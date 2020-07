Likvidēta laboratorija, kurā izņemta bīstama narkotiskā viela

Likumsargi šī gada jūlijā no nelegālās aprites izņēma 1,1kg izotonitazēnu saturošo vielu, kura aptuvenā vērtība tirgū ir 110 000 eiro. Izotonitazēna iedarbība uz cilvēka organismu ir spēcīgāka nekā heroīns, un tās lietošanas sekas ir būtiskākas, smagākas un ilgtermiņa.



Policijas darbinieki, veicot izmeklēšanas darbības, aizturēja trīs personas – 1958., 1968. un 1972. gadā dzimušus vīriešus, kuri ieņēma vadošo lomu izotonitazēna izplatībai Latvijas teritorijā. Divas personas tika aizturētas laboratorijā, kurā nodarbojās ar izņemtās vielas fasēšanu un iepakošanu tālākai realizācijai, minētās personas iepriekš nav nonākuši policijas redzeslokā. Savukārt trešā persona, kura visticamāk ir grupas organizators, iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā un ir sodīts par slepkavību sevišķi pastiprinātos apstākļos. Persona ieslodzījumā pavadījusi deviņus gadus un tika atbrīvota 2017. gadā



Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. /1 panta trešās daļas, proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un neatļautu realizēšanu, ja tā izdarīta lielos apmēros. Par šo noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.



Divām personām ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, bet trešajai personai ar brīvības atņemšanu nesaistītais drošības līdzeklis.



“Cīņa ar narkotiskajām vielām ir viena no Valsts policijas prioritātēm. Ņemot vērā, ka minētā viela tikai ienāk Latvijas tirgū un ir konstatēti tikai pieci izņemšanas gadījumi, ir svarīgi laiku identificēt un pārtraukt šīs vielas izplatību. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un aktīvi ziņot par narkotisko vielu tirdzniecības vietām, zvanot policijai pa tālruņa numuru 110,” min Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs.

