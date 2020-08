Līdz šim Bruknas muižā un tās apkārtnē veiktas divas pārbaudes. Arī atkārtotajā secināts, ka biedrībā "Kalna Svētību kopiena" atrodas un strādā nepilngadīgie, lai arī tas nav atļauts.

"Uz vietas atradās desmit bērni. Mēs intervējām deviņus bērnus, no kuriem pieci bērni atzina to, ka ir šīs fiziski garās darba stundas, ka viņi nogurst un vienīgais, kas viņiem palīdz turēties visu dienu un neaizmigt ir stipras kafijas dzeršana.

Par to, ka viņi neizguļ pietiekami daudz stundas kā viņiem būtu nepieciešams. Par to, ka ir fiziska un emocionāla vardarbība no priestera puses. Vēlreiz atgādināšu, ka to mums apstiprināja pieci bērni. Tas nav viena bērna kaut kāds redzējums," skaidro Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evija Rācene.

Bruknas muižas komplekss kā arī baznīca plašāk pazīstama kā resocializācijas vieta. Citiem vārdiem – te jaunu dzīvi mēģina sākt bijušie notiesātie un citi. Dažādos komentāros un viedokļu apmaiņās jau izskanējis – šī varētu būt darba terapija tikai jauniešiem.

"Šis saucamais sods, ko viņi sauc par gavēni tika pielietots gadījumos, kad tiek noteikta dienas norma, kas ir jāizpilda, piemēram, jāizravē attiecīgs daudzums vagu vai jānotīra attiecīgs daudzums ķiploku vai jāsasien pirts slotiņas.

Es pieļauju, ka tas varētu attiekties uz pieaugušiem cilvēkiem nevis uz bērniem. Bet fakts ir tāds, ka bērni šajā kopienā tīri fiziski atrasties nedrīkst. Šis pakalpojums ir paredzēts tikai un vienīgi pieaugušajiem," norāda Rācene.

Biedrības "Kalna Svētību kopiena" izveidotājs un vadītājs ir priesteris Andrejs Mediņš. Jau otro dienu viņš neatsaucas uz mēģinājumiem sazināties. Kur viņš ir, nezinot arī uz vietas satiktie:

"Viņš vadās svētā gara vadībā, jo viņam šobrīd ir daudz svarīgākas lietas nekā atbildēt uz khm... jautājumiem, par kuriem viņš negrib īpaši runāt. Tas viss ir tāds uzspūsts burbulis." Plašāk skatieties raidījumā TV3 Ziņas.