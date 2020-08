"Sūdzību ir uzrakstījis viens konkrēts pusaudzis, kurš nav piekritis tām audzināšanas metodēm un pārmācības metodēm, kādas notiek Brunkā," LTV raidījumā "Panorāma" atklāj Kinca. "Zēna tēvs apliecināja, ka viņi jau trīs vasaras pavada Bruknā. Tā ir vienīgā vieta, kur viņa puikam, kuram ir ļoti lielas problēmas ar likumu (viņš vairākas reizes jau ir nonācis policijas redzeslokā), var palīdzēt."

Tēvs jūtot, ka pēc šīm vasarām zēna uzvedība uzlabojas, arī ģimenē attiecības uzlabojas.

Šī bijusi trešā vasara Bruknā, un puika palicis nikns par to, ka ir jāstrādā. Viņš sūdzību uzrakstījis kāda cita, pieauguša cilvēka mudināts.

Bruknas muiža. (Foto: LETA)

Pašam pusaudzim sūdzības iesniegšana beigusies ar izņemšanu no Bruknas un nonākšanu krīzes centrā, no kura vēlāk viņš atgriezies ģimenē. Kā norāda Kinca, ģimene pašlaik gatavojot pretprasību pret VBTAI par faktu, ka zēns ir izņemts no Bruknas savā ziņā pret paša gribu, bet, visticamāk, inspekcija vienkārši reaģējusi uz viņa stāstīto.

Šobrīt zēns ļoti nožēlojot visu, kas ir noticis. "Visticamāk, tas tiks šķetināts ļoti daudzās instancēs. Jebkurā gadījumā tas ir stāsts par pusaudžu dumpīgumu, par to, ka ne vienmēr viss ir tā, kā saka pusaudzis. Iespējams, problēmas ir daudz dziļākas," stāsta LTV žurnāliste. "Ģimenē stāsta, ka dzīvot kopā ar pusaudzi, kuram ir problēmas ar likumu, ir grūti, un ģimene meklē dažādus veidus, kā palīdzēt."

Jauns.lv jau vakar ziņoja, ka, veicot pārbaudi biedrībā "Kalna svētību kopiena", kas darbojas Bruknas muižā Bauskas novadā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopā ar Tiesībsarga pārstāvi konstatējuši, ka bērni tikuši nodarbināti lauku darbos no 10 līdz 12 stundām dienā, bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un pārkāpumu gadījumā, tiekot sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu.

Sākotnējā pārbaude veikta, reaģējot uz privātpersonas sniegtu informāciju par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem, tostarp fizisko un emocionālo vardarbību. 20.augustā VBTAI un Tiesībsarga birojs veica atkārtotu pārbaudi.

Šīs pārbaudes laikā kopienas vadītājs nevarēja precīzi nosaukt kopienā esošo bērnu skaitu, kā arī izvairījās sniegt informāciju par bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un uzrādīt dokumentus, kas pamatotu, kādēļ bērni nodoti viņa aprūpē.

Tika konstatēts, ka nepilngadīgie, kas uzturas Bruknas muižā, tiek nodarbināti lauku darbos nesamērīgi ilgi, bet gadījumā, ja bērns nav izpildījis noteikto dienas normu, darbs turpinās arī nakts stundās. Pārkāpumu gadījumā viens no soda veidiem ir pārtikas devu ierobežošana - bērni spiesti pārtikt no maizes un ūdens.

Ņemot vērā, ka nepilngadīgajiem nav iespēju saņemt medicīnisko palīdzību, ja tā ir nepieciešama, VBTAI arī saņemta informācija par gadījumiem, kad bērni, strādājot uz lauka, karstumā, ilgo darba stundu un ūdens trūkuma dēļ ir jutušies fiziski slikti vai pat zaudējuši samaņu.

Saņemtas ziņas arī par vairākām fiziskas un emocionālas vardarbības epizodēm. Par papildu risku bērniem uzskatāms arī apstāklis, ka viņi kopienā ikdienā uzturas kopā ar pilngadīgām personām, kuras iepriekš sodītas par dažādiem noziegumiem, kā arī cilvēkiem ar dažādām atkarību problēmām.

Informācija par pārbaudē konstatēto atbilstoši kompetencei nodota tālākai izvērtēšanai Valsts policijai, Pārtikas un veterinārajam dienestam un Valsts darba inspekcijai.

VBTAI aicina vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt, kādos apstākļos uzturas viņu bērni un kas nodrošina nepilngadīgo uzraudzību. Inspekcija arī turpmāk sekos līdzi, vai "Kalna svētību kopienā" nenotiek bērnu tiesību pārkāpumi.

Bruknas muižas administrācijā pieļāva, ka sūdzību par it kā notikušajiem bērnu tiesību pārkāpumiem esot rakstījis kāds atkarību mocīts pilngadīgais, kuram neesot paticis "Kalna svētību kopienā" notiekošais.

Darbs kopienā tiekot organizēts brīvprātīgi. Cilvēki paši ierodas Bruknas muižā, piedāvā savu palīdzību, iesaistās mājas un dārza darbos, iesaistot tajos arī bērnus. Vasaras nometnes ar ilgstošu uzturēšanos muižā netiek organizētas.

Pašlaik visu informāciju un kopienā notiekošo vērtē atbildīgās iestādes. Plašāks komentārs esot jāprasa kopienas vadītājam, mācītājam Andrejam Mediņam, taču ar viņu pagaidām nav izdevies sazināties.