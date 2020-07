Kā maksāt mazāk par atkritumiem

Daudzstāvu namos dzīvojošie parasti nesūdzas, ka katram cilvēkam ik mēnesi par atkritumu izvešanu jāmaksā daži eiro neatkarīgi no izmesto drazu daudzuma, kas jums un kaimiņam var atšķirties vairākas reizes.

Piemēram, Rīgas namu pārvaldnieka rēķinos ikmēneša maksa par atkritumu izvešanu par vienu dzīvoklī deklarēto cilvēku laikā no marta līdz maijam svārstījās no 1,90 eiro līdz 4,25 eiro. Visbiežāk – divarpus līdz trīsarpus eiro no katra.

Privātmājās dzīvojošie slēdz atsevišķu līgumu un paši izvēlas izvešanas biežumu. Katrā pašvaldībā ir savi saistošie noteikumi un viens konkursā uzvarējis atkritumu izvedējs, ar kuru obligāti jāslēdz līgums. Ja nenoslēdz, pašvaldības policija piemēros sodu.

Privātmāju īpašniekiem par atkritumu izvešanu var iznākt maksāt mazāk nekā dzīvokļos mītošajiem. Uzņēmumā Clean R stāsta, ka, piemēram, Carnikavas novadā mazākais konteiners ir 120 litru tilpumā, minimālais izvešanas biežums – reizi mēnesī, par to jāmaksā 1,83 eiro, ieskaitot 21% PVN.

Vasarnīcu un dārza māju īpašniekiem konteiners nav jāpasūta, viņi var iegādāties atkritumu maisus ar iepriekš apmaksātu izvešanu. Simts litru tilpuma maiss maksā 1,52 eiro, minimālais daudzums ir pieci maisi gadā, ar aprēķinu, ka cilvēki vasarnīcā dzīvo vidēji piecus mēnešus, no maija līdz septembrim.

Latgalē, Dagdas novadā, Clean R piedāvā vēl mazākus konteinerus, ar tilpumu 80 litri. Par izvešanu jāmaksā 1,59 eiro, minimālais biežums ir reizi mēnesī.

Minimālo izvešanas biežumu nosaka katra pašvaldība. Piemēram, Vārkavas novada pašvaldība savos saistošajos noteikumos paredzējusi, ka minimālais atkritumu konteinera iztukšošanas biežums ir reizi divos mēnešos, un Clean R piedāvā šādu iespēju.

Rīgā jauni tarifi

Rīgas dome bija izsludinājusi atklāto konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Kopš 20. maija spēkā ir jauni tarifi. Paveicās Zemgales priekšpilsētas iedzīvotājiem, kuriem atkritumus tagad izved SIA Lautus vide par krietni lētāku cenu, salīdzinot ar citiem galvaspilsētas rajoniem. Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā atkritumus izved SIA Eco Baltia vide par visdārgākajiem tarifiem.

Atkritumu izvešanas tarifi Rīgā no 20. maija par vienu kubikmetru ar 21% PVN, eiro

Zona, rajons Uzņēmums Sadzīves atkritumi Bioloģiski noārdāmie atkritumi 1. zona. Latgales priekšpilsēta un Centra rajons SIA Clean R 16,14 9,37 2. zona. Kurzemes priekšpilsēta SIA Clean R 16,43 9,68 3. zona. Zemgales priekšpilsēta SIA Lautus vide 12,12 7,26 4. zona. Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons SIA Eco Baltia vide 16,53 12,57

Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir maisos saliktā nopļautā zāle, sagrābtās lapas, ēdiena atliekas, kartupeļu mizas u. tml. Iedzīvotāji var pasūtīt šim nolūkam atsevišķu konteineru.

Kā samazināt maksu?

Lai samazinātu maksu par atkritumu izvešanu, Rīgas namu pārvaldnieka Komunikācijas nodaļas projektu vadītāja Laura Vaļuma iesaka šķirot atkritumus, jo par šķiroto atkritumu izvešanu nav jāmaksā.

Zaļais konteiners ar caurumiem vākā ir paredzēts stiklam (pudelēm un burkām), dzeltenais – plastmasai (plastmasas pudeles, maisiņi) un metālam (konservu kārbas, dzērienu skārdenes, sadzīves metāla priekšmeti), zilais – papīram un kartonam. Ja ir tikai dzeltenais konteiners, tas paredzēts gan plastmasai un metālam, gan papīram un kartonam.

Taču ar šķirošanu būs par maz. Izvedējs iekasē vienādu maksu par konteinera izvešanu, neskatoties, vai tas ir pilns vai pustukšs. Tāpēc, ja vēlaties maksāt mazāk, apsaimniekotājam jāsamazina jūsu mājas konteineru skaits vai izvešanas biežums.

Otrs veids, kā maksāt mazāk, ir samazināt lielgabarīta atkritumu daudzumu. Blakus konteineriem noliktos vecos dīvānus un citas lietas apsaimniekotājs periodiski izved, maksu sadalot uz visiem mājas iedzīvotājiem. Būtu godīgi, ja konkrētā dzīvokļa īpašnieks pasūtītu apsaimniekotājam konkrētā datumā savas vecās mēbeles izvešanu un apmaksātu šo rēķinu.

Tas nebūs dārgi, jo maksu aprēķinās par kubikmetriem pēc sadzīves atkritumu tarifiem. Taču piespiest tā rīkoties diemžēl nevar, un kaimiņš var atļauties ietaupīt, liekot visai mājai maksāt par viņa krāmu aizvākšanu. Taču, ja pie jūsu mājas konteineriem kāds svešinieks noliek lielgabarīta sadzīves atkritumus, tūdaļ zvaniet pašvaldības policijai, viņam nav tiesību tā rīkoties.

Nedaudz samazināt maksu par atkritumiem var, ja atsevišķā konteinerā šķirosiet bioloģiski noārdāmos atkritumus, jo to izvešana ir nedaudz lētāka. Tie ir jebkuri dabiskas izcelsmes atkritumi, kurus var kompostēt, – ēdiena atliekas, augļu un dārzeņu mizas, vecas puķes no vāzes, olu čaumalas, tējas un kafijas biezumi, arī slapjš papīrs, kuru nedrīkst mest papīra konteinerā.

Tomēr pilnībā atbrīvoties no maksas par atkritumiem ar argumentu, ka tādu nav, nevarēs.