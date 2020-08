Vērts apskatīt! Tā atdzimst Ērģemes pils

Ērģemes pils. (Foto: Sandris Metuzāls)

Tas par pils atdzimšanu ir diezgan stipri teikts, jo visa pils jau patiesībā neatdzims - tiek atjaunots tikai tās Ziemeļu tornis ar četriem stāviem. Toties tas patlaban tiek pie sava jumta, kas cietokšņa atliekām piešķirs cienījamāku skatu. Pils restaurācijas darbi rit jau vairākus gadus, bet tieši šovasar tie ir ieguvuši vislabāk saskatāmos apveidus.

14. gadsimtā celto fortifikācijas būvi pareizāk laikam būtu saukt par cietoksni, nevis pili, jo tā bija viens no Livonijas ordeņa atbalsta punktiem, ko pārsvarā apdzīvoja tikai karavīri un izmantoja kā pieturas punktu ceļā no vienas pils uz otru vai kā noliktavu. Kara gadījumā tā kalpoja kā šķērslis ienaidnieka ceļā.

Pārējai pils daļai uz restaurācijas darbiem vēl jāpagaida. (Foto: Sandris Metuzāls)

Ordeņa bruņiniekiem no pils nācās izvākties Livonijas kara laikā, kad netālu no tās 1560. gadā notikušajā Ērģemes kaujā (patiesībā gan tā notika kādus desmit kilometrus tālāk, Lugažu apkaimē, netālu no Valtera fon Pletenberga muižas, kas bija iekļauta Ērģemes pilstiesā - tādēļ arī kaujai ticis Ērģemes vārds) krievu karaspēks sakāva livoniešus. Vēlākajos gados pils tika pārbūvēta un tajā saimniekoja zviedri un poļi. Zināms, ka 1671. gadā pilī ir izcēlies ugungrēks, pēc kura to izmantoja kā noliktavu. Kad Lielā ziemeļu kara laikā 1702. gadā netālu no Ērģemes Omuļu kaujā krievu karaspēks uzvarēja zviedrus, pēdējie esot pili uzspridzinājuši un, kā vēsta leģenda, kaut kur tās drupās palikusi zviedru naudas lāde. Atrasta tā gan nav vēl šobaltdien.

Viss, kas saglabājies no kādreiz skaistās Ērģemes baznīcas. (Foto: Sandris Metuzāls)

Turpmākos gadsimtus pilsdrupas stāvēja pamestas, un tikai 20. gadsimtā tajās ierīkoja brīvdabas estrādi. Laiku pa laikam gan tās izmantošanu ierobežoja, baidoties, ka kāds akmens varētu uzkrist apmeklētājiem uz galvas. Astoņdesmitajos gados tika veikta pilsdrupu konservācija, taču restaurācijas darbi sākās tikai nesen.

Pavisam netālu no pils atrodas vēl viena pagātnes liecība - Ērģemes baznīcas drupas. Tā ir bijusi ne tikai viena no skaistākajām, bet arī daudzcietušākajām baznīcām. Cik zināms, pirmoreiz tā nodegusi 17. gadsimta vidū, tad atjaunota, bet pēc dažiem gadiem nodegusi vēlreiz. Pēc nākamās atjaunošanas nostāvējusi līdz 1920. gadam, kad atkal nodegusi. Tad vēlreiz atjaunota, taču 1944. gadā padomju aviācija to sabombardējusi. Pēc šiem posta darbiem pils vairs nav atjaunota.