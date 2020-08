No 17. jūlija, vienu mēnesi, Rīgas pašvaldība eksperimenta veidā pirmo reizi realizēja pilsētas vasaras ielas ideju, atvēlot Tērbatas ielu gājējiem, riteņbraucējiem, tirgotājiem un nedēļas nogalēs - kultūras programmai.

Tērbatas ielas labiekārtojuma novākšana sāksies 16. augustā plkst.22, pēc iespējas netraucējot iedzīvotāju naktsmieru. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

“Galvenais eksperimenta mērķis ir noskaidrot, vai Tērbatas iela var funkcionēt kā gājēju un riteņbraucēju iela. Neatkarīgi no tā, ko parādīs eksperimenta novērtēšanas rezultāti, esam priecīgi noņemt šo jautājumu no pašvaldības dienas kārtības, kas tur ir bijis vairāk nekā 12 gadus. Šis eksperiments ir prasījis elastību un pielāgošanos gan no iedzīvotāju, gan no pašvaldības puses, un manā ieskatā Rīga ir spējīga paveikt lielas lietas iedzīvotāju ilgtermiņa labklājības vārdā,” sacīja Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics.

“Rīgas Centra attīstības biedrība (RCAB) atzinīgi vērtē gan ielas formātu, gan notikuma vērienu, kā arī atzīst nepilnības, uz kurām norāda daži Vasaras ielas skeptiķi, un apņemas domāt un risināt šos izaicinājumus, lai vasaras ielas koncepts ar katru gadu un katru ielu kļūtu arvien jaudīgāks un visiem patīkamāks. Tajā pašā laikā RCAB arī apzinās, ka, izmēģinot jaunas lietas un tiecoties uz progresu, visiem nekad nevar patikt, tādēļ aicina iedzīvotājus turpināt paust gan atbalstu, gan kritiku, tomēr būt iecietīgiem un atvērtiem pārmaiņām," norādīja biedrībā.

Tērbatas ielas garumā iedzīvotāju ērtībai tika iekārtotas zaļās atpūtas zonas un paplašinātas kafejnīcu terases, bija iespēja baudīt lauku gardumus no Latvijas mājražotājiem. Turklāt visas ielas garumā tika nodrošināta bezmaksas bezvadu interneta piekļuve.

Tērbatas ielas labiekārtojuma novākšana sāksies 16. augustā plkst.22, pēc iespējas netraucējot iedzīvotāju naktsmieru. Tērbatas ielā izvietotos augus uzņēmums “Rīgas meži” iestādīs parkos, kā arī daļa tiks nodota skolām apkārtnes labiekārtošanai. atpūtas zonās izvietotās mēbeles Izglītības, kultūras un sporta departaments turpinās lietderīgi izmantot citos pašvaldības pasākumos.

Lai novērtētu eksperimenta rezultātus, Rīgas pašvaldība līdz 16. septembrim turpinās iedzīvotāju un uzņēmēju klātienes aptaujas un datu apkopošanu, tāpat notiks iniciatīvas iekšējā izvērtēšana. Visi rezultāti tiks nodoti arī jaunajam domes sasaukumam izskatīšanai. Aptaujas anketa pieejama arī elektroniskā veidā - portālā riga.lv.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka līdz 31. oktobrim galvaspilsētā, lai veicinātu pilsētas ekonomisko atveseļošanos pēc Covid-19 radītās krīzes, ir atvieglota saskaņošanas kārtība vasaras kafejnīcu izveidošanai un uz laiku atcelta ielu tirdzniecības nodeva. Plašāka informācija portālā riga.lv.