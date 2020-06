Slavenais norvēģu pianists Leifs Ūve Andsness pasniegs “Rīga Jūrmala” akadēmijas meistarklases Baltijas jaunajiem pianistiem

Turpinot iesākto meistarklašu sēriju, “Rīga Jūrmala” akadēmija izziņojusi tiešsaistes meistarklasi pianistiem, kuru pasniegs pasaules slavu guvušais norvēģu pianists Leifs Ūve Andsness. Meistarklasē piedalīsies jaunie talanti no Baltijas valstīm - igauņu pianiste Tāhe Lī Līva (Tähe-Lee Liiv) no Tallinas mūzikas vidusskolas, kā arī latviešu un lietuviešu jaunie pianisti Kārlis Bukovskis (Emīla Dārziņa mūzikas skolas 2. kursa students pedagoģes Ligitas Muižarājas klavieru klasē) un Kristians Magelinskas (Kristijonas Megelinskas). Meistarklases norisei varēs sekot 18. jūnijā no plkst. 17:00 līdz 21:00 akadēmijas Facebook lapā https://www.facebook.com/rigajurmalaacademy/