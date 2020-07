"Tallink" pagarinās pieprasītos maršrutus Rīga – Helsinki un Turku – Tallina

Saskaņā ar pasažieru atsauksmēm divi jaunie pagaidu maršruti vasarā ir ļoti iecienīti. Daudziem ceļotājiem no Somijas Latvija un Rīga ir izrādījies ļoti aizraujošs galamērķis.

Savukārt maršruts Turku – Tallina – Turku ļauj ceļotājiem ieplānot gan garākas brīvdienas Igaunijā un Somijā, gan pavadīt dienu galamērķī.

“Mēs esam ļoti priecīgi, ka abi maršruti vasarā ir izrādījušies ļoti pieprasīti un esam saņēmuši ļoti daudzas pozitīvas atsauksmes. Arī Turku un reģiona iedzīvotāji ir gaidījuši un pieprasījuši tiešo reisu uz Tallinu ilgu laiku. Savukārt tiešais reiss Rīga – Helsinki ar kuģi Silja Serenade dod iespēju atklāt Helsinkus vai ieplānot garākas brīvdienas Somijā, kas daudziem ceļotājiem ir jauns galamērķis.

Pašreizējos apstākļos mēs vēlamies būt elastīgi un piedāvāt ceļotājiem drošas ceļošanas iespējas tuvu mājām vai vienkārši baudīt skaistu jūras ceļojumu Baltijas jūrā, palīdzot Latvijai un Igaunijai atgūties no esošās krīzes tūrisma nozarē,” sacīja Paavo Nõgene, CEO of Tallink Grupp.

Reisi no Rīgas uz Helsinkiem ar kuģi Silja Serenade notiks trīs reizes nedēļā trešdienās, piektdienās un svētdienās. Pirmais reiss no Helsinkiem rudens sezonā notiks 30. augustā, bet pēdējā atiešana no Rīgas būs 2021. gada 9. janvārī.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu maršrutā Rīga – Helsinki, esam pievienojuši papildu reisus nedēļas nogalēs ar Latvijas ceļotāju iemīļoto kuģi Romantika, lai dotu iespēju izbaudīt vasaras kruīzus uz jauno galamērķi Somiju. Plānotie reisi 24.07., 07.08. un 28.08. Reisos ar kuģi Romantika pasažieriem būs iespēja ilgāk pavadīt laiku Helsinkos, baudot 6 stundas galamērķī.