēt situāciju, bet tos, kuri savu atrašanos mūsu partijā un frakcijā tagad uztver kā kļūdu, pieņemt skaidrus lēmumus un šo kļūdu izlabot".

Tāpat vēstīts, ka Saeimas deputāts Dombrovskis iepriekš lēmis atstāt partijas "Saskaņa" valdi. Dombrovskis aģentūrai LETA norādīja, ka, atstājot partijas valdi, viņš turpinās būt "Saskaņas" biedrs un strādāt partijas Saeimas frakcijā.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.

Vaicāta par viņas komentāru sociālajā tīklā "Facebook", uz ko savā atbildes ierakstā, iespējams, ir atsaucies Urbanovičs, Švecova aģentūrai LETA norādīja, ka šajā jautājumā ir svarīgs konteksts. Politiķe skaidroja, ka atsaucās, vai nu uz "Saskaņas" frakcijas vadītāja partijas kongresā tieši vai netieši norādīto, ka viņu un pārējo "Saskaņas" vadību kaut kad aizvietos jaunāki cilvēki. Deputāte akcentēja, ka viņas vēstījums komentārā bijis, ka ir pienācis laiks mainīt partijas vadības stilu.

Politiķe uzsvēra, ka, lai gan "Saskaņas" iepriekšējā kongresā bija acīmredzami, ka ir nepieciešamas pārmaiņas pēc korupcijas skandāliem Rīgas domē, tomēr viņa nesadzirdēja nekādus ierosinājumus šajā jomā. Viņa balsojusi Dombrovska apstiprināšanu par vadītāju, kurš partijas vadības vēlēšanās zaudēja Urbanovičam, bet Švecova reizē atzina, ka nebiju pietiekoši drosmīga, lai aicinātu arī citus balsot par Dombrovski.