Latvijas amatierteātri pulcēsies “Teātra svētkos” Dikļos

Dikļus un teātra spēlēšanu jau vairāku gadsimtu garumā vieno ciešas saites. Dikļu muižas Zundas rijā 1818. gadā pirmo reizi notika teātra izrāde latviešu valodā. Vācu apgaismības dzejnieka Frīdriha Šillera lugu "Laupītāji" iztulkoja un iestudētāja muižas kalpotājs, nieka 17 gadus vecais kučierpuisis Jānis Peitāns.

Teju divus gadsimtus vēlāk Valmieras drāmas teātris leģendārā latviešu aktiera un režisora Pētera Lūča vadībā aizsāka tradīciju katru gadu augusta sākumā Neikenkalnā rādīt brīvdabas teātra izrādes, par to liecina arī P.Lūča stādītais ozols Neikenkalnā. Pēc izcilā režisora aiziešanas viņsaulē Valmieras drāmas teātris šo tradīciju pārtrauca un to pārņēma amatierteātri.

Kā informē Dikļu kultūras centra vadītāja Inna Krēsliņa, neskatoties uz pavasarī piedzīvoto ārkārtējo situāciju, kas ietekmē mēģinājumu procesu, amatierteātri vēlas piedalīties svētkos, lai satiktu skatītājus un domubiedrus no citiem amatiermākslas kolektīviem.

Kā ierasts, teātra svētku rīta puse sāksies ar aktieru iesildīšanos un mācīšanos meistarklasē, ko vadīs pieredzējusī un skatītāju iemīļotā aktrise Indra Burkovska.

No plkst. 11.45 līdz plkst. 19.10 Dikļu kultūras centrā norisināsies amatierteātru izrādes – tālāko ceļu būs mērojuši kolektīvi no Brocēniem un Gaujienas, savukārtu tuvākie kaimiņi būs no Pociema un Zilākalna pagastiem. To ka, amatierteātri var strādāt arī attālināti, parādīs Raganas un Bērzaines kolektīvi, kuri būs sagatavojuši teatrālu iestudējumu video formātā. Pirmo reizi Dikļos viesosies amatierteātris no Skultes. Mājinieki, Dikļu amatierteātris, kā ierasts, teātra svētkus sagaidīs ar pirmizrādi – Andra Niedzviedža lugu “Viņa ir īstā, muterīt!”.

Kā katru gadu, arī šogad tiks pasniegtas balvas vairākās nominācijās – “Labākā izrāde”, “Labākais aktieris” un “Labākā aktrise”, pretendentus vērtēs Indra Burkovska, visu dienu vērojot izrādes.

“Teātra svētki” noslēgsies Neikenkalna dabas koncertzālē, kur norisināsies kolektīvu sumināšana un laureātu paziņošana. Šogad vakara izrādē, tāpat kā pirms 32 gadiem, uz skatuves kāps cēsinieki – Cēsu teātris izrādīs Ādolfa Alunāna dziesmu spēli “Mucenieks un Muceniece”. Izrādes sākums plkst. 20.00.

Vakars Neikenkalna dabas koncertzālē noslēgsies ar koncertu, kurā uzstāsies grupa “Zēgevaldes TRIO”. Koncerta sākums plkst. 22.00.