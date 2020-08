Anglijas latvieši netiek pie pasēm! Tērē simtiem eiro un steidzīgi pēc dokumentiem lido uz Latviju

Tas nozīmē, ka labākajā gadījumā Elīna pasi saņemtu tikai oktobra vidū. Lai vairāk nekā mēnesi svešā zemē nebūtu jādzīvo bez pases, viņa steidzīgi lidoja uz Latviju, lai to noformētu dzimtenē. Bet arī Latvijā uz pases saņemšanu jāgaida rindā! Tomēr viņa sarunāja ar kādas netālu no Rīgas esošas provinces pilsētas Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes (PMLP) nodaļu, ka viņai pasi un identifikācijas karti (ID) noformēs ārpus rindas. bet par to nācās samaksāt paaugstinātu tarifu – 70 eiro 35 eiro vietā, jo dokumentus izgatavoja nevis desmit, bet gan divu dienu laikā. Elīnai nebija laika pāris nedēļas nīkt Latvijā, jo viņu Anglijā gaidīja studijas. Par šo „ekstru” jauniete iztērēja simtiem eiro, jo līdztekus maksai par dokumentu noformēšanu bija jāmaksā arī par aviobiļetēm turp un atpakaļ.

Londonas vēstniecībā pieraksts tikai uz septembra beigām

Latvijas vēstniecībā Londonā pašlaik rindā uz jaunas pases noformēšanu jāgaida līdz septembra beigām. (Foto: Helmuc/wikipedia.org)

Elīna Jauns.lv sūkstas: „Šī problēma, domāju, skar ļoti daudzus Latvijas pilsoņus Lielbritānijā. Man tuvojas beigām pases termiņš. Lai saņemtu jaunu, jāpiesakās vēstniecības mājaslapā. Kad aizpilda anketu, jānorāda laiks, kad ieradīšos vēstniecībā. Tad viss pēkšņi nobruka – nav vairs nekādu laiku, viss aizņemts. Izbraukuma stacijas pandēmijas laikā nav. Atrisināt šo problēmu nekādi neizdodas”.

Jauns.lv Ārlietu ministrijai jautāja, kā rīkoties ārvalstīs esošam cilvēkam, ja viņš nevar dabūt pasi/ID karti, vai Ārlietu dienestā ir kāds telefons, e-pasts, kur cilvēks var vērsties šādu problēmu gadījumā?

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Komunikācijas grupa Jauns.lv skaidroja: „Vēstniecība kopš 1. jūnija ir atsākusi ierobežotu apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Pieņemšana tiek organizēta, ņemot vērā aktuālās veselības drošības prasības, tādēļ, neskatoties uz visiem vēstniecības komandas īstenotajiem optimizācijas pasākumiem, šobrīd vēstniecība spēj droši apkalpot ierobežotu skaitu apmeklētāju, nedēļā vidēji ap 180 klientu apliecinošu dokumentu noformēšanai.

Pieraksta sistēma darbojas, un tehnisku problēmu līdz šim nav bijis. Ir meklēti optimālākie risinājumi un, sākot ar jūliju, pieraksta sistēma nodrošina pieteikšanos pakalpojuma saņemšanai nākamajam mēnesim, ik rītu automātiski atverot pierakstu vienai darba dienai uz priekšu. Jāņem vērā, ka šobrīd ir ļoti liels pieprasījums pēc personu apliecinošu dokumentu noformēšanas, kas tradicionāli vasaras sezonā ir ļoti augsts un ko šogad ietekmējusi arī Covid-19 pandēmijas izraisītā situācija, tādēļ pieraksts aizpildās ārkārtīgi strauji. Lūgums regulāri pārbaudīt pieejamos laikus pieraksta sistēmā, jo laiku pa laikam parādās vietas pierakstam, ja kāds ir atteicis.

Neraugoties uz to, ka pieprasījums pēc personu apliecinošu dokumentu noformēšanas ir ļoti liels, vēstniecības Konsulārā nodaļa regulāri saskaras ar situāciju, kad Latvijas valstspiederīgie rezervē apmeklējuma laiku pases/ID kartes noformēšanai, bet diemžēl uz dokumentu noformēšanu neierodas un apmeklējumu neatceļ, tādējādi liedzot iespēju pieteikties citiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri gaida rindā uz pases noformēšanu. Konsulārā nodaļa atkārtoti aicina tos valstspiederīgos, kuri kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz rezervēto apmeklējumu, pēc iespējas laicīgi rezervāciju atcelt, lai tādējādi dotu iespēju uz apmeklējumu pieteikties citiem tautiešiem.

Jautājumu gadījumā var vērsties Konsulārajā nodaļā, rakstot e-pastu: consulate.uk@mfa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 44 (0) 20 772 59 212. Informācija par pieteikšanos pasu/ID kartes noformēšanu atrodama vēstniecības mājaslapā.”

Vēstniecība ārpus kārtas cenšas palīdzēt tiem, kuriem beidzies dokumenta derīguma termiņš, bet viņi vēlas atgriezties Latvijā. Šai gadījumā pilsoņi tiek aicināti vērsties Konsulārajā nodaļā, uzrādot nepieciešamā steidzamā brauciena apliecinošus dokumentus, piemēram, ārsta izziņu smagas slimības gadījumā vai miršanas apliecību tuvinieka nāves gadījumā.

Balvos – tūlīt, Rīgā – pēc pusotra mēneša

Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā dokumentu, kuru derīguma termiņš izbeidzās šajā laikā, lietošanas laiku pagarināja, bet nu ārkārtējā situācija ir beigusies un tie jāatjauno, pretējā gadījumā draud ne tikai naudas sods – 35 eiro, bet arī ir visnotaļ apgrūtināta dzīve. Bez derīgas pases vai ID kartes nevar ne ceļot uz ārzemēm (arī atrasties pierobežas zonā), atvērt bankas kontu un no tā bankā izņemt naudu, noformēt juridiskus dokumentus, slēgt darba vai īres līgumus, piedalīties vēlēšanās un tā tālāk, pat ne pierakstīties bibliotēkā. Īsi sakot – tev praktiski nav nekādu tiesību, ja neesi izvēlējies dzīvot meža vidū.

Ne tikai ārzemēs, bet arī Latvijā pases noformēšana ir apgrūtināta. Tiesa gan, tikai Rīgā un citās lielajās pilsētās. Jo tālāk no galvaspilsētas, jo problēmu praktiski nav. 17. augustā Jauns.lv PMLP nodaļās interesējās, kad tur var pierakstīties uz pieņemšanu: Balvos pieraktu piedāvāja jau nākamajā dienā, Dobelē - 7. septembrī, bet Rīgas 4. nodaļā (Daugavpils ielā 31) - tikai 24. septembrī.

PMLP Sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe Jauns.lv pastāstīja: „Precīzu informāciju par garākajām un īsākajām rindām nav iespējams sniegt, jo šī informācija dinamiski mainās ik nedēļu. Tā, piemēram, jūlijā iepriekšēju pierakstu neanulēja un uz pakalpojumu saņemšanu neieradās 5000 klientu, tādejādi radot situāciju, ka citiem klientiem nebija iespējams saņemt pakalpojumu un nācās ilgāk nekā ierasts gaidīt uz pierakstu. Šobrīd klientu atbildība uzlabojas un no 7. līdz 13. augustam 528 klienti atcēla savus pierakstus, tādejādi radot iespēju citiem klientiem saņemt pakalpojumus un vienlaikus mazinot arī gaidīšanas laiku uz pierakstu. Vienlaikus jānorāda, ka Rīgas nodaļās ir vislielākais apkalpojamo klientu skaits, tāpēc tajās ir ilgāks gaidīšanas uz pierakstu laiks, nekā, piemēram, Rēzeknes vai Ludzas nodaļās.



Rīgas nodaļās ir vislielākais apkalpojamo klientu skaits, tāpēc, aicinām pakalpojuma saņemšanai izmantot arī pārējās 26 PMLP nodaļas citās Latvijas pilsētās. Tāpat aicinām klientus personu apliecinošu dokumentu noformēšanai pieteikties, izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu. Pakalpojumu saņemšanai var pieteikties vai anulēt iepriekš veiktu pierakstu PMLP mājaslapas sadaļā „Iepriekšējs pieraksts””.