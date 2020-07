Aicina studentus un pedagogus saņemt brilles bez maksas

Optikas OptiO misija ir sniegt iespēju nodrošināt kvalitatīvu redzes korekciju visiem, kam tā ir nepieciešama. Programma, kas ir spēkā līdz 30. septembrim, attiecas arī uz pedagogiem, tajā skaitā bērnudārzu audzinātājiem un augstskolu pasniedzējiem.

Līdz šim OptiO vairāku gadu garumā sniedz atbalstu skolas vecuma bērniem, dāvājot viņiem bezmaksas brilles. Šogad, realizējot sociālo atbalsta programmu studentiem un mācībspēkam, optika turpina pildīt misiju – pievērst uzmanību redzes aprūpei un savlaicīgai redzes problēmu uzlabošanai vai novēršanai.

Aiga Ozoliņa, OptiO galvenā optometriste: “Šogad realizējam sociālās atbildības programmu studentiem un pedagogiem, jo uzskatām, ka sniegt atbalstu studentiem un mācībspēkam ir ļoti svarīgi. Šobrīd tieši viņi ir vieni no tiem, kam ikdienā nākas visvairāk piepūlēt acis, mācoties un strādājot pie datora, un lasot mācību literatūru. Tajā pašā laikā, nereti viņi ir tie, kas briļļu iegādi atliek vairākkārt, līdz brīdim, kamēr redzes problēmas attīstījušas līdz pakāpei, kad to ignorēt vienkārši nav iespējams. Šīs programmas ietvaros, vēlamies akcentēt, ka regulāras redzes pārbaudes ir ļoti svarīgas – uzsākot intensīvu mācību periodu, redzes problēmas, kas iepriekš ignorētas, var progresēt. Brīdī, kad slodze acīm ir lielāka nekā organisma spēja to panest, nepieciešami palīglīdzekļi – brilles, kas piemērotas paaugstinātai slodzei. Turklāt, savlaicīga redzes problēmu konstatēšana var samazināt risku, ka redze var pasliktināties straujāk.”

“Savā darbā esmu novērojusi, ka cilvēki kopumā nav informēti par to, kādi ir simptomi, kad acis ir pārslogotas. Īpaši Covid-19 izplatības laikā, skolotāji un studenti, pavisam noteikti bija vieni no “rekordistiem” pie datora pavadīto stundu skaita ziņā. Tāpēc vēlamies ar savu dāvinājumu – bezmaksas brillēm 55 eiro vērtībā, atbalstīt studentus un pedagogus, kuriem nepieciešama redzes korekcija. Parūpēsimies par sevi un savu redzes veselību!” sociālo programmu aicina izmantot A. Ozoliņa.

Lai saņemtu brilles šīs programmas ietvaros, pedagogiem vai studentiem ir jāuzrāda derīga skolotāja vai studenta apliecība vai izziņa no darba vietas vai augstskolas, kā arī personu apliecinošs dokuments. Nepieciešama arī oftalmologa vai optometrista izrakstīta briļļu recepte, kas nav vecāka par trīs mēnešiem. Redzi var pārbaudīt arī OptiO veikalu tīklā.