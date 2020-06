70 % Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi, ka preces pieejamas internetā

Iepirkšanās internetā — jaunā paradigma

Pēdējos mēnešos vērojams straujš e-komercijas pieaugums ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Iepirkšanās internetā kļūst par mūsu ikdienu. Latvijas iedzīvotāju aptauja, kas veikta 2020.gada, maijā atklāj, ka Latvijas sabiedrība jūtas pasargātāka par savu veselību, ja preci iegādājas tiešsaistē, nevis apmeklējot veikalus — to atzīst 70 % respondentu.

“Uzņēmējdarbība tiešsaistē — tā ir jaunā paradigma. Mēs, Mastercard, esam gandarīti, ka kopā ar partneriem — Finanšu nozares asociāciju, Latvijas komercbankām un iecienītiem tiešsaistes veikaliem — esam apvienojušies izglītojošā kampaņā #viedpircējs. Mēs vēlamies mudināt izmantot e-komercijas risinājumus, apzināties drošības nozīmību un tiešsaistē rīkoties gudri. Šādā veidā rūpējoties gan par iedzīvotāju finansēm, gan arī, ar e-komercijas starpniecību, atbalstot vietējo uzņēmējdarbību Latvijā,”uzsver Pēters Olbings (Peter Olbing), Mastercard Biznesa attīstības vadītājs Ziemeļvalstīs un Baltijā.

Latvijas iedzīvotāji ar vien biežāk rīkojas kā viedpircēji

#viedpircējs domā un rīkojas digitāli — veic ikdienas pirkumus tiešsaistē un lieto dažādus maksājumu rīkus, spēj atpazīt uzticamus tiešsaistes veikalus un izvēlas drošus maksājumu veidus, sevi pasargājot no iespējamiem krāpšanas riskiem.

“Svarīgi, ka, mainoties ikdienas paradumiem un pieaugot iepirkumiem tiešsaistē, iedzīvotāji izvēlas maksājumu veidus, kas pasargā no krāpniekiem. Digitālo risinājumu loma nākotnē tikai pieaugs, tāpēc būtiski, lai Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji ne tikai izmanto digitālo rīku priekšrocības, bet vienlaikus rūpējas arī par savu drošību. Kopā ar mūsu partneriem — Mastercard, bankām un tirgotājiem — aicināsim Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus plašāk izmantot visus modernos maksājumu veidus, un informēsim, kā šos maksājumus izmantot droši. Ar informatīvo kampaņu uzrunāsim ne tikai ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, bet arī tās sabiedrības grupas, kam šīs prasmes visvairāk nepieciešamas, piemēram, seniorus,” uzsver Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Jebkuram interneta lietotājam ir jāzina digitālās drošības pamatprincipi, lai samazinātu risku iepērkoties tiešsaistē. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji vērtē savas zināšanas par drošu iepirkšanos internetā kā viduvējas (37 %) un kā drīzāk labas (37 %). Lai arī pārliecinoši lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa (86 %) pēdējā gada laikā, mēģinot iegādāties preci internetā, nav saskārušies ar krāpšanu, tie, diemžēl tiek fiksēti. 40 % no tiem iedzīvotājiem, kuri ir saskārušies ar šādiem mēģinājumiem, nav spējuši tos atpazīt un tāpēc guvuši nevēlamu pieredzi.

Kampaņas laikā portālā Delfi.lv tiks atklāta “#viedpircēja vēstniecība”, sagatavoti ceļveži un citi informatīvi materiāli par drošu iepirkšanos tiešsaistē gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Tāpat #viedpircējs kampaņas ietvaros notiks vairākas pircēju loterijas, lai atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību.No 30. jūnija līdz 8. jūlijam jebkurš uzņēmums, kas veic komercdarbību tiešsaistē un piedāvā saviem klientiem drošu iepirkšanās pieredzi, aicināts iesaistīties Mastercard un Finanšu nozares asociācijas organizētajā loterijā, sniedzot papildu ieguvumus saviem klientiem. Vairāk informācijas: viedpircejs.lv

Fakti no pētījuma par Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem internetā

● Vairāk nekā trešdaļa respondentu (39 %) internetā iepērkas vismaz reizi mēnesī (katru nedēļu — 5 %, vairākas reizes mēnesī — 18 %, reizi mēnesī — 16 %). Pārējie iepērkas retāk nekā reizi mēnesī, bet tikai 12 % respondentu ir norādījuši, ka internetā neiepērkas.

● Visbiežāk internetā iepērkas Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem.

Novērtējot bezkontakta iepirkšanās ērtumu, arī katrs septītais Latvijas seniors izmanto iespēju iepirkties internetā reizi mēnesī vai biežāk.

● Jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem vissvarīgākais ir, ka uzņēmumu preces un pakalpojumus var iegādāties tiešsaistē — to norādījuši 80 % respondentu šajā vecumā grupā. Tajā pašā laikā arī 54 % senioru atzīmē, ka tas viņiem ir nozīmīgi.

● Latvijas iedzīvotāju visbiežāk pirktās preces tiešsaistē: mājsaimniecības tehnika un elektronikas preces, apģērbs un apavi, skaistumkopšanas preces. Arī pārtikas iegāde kļuvusi populārāka — katrs desmitais izvēlas šo iespēju.

● 86 % Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā navsaskārušies ar krāpšanas mēģinājumiem tiešsaistē. Taču 8 % respondentu ir saskārušies ar krāpšanas mēģinājumu, bet to atpazinuši un preci vai pakalpojumu nav iegādājušies, savukārt 6 % nav to atpazinuši un kļuvuši par krāpšanas upuriem.

Par informatīvo kampaņu #viedpircējs

Šobrīd aizvien vairāk pircēju dod priekšroku norēķiniem un pirkumiem tiešsaistē, izmantojot dažādus modernus maksājumu rīkus. Lai mudinātu iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi izmantot e-komercijas risinājumus, vienlaikus veicinot zināšanas par drošību, it īpaši digitālo, kā arī atbalstītu Latvijas uzņēmējus, Mastercard kopā ar Finanšu nozares asociāciju organizē informatīvu kampaņu #viedpircējs. Tā norisināsies no 2020. gada jūlija līdz augustam. Kampaņas laikā galvenie sadarbības partneri — Latvijas komercbankas un tirgotāji. Latvijas uzņēmēji ir laipni aicināti novērtēt e-komercijas un bezskaidras naudas priekšrocības, atbalstot informatīvo kampaņu un pievienojoties #viedpircējs kustībai. Vairāk informācijas www.viedpircējs.lv

Par Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, ir tehnoloģiju uzņēmums globālajā maksājumu nozarē, kas darbojas pasaules ātrākajā maksājumu apstrādes tīklā un savieno patērētājus, finanšu institūcijas un uzņēmumus vairāk nekā 210 valstīs. Mastercard produkti un risinājumi padara ikdienas tirdzniecības aktivitātes, tādas kā iepirkšanās, ceļošana, uzņēmuma vadība un finanšu pārvaldība, ērtākas, drošākas un efektīvākas ikvienam https://newsroom.mastercard.com/subscribe/.

Par Finanšu nozares asociāciju

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Tā apvieno ne vien Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles, bet arī saistīto nozaru uzņēmumus.

Par pētījumu

Mastercard un Finanšu nozares asociācijas Latvijas iedzīvotāju pētījums veikts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2020. gada maijā, aptaujājot 1005 respondentus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.