Jelgavā apcietināts vīrietis, kurš ar pneimatisko ieroci sievietei nodarījis smagus miesas bojājumus

Viņa skaidroja, ka naktī uz 9.augustu Jelgavā, Ganību ielā, šāviena rezultātā no pneimatiskā ieroča tika nodarīti smagi miesas bojājumi kādai sievietei. Policijā par minēto nodarījumu sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125.panta otrās daļas trešā punkta, un, veicot meklēšanas pasākumu kopumu, policijas amatpersonas 13.augustā sankcionētas kratīšanas laikā izņēma pneimatisko šauteni un munīciju. Tajā pašā dienā policisti aizturēja divus vīriešus, kuriem 14.augustā Zemgales rajona tiesa piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka no pneimatiskā ieroča šāvis viens no aizturētajiem vīriešiem, kurš pašlaik atrodas apcietinājumā. Otrs vīrietis no apcietinājuma ir atbrīvots. Pašlaik izmeklēšana turpinās.

Policijas darbinieki izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuru sniegtā informācija sekmēja izmeklēšanas veiksmīgu virzību.

Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Soda apmēru noteiks tiesa.