Pirmo reizi Latvijā uzstāda antibakteriālos risinājumus eskalatoriem

Laikā, kad higiēnas jautājums, it īpaši apmeklējot publiskas vietas, izvirzās priekšplānā, arī tehnoloģiju attīstībā vērojamas izmaiņas un attīstība. Kā viens no jauninājumiem vietējā tirgū ir antibakteriālais eskalatoru roku balstu risinājums un eskalatoru margu sterilizācijas ar ultravioletajiem stariem modulis. Efektīvā un videi draudzīgā veidā tiek nodrošināta nepārtraukta automātiska roku balstu virsmas dezinfekcija, neļaujot vairoties baktērijām un vīrusiem. Vizuāli no parastajiem roku balstiem tos atšķir īpašas uzlīmes, uzraksti.



Pagaidām tirdzniecības centrā “Alfa” ar antibakteriālajiem roku balstiem un ar LED UV-C margu sterilizācijas moduļiem aprīkoti divi eskalatori pirmajā stāvā.



“Tirdzniecības centrs ir vieta, kuru ikdienā apmeklē tūkstošiem cilvēku, tāpēc, domājot par cilvēku veselību un higiēnu, kā arī kopumā par iespējām ierobežot vīrusu izplatību, esam gatavi izmēģināt inovācijas un sniegt savu artavu sabiedrības veselības aizsardzībā. Projekts tapis sadarbībā ar mūsu partneri SIA “Termex””, stāsta t/c “Alfa” vadītāja Liene Apine.



SIA “Termex” ir pirmais uzņēmums, kas izmēģina antibakteriālo eskalatora roku balstu risinājumu Latvijā. Uzņēmuma pārstāvis Ivars Auniņš atklāj: “Mūsu uzņēmums tiecas strādāt ar jauniem un efektīviem risinājumiem, priekšplānā izvirzot sabiedrības un vides intereses. Sekojot inovācijām nozarē un uzticoties “Schindler” ražoto tehnoloģiju kvalitātei, kopā ar t/c “Alfa” esam īstenojuši sabiedrības veselībai un drošībai nozīmīgu soli, veidojot nākotnes prasībām atbilstošu vidi.”



Antibakteriālo roku balstu ražošanā tiek izmantota īpaša formula, kombinējot speciālo antibakteriālo vielu kopā ar TPU granulām. Kad mikrobi piezemējas uz NT CleanRail roku balstu virsmas, roku balstā esošā pretmikrobu piedeva uzbrūk mikrobu šūnu “sienām”. Aizsargājošās “sienas” tiek salauztas un īpašā antibakteriālā viela sāk nomākt mikroba mitohondriju (olbaltumvielas/DNS). Mitohondrijs nespēj uzglabāt enerģiju un rezultātā nespēj reproducēt/dzīvot.



Kompaktais LED UV-C margu sterilizācijas modulis ir uzstādīts margu iekšpusē, nepieļaujot kontakta risku. Ar UV-C starojuma palīdzību tiek panākta baktēriju samazināšana par 93.3% jau pēc pieciem rotācijas cikliem, līdz 99.9% - pēc 10 rotācijas cikliem.

