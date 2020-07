LETA

Ziedoņa muzejs meklē aktīvus cilvēkus, kuri gribētu būt mūsdienu Krišjāņi Baroni

Šogad par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai Imanta Ziedoņa muzejs uzsācis projektu “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu”. Viens no lielākajiem projekta notikumiem ir Barona ceļa no Tartu līdz Dundagai noiešana, tādēļ Ziedoņa muzejs meklē radošus cilvēkus, kuri gribētu būt mūsdienu Krišjāņi Baroni un veikt kādu no šī ceļa posmiem.