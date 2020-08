Pēc divu pašvaldības vēlēšanu cikla izlaišanas Rīgas domi atkal grasās iekarot Tatjanas Ždanokas vadītā LKS (agrāk - „Līdztiesība” un „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” (PCTVL)). Politologi lēš, ka LKS varētu būt izredzes iekļūt pašvaldībā, jo „Saskaņa” daļēji savas pozīcijas zaudējusi un krievvalodīgais elektorāts gribētu pārorientēties uz citu sev tuvāko politisko spēku. Arī socioloģiskās aptaujas liecina, ka LKS atbalsts ir plus/mīnuss piecu procentu robežās, kas nepieciešams, lai partija ieņemtu vairākus Rīgas domes deputātu krēslus.

Jāteic, ka gadsimta sākumā LKS (ar tās iepriekšējo nosaukumu) ar panākumiem startēja Rīgas domes vēlēšanās. 2001. gadā tā ieguva 13 mandātus, bet saraksta līderis Sergejs Dolgopolovs, kurš tagad Saeimā pārstāv „Saskaņu”, bet viņa dēls Dmitrijs startē „Gods kalpot Rīgai” listē, kļuva par vicemēru. 2003. gadā samilza PCTVL sadarbības partneru nesaskaņas, kuru rezultātā PCTVL izjuka, bet daļa tās biedru, apvienojoties ar citiem politiskajiem spēkiem, izveidojot partiju apvienību “Saskaņas centru”, no kuras vēlāk izveidojās “Saskaņa”. 2005. gadā Rīgas domes vēlēšanās PCTVL, konkurējot ar bijušajiem partneriem, ieguva deviņus mandātus. Pēc tam PCTVL, kas vēlāk pārdēvējās par LKS, galvaspilsētas pašvaldības vēlēšanās vairs nepiedalījās, laikam koncentrējoties uz to, lai savienības līderi Ždanoku iedabūtu Eiropas Parlamentā.

Latvijas Krievu savienība apgalvo, ka tā ir „vienīgais spēks Latvijā, kas balstās uz daudzu tūkstošu cilvēku protesta kustību”. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Šo gadu laikā īpaši nav mainījušies partijas līderi, kuri daudziem ir labi zināmi pēc savām prokrieviskajām aktivitātēm, cīņu par krievu skolām un pret leģionāru gājieniem. Ar pirmo numuru startē LKS valdes priekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs, kurš savā laikā ir paspējis pasēdēt gan Eiropas Parlamenta, gan Saeimas deputāta krēslā. Sarakstā atrodami arī citi „krievu pasaules” un antinacistiskie cīnītāji - Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajejs, Natālija Jolkina, Aleksandrs Giļmans un citi. Tāpat sarakstā iebīdīta arī virkne eiroparlamentārietes Ždanokas palīgu - Aleksandrs Kuzmins, Inna Djeri, Viktors Jolkins, Andrejs Pagors, Jekaterina Gavrilova un Ļubova Ždanova.

Ja LKS iekļūs domē, tad tas visdrīzāk nebūs vis tās programmatiskais sasniegums, bet gan citu līdzīgu propagandu sludinošo spēku vājums. Un, pirmām kārtām, jau „Saskaņas” iespējamais noriets, jo arī krievvalodīgajiem vēlētājiem varētu būt apnicis gadu no gada balsot par vienu un to pašu partiju. Kā nekā LKS līderis Mitrofanovs teicies izjaukt „Ušakova laika korupcijas shēmas”. Tomēr tā strikti arī nav gatavs Ušakovam jeb „Saskaņai” pagriezt muguru: „No vienas puses ir riebīgums sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir saistīti ar korupciju, skandāliem un ir personīgi teikuši netaisnīgas lietas par mums. To aizmirst es nevaru. Bet ir arī mūsu vēlētāju intereses. Tāpēc neviena partija no sarunu loka netiks izslēgta. Runāsim arī ar „Saskaņu”, kur mēra amata kandidātam Konstantīnam Čekušinam ir tīras rokas, jo viņš nav saistīts ar korupciju un iepriekšējām nesaskaņām”. Arī LKS grib būt tīri: „Mēs sāksim Rīgas pārvaldības vēsturi no tīras lapas un rakstīsim to tīrām rokām”.

Kaut gan to tīrību nāksies grūti pierādīt. Tikai pirms nedēļas ilgstošu pārrunu rezultātā LKS ieguvusi valsts finansējumam paredzētu bankas kontu. LKS ilgstoši nevarēja piekļūt tai paredzētajam valsts budžeta finansējumam, kas partijām pienākas, sasniedzot noteiktu rezultātu vēlēšanās, jo bankas atteicās atvērt norēķinu kontu partijai. Kopš bankas „AB.LV” kraha 2018. gadā visas Latvijas komercbankas kā norunājušas bez sīkākiem paskaidrojumiem liedzās atvērt LKS kontu. Iespējams tas bija saistīts ar to, ka visām bankām jāvadās pēc vienotiem kritērijiem, kas nepieļauj atvērt kontu personai, uz kuru attiecās starptautiskās sankcijas, šaubas par naudas izcelsmi un vēl daudziem citiem nosacījumiem. Nu šī situācija ir atrisināta un LKS ieguvusi kontu bankā „Citadele”.

Nu LKS var tērēt prāvus līdzekļus priekšvēlēšanu reklāmai. LKS uzreiz pēc Jaunās konservatīvās partijas ir otrā vislielākā reklāmas naudas tērētāja. Un šī reklāma pievērš ne tikai Latvijas pilsoņu uzmanību, bet arī Kremļa propagandas kanālus. Tā, piemēram, viens no tiem – „Sputņik” uzrakstījis niknu rakstu, ka „sašutuma vētru nacionālistu vidū sacēlis LKS priekšvēlēšanu plakāts”, kas rotā kādu brandmūri Zemitānu tilta rajonā. Sociālajos tīklos vairāki LKS opozicionāri publicējuši ierakstus, ka negribētu dzīvot mājā līdzās šādam plakātam, uz kura lieliem burtiem gan latviešu, gan krievu valodā reklamētas LKS sejas. Te nu atkal tika dota tribīne Mitrofanovam:

„Nekur demokrātiskās valstīs nav valodas ierobežojumu, ko piedāvā Nacionālā apvienība. Taču šaurā domāšana un atbaidošā izglītība neļauj šiem cilvēkiem aptvert, cik ļoti Latvija ir atpalikusi no civilizētās pasaules, ieviešot aizvien jaunus un jaunus valodas aizliegumus”.

Savā priekšvēlēšanu kampaņā LKS neatpaliek no saviem politiskajiem pretiniekiem un sola, ko visi: laba dzīve rīdziniekiem, nekustamā īpašuma atlaides, samazināta maksa par komunālajiem pakalpojumiem, atlaides sabiedriskajā transportā un tā joprojām. Protams, ar savu ideoloģijas piešprici: atjaunot Pārdaugavas „Uzvaras” pieminekli, krievu valodas lietošana pašvaldības uzņēmumos un iestādes, latviešu svētku bagātināšanu ar krievu tradīcijām, par izglītības iestāžu vadītājiem iecelt tikai cilvēkus, „kas maksimāli saglabās rīdzinieku bērnu nacionālo identitāti”.

Ir arī viens otrs inovatīvs solījums: „Regulāri laistot ceļus, mazināsim pilsētas piesārņojumu ar putekļiem” un pat policejisks uzstādījums: „Stingri liegsim cilvēku, kas ar savu uzvedību vai stāvokli traucē citu pasažieru atrašanos sabiedriskajā transportā”.

Katrā ziņā LKS grib ieviest jaunu kārtību, jo „nevienai no partijām, kas noveda Rīgas pašvaldību tagadējā strupceļā, nav morālo tiesību atgriezties pie varas” un LKS ir revolūcijas priekšvēstnese: „Vienīgais spēks Latvijā, kas balstās uz daudzu tūkstošu cilvēku protesta kustību”.