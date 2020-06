Aģentūra LETA novēroja, ka stiprā lietus dēļ applūdušas ielas vairākos Rīgas mikrorajonos, piemēram, no Juglas virzienā uz centru vietām applūdusi Brīvības iela, tad Teikā no Alfas līdz pat Džutas ielai applūdusi Ropažu ielas braucamā daļa, bet arī gājēju ietves.

Līdzīga situācija ir Mežciemā un, pēc aculiecinieku stāstītā aģentūrai LETA, viskritiskākā situācijā ir mazajāss mikrorajonu ielās un pie mājām esošajās teritorijās, jo ir vietas, kur iedzīvotāji nevar iziet ārā no savām mājām, neuzvelkot gumijas zābakus.

🇱🇻 Intensīvu nokrišņu rezultātā applūst kāpņu telpa daudzstāvu dzīvojamā mājā Jasmuižas ielā #Pļavnieki #Rīga #Latvija.

🎥 Kristīne Ēvelīte pic.twitter.com/D9iiiXwojn — BreakingLV (@breakinglv) June 30, 2020

Tāda pati situācija ir arī Rīgas centrā, jo applūdušas vietām ir Barona iela, Tērbatas iela, Bruņinieku iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Raiņa bulvāris, Čaka iela un citas.

Tāpat stipro lietusgāžu dēļ ir apgrūtināta sabiedriskā transporta kustība, jo, piemēram, 1. tramvajs, kuram pasažierus vajadzēja pārvadāt pēc plkst.5 no rīta kavējās vismaz par 20 minūtēm.

Ķengarags pludo!

Sen nav redzēts tādas intensitātes lietus!!! pic.twitter.com/43a25yEyLk — Laurijs Svirskis (@laurijss) June 30, 2020

Jau ziņots, ka saistībā ar ekstremālām lietavām Latvijā arvien spēkā ir sarkanais brīdinājums, jo tuvāko stundu laikā Latvijas centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Sinoptiķi brīdina, ka tuvāko trīs stundu laikā Latvijas centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām no 15 līdz 19 metriem sekundē.

Tāpat Latvijā ir ekstremālas lietavas, jo centrālajos rajonos kopējais nokrišņu daudzums var sasniegt 60-80 milimetrus. Rietumu rajonos līs ilgstoši. Kopējais nokrišņu daudzums sasniegs 40-55 milimetrus.

Arī vietām austrumu rajonos no rīta gaidāms stiprs lietus. Nokrišņu daudzums sasniegs ap 20 milimetrus.

Saistībā ar minēto spēkā ir sarkanais brīdinājums. Brīdinājums ir spēkā līdz 30.jūnija plkst.16.

Sarkanās krāsas brīdinājums nozīmē, ka prognozēta intensīva dabas parādība ar lielu iespēju rasties ievērojamiem postījumiem plašā teritorijā un ka var būt apdraudēta cilvēku dzīvība.

Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, bet intensīvā līšana pamazām mitēsies pēcpusdienā. No rīta daudzviet vēl intensīvi līs, dienā līs vien vietām, iespējams arī pērkona negaiss.

Taču Latvijas centrālajos rajonos, priekšpusdienā austrumos, pēcpusdienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā pūtīs brāzmains vējš no 15 līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22, taču vietām Kurzemē būs vēsāks, jo tur gaisa temperatūra būs plus 13, plus 15.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks, tomēr būs arī intensīvs lietus, iespējams, arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, kas brāzmās pastiprināsies no 15 līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 15, plus 16 grādu robežās.

Atbildīgās iestādes aicina iedzīvotājus sekot līdzi norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas. Iespējama plaša īpašumu applūšana, kas apdraud dzīvību, kā arī evakuācija. Tāpat iespējama ļoti apgrūtināta pārvietošanās un traucēta elektroenerģijas un ūdens apgāde, telekomunikāciju sakari, kā arī bīstami braukšanas apstākļi uz ceļa pasliktinātas redzamības un akvaplanēšanas dēļ.

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.