Rīt Limbažos norisināsies vērienīgs aviošovs “Fly in Limbaži”

Tāpat būs iespējams redzēt arī Latvijā būvētās pasaulē ātrākās, ultravieglās Tarragon lidmašīnas, kā arī uzzināt, kur iegūt labāko izglītību aviācijas nozarē. Pasākuma ievērojamākais aerobātikas pilots būs no Lietuvas – Jurģis Kairis, kurš ir arī aeronautikas inženieris un vairāku aviācijas triku autors.

Laikā no 13:10 līdz 14:45 gaisa kuģu perons būs atvērts apmeklētājiem – būs iespēja apskatīt un izpētīt visus lidaparātus, savukārt no plkst. 17:30 paredzēti panorāmas lidojumi jeb iespēja ikvienam pacelties debesīs ar kādu no dalībniekiem un visu aplūkot no putna lidojuma.

Visas dienas garumā izklaidējoša programma gan pieaugušajiem, gan bērniem, par brīvdienu atmosfēru rūpēsies aktieris Lauris Dzelzītis.

Ingemārs Butkevis, avio šova galvenais organizators: “Sākotnēji bija grūti paredzēt, vai šogad izdosies realizēt šo ideju par aviācijas šovu, bet esmu gandarīts, ka ļoti īsā laika periodā, strādājot komandā un sadarbojoties arī ar Limbažu novada domi, būsim sasnieguši mērķi. Pasākumā būs redzami labākie aviācijas pārstāvji no Baltijas valstīm, ievērosim visus valstī paredzētos drošības pasākumus.”

"airBaltic" operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis norāda: “Esam gandarīti, ka "airBaltic" Pilotu akadēmija šogad turpina aktīvi piedalīties dažādos ar aviāciju saistītos pasākumos. Tādā veidā varam izglītot un aicināt pievienoties akadēmijai jaunos aviācijas entuziastus, kuri, iespējams, tuvākajā nākotnē īstenos savus sapņus un kļūs par pilotiem.”

Limbažu lidlaukā notiks dažādi konkursi, kuros būs iespēja laimēt vienas stundas lidojumu airBaltic Training Boeing 737 simulatorā. Interesentiem būs iespēja no Pilotu akadēmijas pašreizējiem studentiem un instruktoriem uzzināt vairāk par pilota profesiju.”

Būs iespēja redzēt gan klasiskā AN-2 lidojumus, gan Latvijā būvētās PITTS-12 Monster lidmašīnas paraugdemonstrējumus, pašmāju pilotu formācijas lidojumus ar Piper Cherokee un RV8 gaisa kuģiem. Paraugdemonstrējumi ar Robinson 44 helikopteru, žiroplānu un paraplānu lidojumi un Jurģa Kaira akrobātiskā programma ar SU-31 lidmašīnu.

Ieejas biļetes iespējams iegādāties Biļešu Serviss tirdzniecības vietās un internetā. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas, no 8 līdz 13 gadiem 10.00 eiro, savukārt pieaugušajiem 25.00 eiro. Pirmās grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam ieeja bez maksas.