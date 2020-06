Elektroskūteru firma privāta biznesa vajadzībām brīvi lieto Rīgas velosipēdu novietnes

Kompānija “Atom” savā oficiālajā “Facebook” lapā dēvē sevi par pirmo elektrisko skuteru koplietošanas platformu Latvijā.

Kā zināms, pēdējo gadu laikā šādu firmu pašmājās ir saradies ļoti daudz. Lai arī šādi skuteri lielākoties gaida savus kārtējos braucējus, izvietoti viscaur pilsētas ielām, firmas “Atom” skuterus kāda rīdziniece lielā skaitā pamanījusi pieslēgtus pie “Rīgas satiksmes” velosipēdu novietnēm.

“Tā tas centrā ir jau labu laiku – skuteri pieķēdēti pie velosipēdu novietnēm, kamēr riteņbraucēji savus velosipēdus, ir spiesti pieķēdēt pie blakus esošajiem ceļazīmju stabiem,” Jauns.lv stāsta sieviete. Par viņas teiktā patiesumu liecina arī fotogrāfijas no paša Rīgas centra, Kaļķu ielas.

Domei šāda patvaļa netīk, taču aizliegt nevar

Jauns.lv vērsās “Rīgas satiksmē”, lai noskaidrotu šādas situācijas iemeslus un to, vai gadījumā sabiedriskā transporta kompānijai ar “Atom” nav kāds sadarbības līgums.

“Rīgas satiksme” ir sagatavojis un, saskaņojot ar Rīgas domes Satiksmes departamentu (RDSD), izvietojis vairākas publiskas velosipēdu novietnes galvaspilsētā. Mums nav sadarbības ne ar vienu no elektroskūteru iznomātājiem, taču tajā pašā laikā nav arī normatīvā regulējuma, kas aizliegtu elektroskūteru novietošanu velosipēdu stāvvietās,” situāciju komentēja “Rīgas satiksmes” sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Likumdošanas nepilnību dēļ galvaspilsētas centrā pie pašvaldības velosipēdu novietnēm veidojas divriteņu un modīgo elektroskūteru mežģi. (Foto: Aculiecinieka foto)

To, ka Latvijā joprojām nav sakārtota likumdošana attiecībā uz elektrisko skuteru iznomātājiem, kuru skaits pēdējā laikā pamatīgi pieaudzis, atzina arī RDSD.

Lai arī departaments šādu rīcību neatbalsta, aizliegt iznomātāju patvaļu pagaidām neesot iespējams.

“Atbildot uz Jūsu jautājumiem, departaments informē, ka nepilnības Rīgas ielās un pie pašvaldības velosipēdu novietnēm ir tāpēc, ka elektrisko skrejriteņu regulējums valstī vēl nav izstrādāts un pašvaldība nav tiesīga aizliegt vai kā citādi kontrolēt kārtību pie velosipēdu statīviem. Valstiskā līmenī šobrīd nav izstrādātas prasības elektroskūteru lietošanai un novietošanai. Elektroskūteru novietošana jāveic atbilstoši spēkā esošo Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Ņemot vērā uz publiskā lietojuma ielām izvietoto ierobežoto velosipēdu statīvu skaitu, elektroskūteru pieslēgšana pie pilsētas velosipēdu statīviem nav atbalstāma. Jāatzīst, ka līdz šim problēma galvaspilsētā nebija tik aktuāla, jo elektroskūteru skaits nav bijis tik liels, tāpēc valstī šis jautājums nav tiesiski noregulēts,” RDSD Direktora biroja Sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Dimante.

Par nepareizu braucamā pieslēgšanu lietotājam draud 100 eiro sods

Jauns.lv ar e-pasta palīdzību sazinājās arī ar pašu iznomātāju “Atom”, lūdzot skaidrot uzņēmuma praksi un skatījumu uz valdošo situāciju no savas puses, taču pagaidām atbilde nav saņemta.

Taču, iepazīstoties ar kompānijas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas līgumu, noskaidrojās, ka elektroskūteru novietošana velosipēdu novietnēs ir stingrs nosacījums, kura pārkāpšana, saskaņā ar “Atom” tīmekļa vietnē atrodamo līgumu, paredz pamatīgu līgumsodu – 100 eiro apmērā.

Līguma sadaļā “Brauciena pārtraukšana” (2.28. punkts) teikts sekojošais: “Jāveic "Atom" skūtera piestiprināšana pie velonovietnes, ar slēdzenes palīdzību piestiprinot "Atom" skūteri tā, lai to nebūtu iespējams pārvietot bez slēdzenes atvēršanas. Pirms brauciena pabeigšanas Jums obligāti jāpārliecinās, ka slēdzene ir pieslēgta pie "Atom" skūtera un velonovietnes tā, ka to nevar noņemt. Par šī noteikuma neievērošanu "Atom" ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas "Atom" rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.”

Līgums arī nosaka, ka pie velosipēdu novietnes pareizi piestiprināts elektroskūteris ir arī jānofotografē un jāpievieno “Atom” mobilajā lietotnē, paredzētajā vietā (2.29. punkts): “Papildus tam, ir jāveic foto fiksācija, nofotografējot attēlā kā "Atom" skūteris ir piestiprināts pie velonovietnes. Bildei jābūt tādai, lai tajā labi varētu saskatīt attiecīgo "Atom" skūteri pilnībā, kā arī to, kā tas ir piestiprināts pie attiecīgās velonovietnes pēc jūsu brauciena. Šāds attēls ir jāpievieno "Atom" lietotnē tam paredzētajā vietā.”

Kompānija savulaik saņēmusi naudu no Rīgas domes

Jauns.lv arī pamanīja, ka portālā “Youtube” ir atrodams kāds ar “Atom” saistīts videomateriāls, kas rādās kā ievietots no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD) oficiālā vietnes konta.

Sazinoties ar departamentu, papildu skaidrību par elektroskūteru novietošanas neradumiem gan neizdevās iegūt.

RDPAD Administratīvās pārvaldes vadītāja Ieva Zariņa telefoniski norādīja, ka vienīgā departamenta saistība ar "Atom" ir kompānijas dalība Rīgas domes un "Altum" grantu programmā "Atspēriens".

Tās ietvaros 2018. gadā "Atom", kā uzvarētāji rudens konkursā, ieguva 12 000 eiro, informēja RDPAD Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas Galvenā projektu vadītāja sabiedrības līdzdalības jomā Inese Pabērza.

Kā skaidrots RDAP mājaslapā, dome grantu programmu „Atspēriens” īsteno kopš 2009. gada. Programmas mērķis ir popularizēt un atbalstīt uzņēmējdarbību Rīgā un Latvijā. Programmai aicināti pieteikties radoši un inovatīvi uzņēmumi, kas attīsta tehnoloģijās vai zināšanās balstītus risinājumus. Grantu programmā “Atspēriens” aicināti piedalīties uzņēmumi, kas nav vecāki par 5 gadiem. Uzņēmums, kas piesakās konkursā, var nebūt reģistrēts Rīgā, taču granta realizācija jāveic Rīgas administratīvajā teritorijā. Maksimālā granta summa, ko var saņemt projekta iesniedzējs, ir 25 000 eiro ar atbalsta intensitāti 100% apmērā (atbalstāmajām izmaksām). Kopš 2009. gada „Atspērienam” pieteikušies vairāk nekā 1700 dalībnieki, no kuriem 160 saņēmuši atbalstu.

Saskaņā ar “Firmas.lv” datubāzē publiski pieejamo informāciju, elektroskūteru firma “Atom” (SIA “ATOM Tech”) ir dibināta 2018. gada 14. decembrī. Tās valdē ir Arturs Burņins un Ņikita Manija. Kā patiesie labuma guvēji norādīti Arturs Burņins, Artūrs Ņikiforovs un kāds Kazahstānas valstspiederīgais Bolats Itegulovs.