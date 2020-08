Bruknas muiža, kurā saimnieko "Kalna Svētību kopiena", nemaz nav nodota ekspluatācijā

Viņš pauda, ka "vislielākā ķeza" kopienai joprojām ir būvinspekcija. "Tikai tāpēc, ka normatīvi neatzīst alkoholiķu, narkomānu, pašnāvnieku darbu," apgalvoja Mediņš.

Pēc viņa paustā, atbildīgās iestādes nevēloties pieņemt muižas būvi ekspluatācijā, jo to no fermas atjaunoja kopienas locekļi, nevis kāds būvuzņēmums. "Nošaujiet mani, bet es lepojos, ka viņi to uzbūvēja," komentēja priesteris.

Bruknas muiža (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņš apgalvoja, ka līdzīga attieksme no uzraugošajām iestādēm esot bijusi arī pret Bārbeles Zēnu pamatskolu. Lai ēku nodotu ekspluatācijā, kopiena esot piesaistījusi "augstāko valsts kontrolējošo būvniecības institūciju", kas par vairāk nekā 12 000 eiro veikusi izpēti, un ēka nodota ekspluatācijā. Pēc viņa teiktā, skola ir izveidota izcili.

"Kamēr mēs nemainīsim attieksmi, nevis tēlosim, ka mums ir ļoti svarīgi bērni, pusaudži, alkoholiķi, katrs Latvijas pilsonis, es vienmēr iestāšos par šiem cilvēkiem," klāstīja Mediņš.

Jau ziņots, ka, veicot atkārtotu pārbaudi 20.augustā biedrībā "Kalna svētību kopiena", kas darbojas Bruknas muižā Bauskas novadā, VBTAI kopā ar Tiesībsarga biroja pārstāvi neguva pilnīgu pārliecību, ka iepriekš konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi neturpinās, informēja VBTAI pārstāvis Taivo Trams.

Ņemot vērā VBTAI iesniegumu par pārbaudēs Bruknas muižā konstatēto, policija sākusi resorisko pārbaudi, informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Viņa skaidroja, ka, pamatojoties uz iesniegumu, kas saņemts no VBTAI, Bauskas iecirkņa amatpersonas ir sākušas resorisko pārbaudi. Likumsargi skaidro visus apstākļus par iespējamiem pārkāpumiem, kas saistīti ar jauniešu uzturēšanos Bruknas muižā Bauskas novada Dāviņu pagastā.

Mediņš noliedz lielāko daļu pārkāpumu, saistībā ar kuriem VBTAI ierosinājusi pārbaudes lietu.

Pēc viņa paustā, kāds tētis esot izdomājis konstatētos pārkāpumus, lai atriebtos par to, ka no Bruknas tika "izmests" viņa bērns, tāpēc šis incidents ir sācies.

Saistītās ziņas "Varat mani piesist krustā" - prāvests Mediņš komentējis Bruknas lietu Bruknas kopienas vadītājs Andrejs Mediņš nāk klajā ar savdabīgiem izteikumiem; mācītāja viedokli skarbi komentē speciālisti Priesteris un Afganistānas kara veterāns Andrejs Mediņš: "Puikas un meitenes nevar audzināt pēc vienas šnites"

Prāvests norādīja, ka Bruknas muižā dzīvojošajiem jāievēro ļoti stingri noteikumi un liela disciplīna, tomēr, ja viņus tas neapmierina, viņi jebkurā brīdī drīkst kopienu pamest. Tāpat viņš norādīja, ka šī esot pirmā sūdzība par Kalna svētību kopienu.

Viņš apgalvoja, ka neredz iemeslu sevi attaisnot, jo apsūdzības neesot nedz izmeklētas, nedz noskaidrotas, bet viņš sabiedrības acīs jau esot "baigā cūka", un to viņš pieņemot ar "lielu mīlestību".

"Tas mani padara garīgi līdzīgu Jēzum, un es ar to lepojos. Es nebaidos no cietuma un nomelnojumiem, jo dzīve mani ir rūdījusi. Zinu, ka šis notikums ir fantastiska pieredze būt par liecību, sevišķi šodien, kad apzināmies, cik šo krimināli tizlo jauniešu priekšā esam vāji," izteicās prāvests. Tāpat savā runā viņš minēja, ka "tizlie vecāki sava mazā pirdiena priekšā neko nevarēja izdarīt", tāpēc bija spiesti lūgt palīdzību šai kopienai.

Mediņš stāstīja, ka apsūdzības par 13 stundu darba dienu un nepieejamu ūdeni esot meli. Viņš skaidroja, ka tie, kuri dodas strādāt uz lauka, katru rītu paņem ūdens burkas.

"Ja kāds mazais tizlenis nav aiz slinkuma to ūdeni paņēmis, piedodiet," pauda prāvests.

Tāpat fakts, ka muižā netiek sniegta medicīniskā palīdzība esot apmelojums. Viņš stāstīja, ka Bruknā ieradās gados vecāka sieviete, kuru atveda pēc ilga alkohola lietošanas perioda, un viņai sākusies epilepsijas lēkme. "Mēs nesaucām "ātro palīdzību", bet ļāvām viņai pārvarēt šos krampjus," teica Mediņš. Viņš arī norādīja, ka viņa darbība, sevišķi pēdējo gadu laikā, esot sākusi sabiedrību kaitināt, jo viņš nebaidās teikt, ko domā par vecāku pienākumiem.

Komentējot bērnu sodīšanu, viņš vaicāja, vai tie, kuri tam tic, ir jocīgi. "Tas ir stāsts, ka katram ir savs darbs, ko jāpaveic. Es to varu izdarīt 15 minūtēs, divās stundās, vai darīt to visu dienu un neko neizdarīt. Bet mums ir taisnīguma princips - mēs beigsim dienu, kad visi būs pabeiguši prasīto. Kas šeit nepareizs? Sevišķi, ja visi to darām kopā, nevis tikai bērni," apgalvoja Mediņš.

Aģentūra LETA novēroja, ka preses konferencē zālē atradās prāvs pulks Mediņa un kopienas atbalstītāju un locekļu. Vairākkārt, atbalstot prāvesta teikto, zālē skanēja aplausi un uzmundrinājuma saucieni. Vairāki kopienas locekļi bija pulcējušies arī citās telpās pie zāles, klausoties pasākumu.