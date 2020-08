Viktora Coja nāves gadadienas pasākums pulcē simtiem cilvēku

Pa šiem gadiem viņa dziesmu popularitāte ir tikai augusi un visā bijušās PSRS teritorijā viņš, kā personība ir kulta statusā. Par to liecina arī nesenā situācija Baltkrievijā – pēc tam, kad kādā mītiņā atskaņoja viņa dziesmu "Peremen" (Pārmaiņas) un to, izraujot kontaktus, pārtrauca drošības iestāžu darbinieki – šī dziesma momentā kļuva par protestētāju himnu, bet dziesmas nosaukums par galveno saukli. Coja dziesmu teksti bija ļoti sociāli aktīvi, un tādi tie ir palikuši arī šodien.



Šodien uz viņa piemiņas pasākumu sabraukušo automašīnu rindas sniedzās vairāku kilometru garumā un piemiņas koncertu apmeklēja vairāki simti cilvēku. Pēc automašīnu numuriem var spriest, ka ļoti daudz cilvēku ieradušies arī no kaimiņvalstīm – Igaunijas, Lietuvas un Krievijas. Viņa bojāejas vietā uzstādīts piemineklis, kas veidots pēc viņa paša zīmējumu motīviem, bet galvenā tēma ir saules stari, kas simbolizē vienu no viņa populārākajām dziesmām "Zvezda pa imeņi solnce" (Zvaigzne vārdā Saule). Pie pieminekļa vienmēr ir svaigi ziedi. Speciāli no Igaunijas uz pasākumu bija ieradies arī leģendārais mūzikas apskatnieks un Putina režīma skarbs kritiķis ArtēmijsTroickis, kā arī citi Coja laikabiedri un kolēģi.

Maz kuram zināms, ka savas pēdējās trīs vasaras Cojs aizvadīja Plieņciemā "Zeltiņu" mājās, kur dārzā nelielā šķūnīti viņš bija iekārtojis improvizētu skaņu ierakstu studiju, kurā ierakstītas vairākas populāras dziesmas un pat lielākā daļa no viņa pēdējā albūma. Izrādās, ka šķūnītis joprojām ir uz vietas un “Kas jauns” ar īpašnieku laipnu atļauju izdevās to arī nofotografēt.

Piemiņas pasākumā, ko organizēja biedrība "Pareiza lieta" uzstājās arī vairākas mūzikas grupas, un tika demonstrēti fragmenti no dokumentālās filmas "Cojs 2020".