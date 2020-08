Ceturtdien, 20. augustā, LTV raidījumā "Panorāma" izskanējusī informācija, ka par bērnu tiesību pārkāpumiem Bruknas muižā esošajā biedrībā "Kalna svētību kopiena" ziņojis kāds dumpīgs pusaudzis, ir nepatiesa, norādīja VBTAI. Inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītāja Evija Rācene portālam lsm.lv apliecināja – iesniegumu iesniegusi pilngadīga persona.

"Šis iesniedzējs nebija bērns, to es varu apgalvot. Tā ir anonīma persona, un sīkāk neko mēs izpaust nevaram, bet apgalvoju, ka tas nav pusaudzis," lsm.lv klāstīja VBTAI pārstāve. Rācene arī apliecināja, ka šobrīd jau neatkarīgi no tā, kurš sniedzis iesniegumu un, pat ja vēlāk tā saturu atsauks, inspekcija bijusi Bruknas muižā un pārkāpumus konstatējusi savām acīm un pati uzklausot liecības, tādēļ lieta šobrīd nodota policijai.

"To, ka ir notikuši šie pārkāpumi – gan fiziskā, gan emocionālā vardarbība, gan bērnu badināšana, gan pārlieku lielā nostrādināšana, to mums apstiprināja vairāki bērni – vismaz četri pieci bērni, un viņiem šīs liecības bija vienādas.

Tas nav viena bērna vai pieaugušā izgudrojums vai izdomājums. Bērni, kas tur atradās, bija 12-17 gadus veci. Un vakar, veicot Bruknā atkārtotu pārbaudi, izdevās noskaidrot, ka tur vēl joprojām ir vismaz divi bērni, kurus mums diemžēl neizdevās atrast, jo viņi mistiskā kārtā kaut kur pazuduši. Tālāk šī informācija ir nodota Valsts policijai, viņi strādā ar šo gadījumu," portālam teica Rācene.

Arī Tiesībsarga birojā atzina – šajā gadījumā ir daudz pretrunu un neskaidrību, tomēr Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa norādīja – pirms pārsteidzīgu secinājumu izdarīšanas jāsagaida policijas darba rezultāti.

"Bijām gan 5. augustā, gan vakar. 5. augustā, protams, bija vairāk bērnu, un, arī veicot pārbaudi tajā datumā, tika izteikti vairāki priekšlikumi un [mācītājs Andrejs] Mediņa kungs neoponēja. Attiecībā par to, kas bija vakar, jāsaka sekojošais – situācija kādā aspektā ir uzlabojusies it kā, jo, aizbraucot uz vietas, tāds bērnu skaits, kādu kolēģi redzēja 5. augustā, tāds tur nebija. Bet kolēģi paši savām acīm ir redzējuši bērnus, kaut kad šo faktu viņiem pēc tam noliedz, to slēpj. Vēlāk tie bērni no kopienas burtiski pazūd. Tur ir ļoti daudz pretrunu," lsm.lv atzina Tiesībsarga biroja pārstāve.

Siliņa kā vienu no pārkāpumiem minēja, piemēram, nepiemērota darba uzdošanu bērniem. Viņiem bijis jāskalda lieli koka bluķi. Tikmēr biedrības "Kalna svētību kopiena" vadītājs, mācītājs Andrejs Mediņš uz Latvijas Radio centieniem sazināties vēl aizvien neatsaucas.

VBTAI par vakar veikto atkārtoto pārbaudi informē, ka, ierodoties Bruknā, speciālisti konstatēja, ka uz vietas ir vismaz viens nepilngadīgais, bet sarunās tika konstatēts, ka bērnu tur bijis vairāk. Ierodoties kopienas izveidotajā Bārbeles Zēnu pamatskolā, no vietējiem iedzīvotājiem saņemta informācija, ka tur uz lauka strādājuši nepilngadīgie, kas, uzzinot par pārbaudi, pametuši savus darbarīkus un strauji devušies prom. Informācija par konstatēto nodota Valsts policijai.

Valsts darba inspekcijā (VDI) norādīja, ka VDI pārstāvji piektdien ieradušies Bruknas muižā, tomēr sākotnējais pārbaudē secinātais liecina, ka pašlaik bērni tur nestrādā. Visi tur nodarbinātie ir pieaugušie un strādā brīvprātīgi, turklāt par darba apstākļiem nesūdzas.

VDI pārbaudes laikā neizdevās sazināties ar kopienas vadītāju, priesteri Andreju Mediņu. Konkrēto gadījumu VDI vēl vērtēs un noskaidros apstākļus, tāpēc plašāka informācija vēl tikai sekos.

Turpmāk VDI būs jāvērtē, kāda veida līgumi šajā gadījumā ir noslēgti un vai ar bērniem līgumi vispār ir slēgti, tostarp jāuzzin vai nepilngadīgo aizbildņi ir devuši savu piekrišanu. Atbilstoši VDI paustajam, arī brīvprātīgā darba gadījumā, darba devējam ir jānodrošina veselībai nekaitīgi un droši darba apstākļi.

Jauns.lv jau vakar ziņoja, ka, veicot pārbaudi biedrībā "Kalna svētību kopiena", kas darbojas Bruknas muižā Bauskas novadā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopā ar Tiesībsarga pārstāvi konstatējuši, ka bērni tikuši nodarbināti lauku darbos no 10 līdz 12 stundām dienā, bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un pārkāpumu gadījumā, tiekot sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu.

Pārbaudes laikā kopienas vadītājs nevarēja precīzi nosaukt kopienā esošo bērnu skaitu, kā arī izvairījās sniegt informāciju par bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un uzrādīt dokumentus, kas pamatotu, kādēļ bērni nodoti viņa aprūpē.

Tika konstatēts, ka nepilngadīgie, kas uzturas Bruknas muižā, tiek nodarbināti lauku darbos nesamērīgi ilgi, bet gadījumā, ja bērns nav izpildījis noteikto dienas normu, darbs turpinās arī nakts stundās. Pārkāpumu gadījumā viens no soda veidiem ir pārtikas devu ierobežošana - bērni spiesti pārtikt no maizes un ūdens.

Ņemot vērā, ka nepilngadīgajiem nav iespēju saņemt medicīnisko palīdzību, ja tā ir nepieciešama, VBTAI arī saņemta informācija par gadījumiem, kad bērni, strādājot uz lauka, karstumā, ilgo darba stundu un ūdens trūkuma dēļ ir jutušies fiziski slikti vai pat zaudējuši samaņu.

Saņemtas ziņas arī par vairākām fiziskas un emocionālas vardarbības epizodēm. Par papildu risku bērniem uzskatāms arī apstāklis, ka viņi kopienā ikdienā uzturas kopā ar pilngadīgām personām, kuras iepriekš sodītas par dažādiem noziegumiem, kā arī cilvēkiem ar dažādām atkarību problēmām.

Informācija par pārbaudē konstatēto atbilstoši kompetencei nodota tālākai izvērtēšanai Valsts policijai, Pārtikas un veterinārajam dienestam un Valsts darba inspekcijai.