Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās liks pārskatīt ambiciozos pulcēšanās un pasākumu plānus augustā

SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa norādīja, ka pēdējo trīs dienu laikā Latvijā atklāti jau 17 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir nozīmīgs pacientu skaita kāpums.

Kā atklāj Dimiņa, pēdējās diennakts laikā atklātie 7 gadījumi nav ievesti no ārzemēm. Šobrīd SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie iespējami saistīti ar iepriekš ziņoto uzliesmojumu privātā paziņu lokā. Šie cilvēki kopā bija apmeklējuši vairākas publiskas vietas, tostarp 27.jūnija vakarā restorānu "Aqua Luna" un 28.jūnija vakarā restorānu "Riviera" Rīgā. Saslimušo vidū nav restorānu darbinieku.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa (Foto: LETA)

Vēl divi inficētie testus veikuši pēc tam, kad medijos pamanījuši aicinājumu pievērst uzmanību savam veselības stāvoklim - abi apmeklējuši iepriekš minēto restorānu "Aqua Luna".

"Tie bijuši privāti pasākumi," norāda Dimiņa. "Cilvēki bijuši savstarpēji pazīstami, pavadījuši kopā laiku publiskā vietā." SPKC pārstāve norāda, ka patlaban nav iemeslu veikt kādus papildu ierobežojošos pasākumus, kas attiektos uz restorāniem.

Arī trīs pārējie jaunatklātie Covid-19 pacienti ir inficējušies Latvijā, pēdējā laikā ārzemēs šie cilvēki nav bijuši.

Kopumā pašreiz turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana par vismaz 5 pagājušajā diennaktī jaunatklātajiem Covid-19 gadījumiem, norāda Dimiņa.

Ar vakar konstatēto uzliesmojumu restorānos tiek saistīti 10 gadījumi. 5 saslimušie (20 - 45 gadus veci) bijuši privāta pasākuma apmeklētāji, savukārt pārējie (20 - 50 gadus veci) ir sekundārie gadījumi - saslimušo paziņas vai ģimenes locekļi.

Kā norāda Līviņa, bažas rada tieši fakts, ka konstatēta slimības izplatība vietējā mērogā. "Mēs nezinām, kāda būs rītdiena vai parītdiena, bet mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus izturēties ļoti piesardzīgi," atgādinot par roku mazgāšanu, dezinficēšanu un divu metru distances ievērošanu, norāda Līviņa. "Ja ir klepus, temperatūra, drudzis, nevajag doties laukā no mājas, bet jāzvana ģimenes ārstam un jāizmanto iespēja pieteikties uz bezmaksas Covid-19 testu." Tāpat speciāliste atgādina par iespēju mobilajā telefonā lejuplādēt aplikāciju "Apturi Covid". "Šis ir īstais brīdis," uzsver Līviņa.

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa (Foto: LETA)

Līviņa norāda, ka, pasliktinoties situācijai, iespējams, nāksies domāt par striktākiem ierobežojumiem, bet pašreiz ir grūti pateikt, kādi būs šie ierobežojumi. Speciālisti turpinās sekot līdzi epidemioloģiskajai situācijai. "Ņemot vērā zemo saslimstību, kāda bija līdz šim, bija ļoti ambiciozi plāni par pulcēšanos un publiskiem pasākumiem augustā. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, noteikti tie būs jāpārskata," tā Līviņa.

Kā norāda SPKC pārstāve Dimiņa, viens no kritērijiem, pieņemot lēmumu par ierobežojumu pastiprināšanu, ir tas, vai slimība izplatās vai neizplatās sabiedrībā.

"Par izplatību sabiedrībā vēl norit izmeklēšana. Par gadījumiem, par kuriem šodien nav skaidrība, iespējams, uzzināsim rīt, parīt vai citā dienā," atgādina Dimiņa.

Speciālisti atgādina par iespēju joprojām jebkuram veikt bezmaksas Covid-19 testu arī bez simptomiem, iepriekš pierakstoties izmeklējumam, zvanot uz tālruni 8303.

VM pārstāve aicina iedzīvotājus ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot ārpus Latvijas, kā arī atgādina, ka visa nepieciešamā informācija par Covid-19 apdraudētajām vietām ir pieejama SPKC mājaslapā. Gadījumā, ja rodas aizdomas par cilvēkiem, kuri iebraukuši Latvijā no valstīm, no kurām iebraucot jāievēro pašizolāciju, bet to nedara, Līviņa aicina par to ziņot Valsts policijai.

Jau ziņots, ka pēdējo 24 stundu laikā veikti 1773 Covid-19 testi, infekcija atklāta 7 cilvēkiem. Latvijā pavisam kopā veikti 162 054 izmeklējumi, saslimusi 1141 persona un 1008 izveseļojušās, 30 mirušas.