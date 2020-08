Rīkojums "Par darbību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā" nosaka, ka svētku laikā tiks pārtraukta novada pašvaldības tūrisma inventāra - katamarānu, ūdens velosipēdu, SUP dēļu, velosipēdu - izsniegšana.

Tāpat domes atbildīgie darbinieki neizsniegs nekāda veida tirdzniecības atļaujas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā.

Pašvaldības sniegtā informācija liecina, ka četrus ūdens velosipēdus, trīs katamarānus, septiņus SUP dēļus un 30 dažāda izmēra peldvestes pašvaldība iegādājusies, īstenojot inventāru "Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus", un lietošanā uz noteiktu laiku to var saņemt bez maksas. Inventārs pieejams Ciriša ezera pludmalē.

Jau ziņots, ka Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos augustā Aglonas bazilikā nebūs atļauta ielu tirdzniecība. Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics (Grāveru pagasta saraksts) domes vadītājs skaidroja, ka nolemts svētku laikā šogad neizsniegt ielu tirdzniecības atļaujas. Turklāt tirgošanās esot izvērtusies par gadatirgu un "burziņu", nevis reliģiskajiem svētkiem. Bazilikas apmeklētāji pārtiku aicināti ņemt līdzi.

Butēvics uzskata, ka baznīcai un dienestiem stingri jākontrolē uz pasākumiem izsniegto ielūgumu skaits, piemēram, pie ieejas bazilikas teritorijā paņemot caurlaidi no ienākušā cilvēka. Plānots, ka kārtību pasākumu laikā nodrošinās arī zemessargi.

Pašvaldība pasākumā būs atbildīga par teritorijas sakopšanu.

Vēstīts arī, ka Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos augustā plānots ielaist cilvēkus tikai ar speciālām caurlaidēm. Ja situācija valstī būs kā līdz šim, pasākumu drīkstēs apmeklēt līdz 3000 cilvēkiem, savukārt, ja epidemioloģiskā situācija mainīsies uz slikto pusi, iespējams, šo skaitli samazinās par 1000.

Priesteris Rinalds Stankēvičs skaidroja, ka Aglonas bazilika Sakrālais laukums tiks sadalīts sektoros, kuros cilvēkiem būs jāievēro divu metru distance vienam no otra.

Ielūgumus jeb caurlaides uz Aglonas svētkiem cilvēki varēs saņemt caur savu draudzi. Kad svētki nāks tuvāk, katoļu baznīcā informēs, no cikiem laukums tiks atvērts.

Vienlaikus Stankēvičs stāstīja, ka pie ieejas vārtiem atradīsies roku dezinfekcijas līdzekļi. Tie, kuri vēlēsies, drīkstēs doties iekšā arī bazilikā. Dievkalpojumi notiks ārā pie altāra un bazilikas priekšā.

Vaicāts, vai cilvēki aizvien varēs piekļūt svētavotam, priesteris norādīja, ka jā, jo svētavots atrodas ārpus Sakrālā laukuma. Pieeja svētavotam būšot no divām pusēm - no Sakrālā laukuma puses, no kuras varēs nākt cilvēki ar caurlaidēm, kā arī būs iespēja no otras puses piekļūt cilvēkiem, kuriem nav šādu caurlaižu, vienīgi viņiem nebūs iespēja nokļūt Sakrālajā laukumā un tādā veidā piedalīties pasākumā.