Siguldā atklās pirmo velo ielu Latvijā; pilsētā ievieš satiksmes mierināšanas risinājumus

Īstenojot velo ielas projektu, Siguldas novada pašvaldība atbalsta izmaiņas valsts standartā un normatīvo aktu regulējumā par velo ielu kā atbilstošu pilsētvides risinājumu drošai velo infrastruktūrai Latvijātādās situācijās, kad nav pieejami citi velo ceļa izbūves varianti, piemēram, atsevišķs velo ceļš, apvienots gājēju un velo ceļš vai nodalītas velo joslas uz brauktuves.



Velo ielas atklāšanas pasākumā piedalīsies satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks, Siguldas velo ielas pilotprojekta autors SIA “IE.LA inženieri” projektētājs Viesturs Laurs, apvienības “Pilsēta cilvēkiem” vadītājs Māris Jonovs, kā arī Nīderlandes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū un Dānijas vēstnieks Latvijā Flemmings Stenders.



Pēc tam klātesošajiem būs iespēja piedalīties tiešsaistes diskusijā “Draudzīgai satiksmei BŪT!”, kurā eksperti un velo entuziasti diskutēs par mūsdienīgu satiksmi Siguldā, Latvijā un Eiropā, kādi ir efektīvākie risinājumi, lai uzlabotu pilsētvidi un nodrošinātu visu satiksmes dalībnieku ērtu pārvietošanos.



Pasākumā Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājs Uģis Mitrevics iepazīstinās ar izmaiņām pilsētas satiksmes organizācijā, veidojot Siguldas iedzīvotājiem un tūristiem drošāku un draudzīgāku pilsētvidi.Satiksmes organizācijas izmaiņu mērķis Pils ielā ir radīt drošāku, klusāku un tīrāku centra vidi, kurā ielu telpa prioritāri tiek izmantota iedzīvotājiem, nevis automašīnām, tādā veidā kompleksi veicinot uzņēmējdarbību centra zonā.



Ievērojama izmaiņa ir ar vertikālām un horizontālām ceļa zīmēm visā Siguldas centrālajā daļā marķēta zona, kurā braukšanas ātrums nevar pārsniegt 30 km/h. Ar šo iniciatīvu iecerēts panākt, ka pilsētas centrs prioritāri vairs netiek izmantots tranzītam, tā vietā izvēloties no centra tālāk esošas ielas. Otra būtiska novitāte satiksmes organizēšanā ir unikālais ceļa apzīmējums – “Viens ceļš visiem”. Šī zīme kopā ar ātruma ierobežojumu 30 km/h tiek uzstādīta ielu posmos, kur nav gājēju ietves un velo ceļa.



Tāpat atsevišķu ielu posmos izvietotas CSDD informatīvās kampaņas zīmes “Tuvāk NĒ!”, lai autovadītāji ievērotu viena metra distanci no velosipēda.



Pašvaldība ir pārliecināta, ka ar kompleksiem risinājumiem un saprātīgiem izdevumiem ir iespēja panākt drošāku satiksmi visiem tās dalībniekiem.Velo ielas izveidei, tostarp projektēšanai, pašvaldība no sava budžeta izlietoja aptuveni 30 tūkstošus eiro.



"Video pamācība" par velo ielas infrastruktūras lietošanu

