Vijciema čiekurkalte. Vienīgā pasaulē

19. gadsimta beigās Ziemeļvidzemi skāra plaši meža ugunsgrēki, tādēļ Vijciemā tika uzcelta čiekurkalte – vieta, kur no čiekuriem tiek iegūtas sēklas jaunu mežu sēšanai. LVM Vijciema čiekurkalte ir viena no vecākajām Latvijā – tā bez pārtraukuma darbojusies no 1895. gada līdz pat pagājušā gadsimta 70. gadiem, savu darbu atsākot 1992. gadā.

Apmeklējot Latvijas valsts mežu (LVM) Vijciema čiekurkalti, iespējams paša acīm pārliecināties, ka arī šodien sēklas jaunu mežu audzēm tiek iegūtas, izmantojot tās pašas – vairāk nekā 100 gadu vecās, oriģinālās iekārtas.

Dodoties uz Vijciemu, iespējams izveidot plašāku pastaigu maršrutu, kurā bez čiekurkaltes būs arī Vijciema medību pils, mežniecība un Strenču kokaudzētava, kuras apmeklējumam ir derīga arī Vijciema čiekurkaltē iegādātā biļete.

2002. gadā Vijciema čiekurkalte iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā, bet 2008. gadā tā ieguva neparastā Eiropas kultūras mantojuma statusu. Savukārt no 2019. gada čiekurkalte iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Vēsturiskās ēkas apmeklējumu aicinām iepriekš saskaņot ar čiekurkaltes pārzini Ivaru Paleju, zvanot 26478620.