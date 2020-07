Levits atklāj, ka EK strādā pie priekšlikuma Baltijas valstu nostājai Astravjecas AES jautājumā

Viņš skaidroja, ka Latvijas nostāju jautājumā par Astravjecas AES saražotās elektroenerģijas pirkšanu jau ir formulējusi valdība, kura uzskata, ka "zināmās situācijās mums pagaidām nav iemeslu pilnīgi simtprocentīgi nogriezt šo iepirkumu". Vienlaikus prezidents pauda, ka viņa personīgais viedoklis gan "nedaudz atšķiras" no valdības formulētā.

Valsts pirmā persona norādīja, ka šajā jautājumā mediatora lomu spēlēs EK, kura jau esot sagatavojusi priekšlikumu, kuram Latvija un Igaunija ir piekritusi, bet patlaban "komisija, iespējams, strādā pie šī priekšlikuma uzlabojuma". Ar minēto priekšlikumu tikšot formulēta trīs Baltijas valstu attieksme pret atomenerģijas iepirkšanu no Astravjecas AES.

Vaicāts, vai nešķiet dīvaini, ka Baltijas valstis pašas nespēj panākt vienošanos šajā jautājumā, Levits atbildēja, ka "tur ir nepieciešama prasme sadarboties" un dažkārt var lieti noderēt mediators, kāda patlaban ir EK.

Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis vēstulē EK prezidentei Urzulai fon der Leienai aicinājis nākt klajā ar spēcīgu vēstījumu Baltkrievijai, ka Astravjecas AES saražotā elektroenerģija nenonāks Eiropas Savienības (ES) tirgū.

Skvernelis nosūtījis vēstuli Leienai, lai pievērstu viņas un EK uzmanību draudiem, ko Baltkrievijas Astravjecas AES rada cilvēku drošībai un labklājībai Lietuvā, Baltijas reģionā un visā ES.

Lietuvas valdība uzskata, ka Baltkrievija nav ievērojusi drošības prasības, ceļot spēkstaciju, kas atrodas aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas, un apņēmusies bloķēt tajā ražotās elektroenerģijas nonākšanu tirgū, cenšoties pārliecināt arī Latviju un Igauniju to boikotēt, bet Latvijas iebildumu dēļ pagaidām neizdodas vienoties par solidāru boikotu.