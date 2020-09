Rinkēvičs ar ļoti augstu varbūtību pieļauj, ka no Igaunijas ieceļojošajiem drīz būs jāievēro pašizolācija

Sabiedrība TV24

“Baltijas burbulis” reāli neeksistē jau no jūnija beigām, kad Šengenas valstis atvēra robežas. Ar ļoti augstu varbūtību pieļauju, ka no sestdienas pusnakts tiem, kas ceļos uz Igauniju vai no turienes ieradīsies Latvijā, būs jāievēro 14 dienu pašizolācija,” RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” tā saukto “Baltijas burbuļa” plīšanas varbūtību komentēja Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).