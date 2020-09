Pēc Kreituses domām labi esot tas, ka tiesa nav izturējusies vienaldzīgi pret iesniegtajām pretenzijām par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, jo vienā brīdī licies, ka tiesa noraidīs šīs prasības.

“Labi, ka ir pateikts, ka tā ir nelikumība, kļūda un tagad ir pieņemts kļūdu labojums. Kļūdu labojums nav ideālais variants. Tas, ka balsis pārskaitīs, ir ļoti interesanti, jo tas var kaut ko izmainīt,” sacīja profesore.

Kreituse uzskata, ka tiem, kas no vēlēšanu komisijām notikušo komentē, vajagot saprast, ko viņi var teikt un nerunāt to, kā nav.

Profesore uzsvēra, ka šī balsu pārskaitīšana varot skart atsevišķus deputātus, jo iekļūšanu vai neiekļūšanu Rīgas domē varot izšķirt pat 10 balsis un tas esot arī plusu un mīnusu jautājums.

“Šī lieta atstāj nepatīkamu nogulsni, ja mēs cīnāmies par atklātām un demokrātiskām vēlēšanām. No vienas puses tiesa ir likvidējusi nelikumības, no otras puses tas parāda to, ka vēlēšanu organizācija Latvijā ir zaudējusi savu kvalitāti. Un atbildīgo nav. Uzskatu, ka tie cilvēki, kas pieļāva kļūdas, nevar vairs strādāt komisijā, un ir krietni jāpārvērtē CVK nostādne un darbība,” pārliecināta ir RSU profesore.