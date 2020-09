Sedas pilsētiņa. Staļinlaiku rezervāts Latvijā

Seda ir viena no tām nedaudzajām Latvijas pilsētām (sākotnēji gan tā skaitījās pilsētciemats), kas padomju varas gados tapušas būtībā tukšā vietā. Kad piecdesmto gadu sākumā tika nolemts uzsākt Sedas kūdras purva izstrādi, tad strādnieku vajadzībām triecientempā tika izbūvēts neliels ciemats - sākotnēji tajā bija vien divas perpendikulāri izvietotas ielas (tagadējās Miera un Uzvaras ielas) ar laukumu centrā. Tā kā dzīvojamās ēkas vajadzēja uzbūvēt ātri, tad ar izsmalcinātu un daudzveidīgu arhitektūru nevienam nebija laika ņemties: tika uzceltas vairākas tipveida dzīvojamās mājas, kā arī dažas pirmās nepieciešamības būves - skola, kultūras nams un administratīvā ēka, kur sēdēt dažāda ranga priekšniekiem. Bet ielu krustojumā iekārtots laukums, kurā vēlāk parādījās obligātais Ļeņina piemineklis.

Jau vēlākajos gados Sedā ir uzcelta arī neliela baznīciņa. (Foto: Sandris Metuzāls)

Vēlākajos gados Seda apauga ar mūsdienīgāku arhitektūru, taču jaunās blokmājas (no mūsdienu viedokļa raugoties - par laimi) nemēģināja iebakstīt kaut kur pa vidu piecdesmito gadu būvēm, bet gan izvietoja nomaļus no Sedas centra. Iznākumā Sedas centrālā daļa ir saglabājusies tāda pati, kā bija pirms vairāk nekā pusgadsimta - ar labi saglabātu un vienkopus izbūvētu Staļina laika klasicisma arhitektūru un pilsētas centra plānojumu. Skats ir diezgan sirreāls, tādēļ noteikti ir vērts mērot tos pāris kilometrus, kas Sedu šķir no Rīgas - Valkas šosejas, lai kaut uz brīdi iegrieztos šajā sociālisma rezervētā. Ņemot vērā, ka patlaban Seda ekonomiskajā ziņā nīkuļo un iedzīvotāju skaits pilsētā ir sarucis, tiešām ir sajūta, ka šajā vietā laiks ir apstājies. Ja vien atrastos uzņēmīgi ļaudis, kas būtu gatavi to darīt, tad Sedā mierīgi varētu rīkot ekskursijas rietumniekiem, kuri vēlas apostīt sociālisma gaisu - dekorācijas ir ideālā stāvoklī, tādēļ vajadzētu tikai izdomāt dažas atrakcijas, lai panāktais efekts būtu vēl iespaidīgāks nekā slavenajā Liepājas Karostas cietumā…

Bez komunistu arhitektūras Sedas apkaimē var pastaigāt pa kūdras purva dabas takām, taču jāņem vērā, ka ceļš uz kūdras purvu ir diezgan sliktā stāvoklī, īpaši jau dubļainā laikā.