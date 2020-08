Starp Andrejsalas industriālajiem ritmiem uzziedējusi RIBOCA2 "viss reizē zied"

Lai arī vēl pavisam nesen RIBOCA2 komanda gatavojās 5 mēnešu ilgai izstādei, apokalipsei līdzīgā globālo notikumu virkne pēkšņi uz brīdi lika pasaulei aizturēt elpu. Tradicionālie ceļi, kādos mēs bijām pieraduši domāt un pieredzēt, kā valstiskā, ekonomiskā un sadzīviskā, tā kultūras patēriņa līmenī vēl vairāk izcēla klusi snaudošos, bet sabiedrībai tik ļoti nozīmīgos jautājumus, aizsākot aizejošā un vēl topošā sākuma sadursmi, un jaunus pasaules pieredzēšanas scenārijus.

Kā uzsver kuratore Rebeka Lamarša-Vadela: “Kad sākās pandēmija, tā kļuva par pārsteidzošu ilustrāciju tam, kā mūsu superspēcīgo civilizāciju var nospiest uz ceļiem vissīkākais radījums pasaulē. Tas liek mums atgriezties uz zemes un izsit pamatu zem kājām cilvēka izredzētības pozīcijai. Mēs visi esam daļa no kaut kā lielāka, un tikai mēs visi kopā ko nozīmējam’’. RIBOCA2 izstāde, atbalss no sākotnēji plānotā projekta, ir vienlaikus arī kā atgādinājums, cik būtiska un nozīmīga loma ir bijusi šim sarežģītajam laikam ne tikai attiecību konstruēšanai, uzturēšanai un to izvērtēšanai, bet, kā uzskata RIBOCA2 kuratore, arī “spējai rast cerību un nepadoties mums vissvarīgākajās alkās, sapņos un meklējumos pēc tā, kā vispareizāk, vislabāk būt cilvēkam”. Kā viens no veidiem, kā pieredzēt un ļauties ne tikai abstraktām fantāzijām un utopijām, bet arī reālām pārdomām, ir tā pieredzējums caur mākslinieka acīm, pārliecinoties ne tikai par viņu vitālo spēju saredzēt jaunu scenāriju iedīgļus, raisīt metaforiskas pārdomas, atklāt jaunus apvārņus, bet arī piedāvāt alternatīvus risinājumus mūsdienu apdullinošajā dinamikā, un “mākslinieki un radītāji, iespējams, ir mūsu vienīgie ceļveži cita veida attiecību izveidošanā ar pasauli. Viņi ir starp pēdējiem, kuri vēl spēj mums rādīt ceļu un apliecināt, ka nākotne nu ir atvērta,” piezīmē Lamarša-Vadela.

20 hektāru plašajā, igauņu arhitektu duo Rolanda Rēmā (Roland Reemaa) un Lauras Linsi (LLRRLLRR) pielāgotajā, Andrejsalas industriālajā ostas teritorijā, kas caurvīta ar Andreja Tarkovska filmām radniecīgo atmosfēru, iespējams doties ne vien mierpilnā 4-5 stundu garā pastaigā, ļaujoties nesteidzīgai ekspozīcijas iepazīšanai un filmēšanas procesa pieredzēšanai, bet arī ik nedēļu atklājot izstādi no nedaudz atšķirīga skatpunkta. Līdz izstādes norises beigām, 13. septembrim, izstādi bagātinās vairākas performances (Bridžita Polka, Dominika Olšovija, IevaKrish, Bendiks Jiske, Nina Beijere un Dora Budora), mākslinieku lekcijas (Lina Lapelīte, Margarita Imo, Valdis Celms, Olivers Bīrs, Tomass Saraseno, Emanuele Koča, Jānuss Samma sarunā ar Uku Lemperu un Inetu Lipši) un regulāras, mākslas vēstnešu vadītas tūres, brīvā gaisotnē iepazīstinot apmeklētājus ar laikmetīgās mākslas starpdisciplināro dabu. Kā nozīmīgs izstādes iepazīšanas rīks ir dizaina studijas Laboratory of Manuel Bürger / Collaboratoires MB veidotais katalogs, kas pieejams gan drukātā, gan digitāla formātā. Savukārt attālināti - biennāles tiešsaistes cikla lekciju turpinājums ar Džeka Halberstāma, Eiverijas Gordones un Vensjānas Deprē piedalīšanos.

RIBOCA2 ir atvērta jebkura vecuma, interešu un zināšanu auditorijai, aicinot laikmetīgo mākslu iepazīt neierobežojošā izstādes formātā un izmantot to kā izejas punktu daudzveidīgu un plašu jautājumu aplūkošanā. Šajos apstākļos īpaši ievērojot sociālu atbildību un sekojot līdzi drošai distancei, RIBOCA2 organizatori Andrejsalas iepazīšanai aicina ieplānot 4 stundas, pirms izstādes apmeklējuma pievēršot uzmanību ērtu apavu un apģērba izvēlei, kā arī to neatlikt uz pēdējo brīdi - tā būs pieejama apmeklētājiem vien trīs nedēļas. Biļetes par draudzīgu cenu iespējams iegādāties RIBOCA mājaslapā vai “Biļešu Serviss” mājaslapā un kasēs iepriekš pārdošanā, kā arī uz vietas RIBOCA2 biļešu kasēs visu biennāles laiku.

Savukārt RIBOCA2 Publisko programmu izaicinājums savest kopā mākslu un šķietami nesaistītas nozares rezultējies aizraujošā notikumā - dienā, kas īpaši veltīta tiem, kas vēl pirms skolas gaitu uzsākšanas vai atsākšanas vēlas doties izzinošos, atklājumu pilnos piedzīvojumos. RIBOCA2 Ģimenes diena, svētdien, 23. augustā no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00 aicinās bērnus, jauniešus, seniorus un dažādas ģimeņu formas iegrimt Andrejsalas ekosistēmā, lai pievienotos tūrēm, dažnedažadām darbnīcām, uzzinātu noslēpumus par zemūdens pasauli vai pārstrādāto plastmasu, pārbaudītu augsni, apmainītos ar augiem, izpētītu urbānos dārzus un vienā dienā pēkšņi kļūtu par filmas aktieri. Tāpat svētdienās ģimenes būs laipni gaidītas, lai uzdotu jautājumus un meklētu atbildes caur dalību radošās un starpdisciplinārās darbnīcās.

Izvēršot kuratores ieceri arī ārpus izstādes galvenajām norises vietām, viss reizē zied būs sastopams, dodoties gastronomiskajos piedzīvojumos. Sadarbībā ar trim vietējiem restorāniem – “Mazā Terapija”, “Casa Nostra” un “3 Pavāru restorāns” – un to šefpavāriem, RIBOCA2 aicina iepazīt “valdzinājuma atjaunotnes” aromātu un garšu interpretāciju veģetāra ēdiena formā. Kosmosa ritmi, vietējie produkti, sezonālas krāsas un gadskārtu kalendārs – tās ir dažas no tēmām, kurās šefpavāri iedziļināsies, radot vienu īpašu ēdienu vai vairāku kārtu maltīti.

Sīkāka informācija par publisko programmu pasākumiem un izstādi pieejama RIBOCA mājaslapā riboca.digital.com