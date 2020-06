Nozares pārstāvji uzsver, ka ziņojumā piedāvātie risinājumi ne vien nerisina labas pārvaldības jautājumus, bet būtībā rada jaunus riskus un apdraud Latvijas tautsaimniecības tālāko attīstību. Pieļaujot tādu jaunu normatīvo aktu pieņemšanu, kas ļauj privatizēt AS “Latvenergo”, AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, AS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Latvijas valsts meži”, atklāti tiek ignorēti gan valsts drošības un ilgtermiņa attīstības, gan ekonomiskie un vides riski, par ko jau vairākkārt iepriekš ir runājuši vietējie un starptautiskie eksperti.

Konceptuālais ziņojums ietver praksē jau daudzkārt izgāzušos prasību – nodalīt cieši savstarpēji saistītus kapitālsabiedrību finanšu un nefinanšu mērķus un to noteicējus. Ziņojumā paredzēts, ka komerciālo kapitālsabiedrību finanšu mērķus turpmāk varētu noteikt jauns aktīvu pārvaldītājs, bet specifiskos valsts nefinanšu mērķus izvirzītu ministrija. Finanšu un nefinanšu mērķu noteikšana atrauti vienam no otra efektīvā viedā nav īstenojama un visai paredzami būs savstarpēji pretrunīga. Piemēram, atrauti no kopējās valsts politikas, izceļot atsevišķus finanšu rādītājus (piemēram, īstermiņa peļņu), var tikt nodarīts būtisks kaitējums videi vai arī sagrautas papildu pievienotās vērtības ķēdes citās saistītās tautsaimniecības nozarēs. Tas ir tikpat muļķīgi, ja ķirurga darbu operācijas laikā sāktu vadīt grāmatvedis, kurš atbild par finanšu plūsmu un cilvēka dzīvības glābšana kļūtu atkarīga tikai un vienīgi no pacienta finansiālās rocības. Tāpēc šāda neveiksmei nolemta eksperimenta īstenošana valsts stratēģiskās nozīmes kapitālsabiedrībās ar lielu nozīmi enerģētikas, zemes izmantošanas, transporta un citās valsts attīstībai vitāli svarīgās jomās ir bezatbildīga.

Valstij ir jābūt spējīgai noteikt un efektīvi īstenot vienotus un nepretrunīgus stratēģiskus mērķus. Savukārt nododot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību jaunizveidota birokrātiska starpposma – aktīvu pārvaldītāja rīcībā, kam nav ne nozarēm atbilstošas kapacitātes, ne arī pieredzes un zināšanu specifisku nozaru kapitālsabiedrību efektīvā pārvaldīšanā, tiek pakļauta riskam ne vien pašas kapitālsabiedrības, bet arī saistīto nozaru un līdz ar to visas Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība.

Vēstuli Latvijas Ministru prezidentam parakstījušas septiņas vadošās Latvijas mežsaimniecības un kokapstrādes nozares nevalstiskās organizācijas: Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija, Latvijas Mežizstrādātāju savienība, asociācija “Latvijas Mēbeles”, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija, Latvijas biomasas asociācija “LatBio”.