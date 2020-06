Saistībā ar spēļu sarunāšanu policija aizturējusi divus Latvijas futbolistus

Turpinot izmeklēšanu jau iepriekš sāktā kriminālprocesā saistībā ar futbola spēļu sarunāšanu, par ko tika ziņots pērn, vakar aizturētas vēl divas personas, informēja VP.

Pašreiz policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šīs personas centušās ietekmēt spēļu rezultātus, iepriekš sarunājot spēļu gaitu, kā arī sarunājušas vēlamo rezultātu sporta totalizatoros ar mērķi gūt materiālu labumu.

Aizturētās personas ir virslīgas spēlētājs un pirmās līgas spēlētājs. Iepriekš šīs personas nav nonākušas policijas redzeslokā par šāda veida noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī nav sodītas arī par citiem krimināla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem.

Abām aizdomās turētajām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Saskaņā ar VP pērn 9.oktobrī paziņoto policija par futbola spēļu sarunāšanu aizturēja trīs personas, kas ir Latvijas valstspiederīgie. Lietā tiek izmeklētā spēļu rezultātu manipulēšana vairākās oficiālās futbola spēlēs, tostarp Latvijas čempionātā.

Viens no aizturētajiem bija kādreizējais Daugavpils futbola kluba "Dinaburg" prezidents, uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Oļegs Gavrilovs, kurš ir apsūdzēts arī citā kriminālprocesā par spēļu sarunāšanu.

Jau vēstīts, ka VP par Gavrilova iepriekšējo krimināllietu publiski paziņoja 2014.gada oktobrī. Toreiz tika ziņots, ka par futbola spēļu rezultātu manipulāciju mantkārīgos nolūkos aizturēti astoņi cilvēki, tostarp, kluba amatpersonas un spēlētāji. Jau vēlāk policija, nodot lietu prokuratūrai, informēja, ka lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret divām personām - 1966. un 1983.gadā dzimušiem vīriešiem. Viņiem apsūdzības celtas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī par piesavināšanos lielā apmērā.

Ņemot vērā, ka uz rezultātu manipulācijas brīdi Latvijā nebija ieviesta kriminālatbildība par manipulācijām ar sporta sacensībām, citi noziedzīgi nodarījumi konkrētajā gadījumā netika konstatēti, iepriekš ziņoja policija.

Minētajā krimināllietā uz apsūdzēto sola gan nonāca tikai uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Gavrilovs un Jevgeņijs Klopovs, kuriem inkriminēta piesavināšanās un izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielā apmērā.

VP iepriekš informēja, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulāciju rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus - gandrīz 48 000 eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka abi vīrieši, iespējams, piesavinājušies kluba naudu, kuru futbola klubs "Daugava" bija saņēmis no UEFA.

Abas personas apsūdzētas par aptuveni 300 000 eiro piesavināšanos no "Daugavas", taču krimināllietā kaitējuma kompensācija nav pieteikta.

Futbola klubs "Daugava" un tās priekštece Daugavpils "Dinaburg" jau ilgstoši tikušas saistītas ar iespējamu spēļu sarunāšanu gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Šajā jautājumā LFF bija saņēmusi dažādus ziņojumus no UEFA un totalizatoru likmju monitoringa kompānijas "Federbet". 2009.gadā "Dinaburg" vienība tika izslēgta no virslīgas, bet tās prezidents Gavrilovs un galvenais treneris Tamazs Pertija uz mūžu diskvalificēti no Latvijas futbola. Vēlāk "Dinaburg" apvienojās ar "Daugavu", bet nākamajā gadā Pertijam tika atcelta mūža diskvalifikācija.

VP veiktā izmeklēšana Gavrilova 2014.gada lietā norādīja uz problemātiku saistībā ar atbildības par sporta spēļu manipulāciju piemērošanu, līdz ar to tika panākta konkrētas kriminālatbildības ieviešana par manipulācijām ar sporta spēlēm. Krimināllikums no 2016.gada 1.marta paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta organizācijas rīkotām sporta sacensībām, paredzot sodu atkarībā no nodarījuma smaguma. Piemēram, ja manipulācijas veiktas lielā apmērā vai organizētā grupā, personām, kas to veikušas, var draudēt pat brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Uz abiem apsūdzētajiem minētā norma nav attiecināma, jo viņi savas darbības veikuši vēl pirms minētās normas ieviešanas.