Turības IT virziena vadītājs: augstākā izglītība IT jomā nozīmē plašas karjeras iespējas

“Steka pārpilde” (no angļu val. “StackOverflow”) ir lielākā tiešsaistes kopiena, kas paredzēta topošiem un esošiem programmētājiem. Kopienas organizētajā aptaujā 2020. gadā piedalījās 65 000 respondenti, no tiem – 400 IT nozares pārstāvji no Latvijas. Aptauja atspoguļoja, ka 46,2% IT nozares profesionāļiem ir bakalaura grāds, bet 22,8% - maģistra grāds attiecīgajā jomā. Salīdzinot ar 2019. gadu, bakalauru skaits ir audzis par 0,9%, bet maģistru – par 0,1%. Nozare turpina pieprasīt zinošus un profesionālus speciālistus, turklāt augstākā izglītība sniedz papildus kompetences un sekmē konkurētspēju.

Iespēja apgūt populārākās programmēšanas valodas

Aptaujas ietvaros iezīmējas arī populārās un pieprasītākās programmēšanas valodas, piemēram, Java, Python un C#, ko iespējams apgūt arī Biznesa augstskolā Turība. Studiju ietvaros iespējams apgūt arī citas programmēšanas valodas, tomēr trīs minētās tiek mācītas padziļināti, ņemot vērā nozares pieprasījumu pēc tām.

Augstais atalgojums nav mīts

Jo vairāk programmēšanas valodas tiek apgūtas, jo lielākas iespējas darba tirgū, un, protams, arī konkurētspējīgāks atalgojums. Minētā aptauja atspoguļo arī programmēšanas valodu un atalgojuma korelāciju, piemēram, programmētāju, kas pārvalda Python, atalgojums gadā vidēji sastāda 59 000 ASV dolāru, Java – 50 000 ASV dolāru u.tml. Atalgojums Latvijā gan nedaudz atšķiras no vidējiem pasaules rādītājiem, tomēr programmētājam, kuram ir trīs vai četru gadu pieredze, atalgojums ir ļoti konkurētspējīgs.

Mākslīgā intelekta pielietošana

Vairāk nekā 92% izstrādātāju visā pasaulē ir nodarbināti (t.sk. pusslodzes darbā), savukārt 12% ir studējošie. Tas vēlreiz apliecina, ka IT nozarē studijas ir ērti savienojamas ar darbu. Turklāt IT nozares specifika Latvijā un augstais pieprasījums pēc darbiniekiem nozīmē, ka daudzi studējošie uzsāk pilnas slodzes darbu jau studiju laikā, pat pēc 1. studiju gada. Biznesa augstskola Turība sagatavo gan programmētājus, kuri pārvalda visas pieprasītākās programmēšanas valodas, gan programmēšanas inženierus, kuri studiju procesā apgūst arī mākslīgā intelekta pielietošanu praksē, piemēram, programmējot čatbotus.

Augsta apmierinātība ar darbu

83% no aptaujātajiem IT nozares pārstāvjiem atzīst, ka ir apmierināti ar savu darbu un nemeklē neko citu. Manuprāt, tas ir būtisks un vērā ņemams rādītājs. IT nozares izglītība paver ceļu uz augošu nozari, kurā profesionāli speciālisti ir pieprasīti un saņem atbilstošu atalgojumu.



Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība