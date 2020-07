Šī ir pirmā mācību iestāde Latvijā, kas jaunajā mācību gadā varēs savlaicīgi identificēt skolēnus un skolas personālu ar pasliktinātu veselības stāvokli, vienlaikus pasargājot bērnus no Covid-19 un citu infekciju slimību izplatības riskiem skolā. Paredzēts, ka līdz augusta vidum notiks kameras testēšanas darbi, pārbaudot vasaras nometņu bērnus, bet jau no jaunā mācību gada sistēma būs pilnībā gatava nodrošināt ķermeņa temperatūras mērīšanu skolas vajadzībām.

24 Foto Ādažu vidusskolas sākumskolā uzstādīta digitālā ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīce +20 Skatīties vairāk

Iekārtas pirmo testu pasākumā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska atzinīgi novērtēja Ādažu vidusskolas sākumskolas iniciatīvu krīzi uztvert kā vēl vienu jaunu iespēju kvalitatīvākai un drošākai mācību videi.

“Ādažu novada dome vienmēr ir bijusi atvērta inovatīviem risinājumiem, un sertificētu ķermeņa temperatūras mērierīču uzstādīšana Ādažu vidusskolas sākumskolā ir preventīvs solis, lai sadzīvotu ar jaunajiem vīrusa radītajiem apstākļiem un labāk sagatavotos jaunajam mācību gadam. Mēs esam gandarīti par ražotāja dāvinājumu, kas ir liels ieguvums skolai,” norāda Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

“Šīs ir Itālijā ražotas sistēmas, kuras šobrīd darbojas vairumā Itālijas dzelzceļa stacijās, līdz ar to tās ir pārbaudītas darbībā uz lielām cilvēku masām. Mēs esam šī ražotāja oficiālie pārstāvji Latvijā. Vienas šādas sistēmas uzstādīšanas izmaksas ir līdz 20 000 eiro, kas atkarīgas no uzstādīšanas sarežģītības pakāpes. Šajās investīcijās ir iekļautas produkta, uzstādīšanas, testēšanas un apkopes izmaksas. Mēs šobrīd izjūtam interesi ne tikai no skolām un pirmsskolas iestādēm, bet arī no uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi nodrošināt darbības nepārtrauktību,” atzīstSIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” valdes loceklis Edgars Bergholcs.

Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa atzina, ka arī skolai līdz jaunajam mācību gadam ir jāpaveic savs mājasdarbs un jāizstrādā kārtība bērnu un personāla ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru identificēšanai un pēc tam manuālu pārbaužu veikšanai. Skolas direktors kā lielāko iekārtas priekšrocību minēja iespēju preventīvi samazināt jebkuru infekciju slimību izplatību skolā.



Iekārta darbosies attālināti bez saskarsmes ar cilvēkiem, un tā pielāgota lielas cilvēku plūsmas ķermeņa temperatūras noteikšanai, tiem ienākot skolā. Saskaroties ar paaugstinātu temperatūru, iekārta signalizēs skolas administratoram, kurš tālāk rīkosies atbilstoši izstrādātai procedūrai.

Iekārta ir augstas kvalitātes, un tā nodrošina termogrāfisko mērījumu ar sertificētu precizitāti līdz pat 0,1⁰ C. Tā sastāv no divām atšķirīgām kamerām – termokameras un optiskās kameras, kas darbojas sinerģiski. Tehnoloģijas ļauj arī rediģēt video, ja seja, piemēram, ir aizsegta. Līdzīgas iekārtas kopš pandēmijas sākuma darbojas publiskās ēkās daudzviet Eiropas valstīs.