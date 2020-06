Eksperts: četras alternatīvas problēmas, ko risināt atbildīgiem zīmoliem COVID-19 krīzes laikā

Līdz ar valstī noteiktajiem COVID-19 ierobežojumiem vietējo komunikācijas telpu pāršalca #PaliecMājās kustība, kas iedvesmoja daudzus uzņēmumus parādīt sevi no labākās puses. Tika veidotas dažādas aktivitātes, lai pateiktos mediķiem par ieguldīto darbu, radīti jauni servisi, lai atbalstītu tos, kuri paši nevar sagādāt pārtiku, un arī ierastās komunikācijas kampaņas pauda tādus atgādinājumus kā “ja tu šo redzi, tad paliec mājās”, “esi atbildīgs” u.c.

Neviens nevar apstrīdēt, ka katrs ieguldījums un labais darbs ir vērtīgs un nes labumu mūsu sabiedrībai - jo vairāk uzņēmumu un lielāka sabiedrība daļa iesaistīsies, jo ātrāk mēs visi spēsim atgūties no šīs situācijas. Par laimi, kopējai noskaņai uzlabojoties, mēs varam sākt pakāpeniski domāt par jauniem izaicinājumiem, tāpēc piedāvāju kodolīgu apskatu par, manuprāt, četrām redzamākajām problēmām, kas ir aktualizējušās COVID-19 laikā un ko atbildīgiem uzņēmumiem būtu iespēja šobrīd risināt:

Vientulība

Jau pirms COVID-19 daudzi Latvijas iedzīvotāji cieta no vientulības. Īpaši šim riskam ir pakļauti seniori, kuriem arī iepriekš bieži vien nebija iespējas brīvi izkļūt ārā no mājas, taču, kā liecina pātījumi, arī starp jauniešiem vismaz ceturtā daļa jūtas vientuļi, turklāt vientulība sev līdzi nes neskaitāmus fiziskās un mentālās veselības riskus. Vēl kādā pētījumā atklājās, ka izolētiem vīriešiem pat par 90% palielinājās kardiovaskulāro saslimšanu risks un gandrīz dubultojās pašnāvības risks. Tagad, kad daudzi no mums pašizolācijā ir izbaudījuši vientulību uz savas ādas, ir īstais laiks aktualizēt problēmu un nākt klajā ar risinājumiem, kā mūs atkal satuvināt. Tā piemēram, Lielbritānijā nevalstiskās organizācijas ar bērnu palīdzību vizualizē to, cik svarīgs un pozitīvs ir savstarpējais kontakts, bet tikmēr Polijas telekomunikāciju operators izveidojis projektu, kurā seniori ierunā bērnu pasakas. Savukārt britu šokolādes ražotājs Cadbury, uzskatāmi nodemonstrējot izolācijas negatīvās sekas, īstenoja vientulības eksperimentu un kampaņu, kas aicina atcerēties par senioriem un veltīt tiem savu laiku un uzmanību.

Ģimenes attiecības

Paskatoties Ķīnas virzienā, varam redzēt, kādi izaicinājumi arī mūs, visticamāk, sagaidīs jau salīdzinoši tuvā nākotnē. Viens no satraucošākajiem piemēriem ir saasinājums savstarpējās ģimenes attiecībās. Ķīna pēc COVID-19 ierobežojumu atsaukšanas piedzīvojusi lielu šķiršanās pieteikumu pieaugumu, kas skaidrojams ar to, ka daudzi pāri un ģimenes nonāk konfliktā, jo ir spiestas pavadīt pārāk daudz laika kopā. Arī Latvijā neskaitāmas ģimenes šobrīd piedzīvo grūtu periodu, jo ir spiestas tikt galā ar izaicinājumiem darbā, pavadīt daudz laika kopā ierobežotā telpā un rūpēties par nogarlaikotajiem bērniem, kuriem arī jāpavada laiks mājās vai jāpalīdz un jāvada mācību process. Ģimenes attiecības ir delikāta tēma, tāpēc zīmolam jāsaprot, kas ir tam atbilstoša un autentiska pieeja. Pozitīvs veids, kā runāt par ģimenes attiecībām ir, piemēram, nesenā Coca-Cola ģimenes kampaņa, kurā ikviens tika ir aicināts paskatīties uz saviem ikdienas mājas noteikumiem no citas, gaišākas perspektīvas, vai arī pašmāju zīmola Lāčplēsis Tēva dienas kampaņas, kas caur uzmundrinošu dziesmu “Paldies, tēt!” atgādināja par to, cik svarīgi pateikt paldies tēvam un piezvanīt Tēva dienā.

Vietējais tūrisms

Pēc ceļošanas lieguma ieviešanas daudzi no mums nonāca pie sāpīgas apziņas, ka tomēr nāksies atcelt iepriekš plānotos ārzemju braucienus un atvaļinājumus. Salīdznoši tā nav liela cena, ko maksāt par sabiedrības drošību un apkārtējo veselību, taču emocionāli tas daudziem bija liels trieciens, jo īpaši, ja ceļojums ticis plānots jau ilgāku laika periodu. Piemēram, Lielbritānijā gandrīz puse aptaujāto atzina, ka tieši ceļošana ir tā, ko viņi visvairāk gaida pēc COVID-19 beigām (KANTAR). Taču situācijai ir arī otra puse – mūsu vietējā tūrisma industrija, kas piedzīvojusi sāpīgu triecienu, ārzemju ceļotāju skaitam sarūkot. Šis būtu īstais laiks mums pašiem labāk iepazīt savu valsti un atbalstīt vietējo tūrisma industriju. Iedvesmojošs piemērs, kuru, iespējams, daudzi jau zina, nāk no ASV, kur zīmols REI Melnajā Piektdienā aicināja savus klientus nevis iepirkties, bet doties pie dabas. Vai Fēru Salas, kas tika “aizvērtas remontdarbiem” un lūdza tūristiem apmaiņā pret maltītēm palīdzēt sakopt vietējo dabu, lai tā atkal būtu gatava uzņemt jaunus ciemiņus. Savukārt neliela pilsētiņa Kanādā pagājušajā vasarā izveidoja pat jautru repa dziesmu, kurā iepazīstina ar visu, ko pilsēta var piedāvāt.

Ierobežotas izklaides iespējas

Lai gan daudzi sākotnēji izbaudīja iespēju vairāk laika pavadīt mājās, spēlējot datorspēles, skatoties filmas un lasot grāmatas, arī šīs izklaides pēc ilgāka laika vairs nesniedz sākotnējo gandarījumu. Un, par spīti tam, ka jau šobrīd ir nolemts mīkstināt pulcēšanās ierobežojumus, paies kāds laiks, līdz atkal varēsim apmeklēt koncertus, teātri un citas publiskas aktivitātes. Šajā periodā zīmoliem ir lieliska iespēja izcelties un piedāvāt cilvēkiem iespējas, kā jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku. Ir sperti vairāk soļi pareizajā virzienā, piemēram, ar MyFitness tiešsaistes treniņiem vai to, kā zīmols Beefeater ātri noreaģēja un sāka atbalstīt vietējo Karantīnas Disko, bet ir vēl daudz citu iespēju uzņēmumiem paspīdēt ar savu radošumu. Turklāt tagad, kad liela daļa mūziķu (un, visticamāk, arī citu radošu cilvēku) ir palikuši bez ienākumiem, ir īstais brīdis viņus iesaistīt dažādās zīmolu aktivitātēs. Atliek vien paskatīties uz veikalu plauktiem, un ir redzams, ka mākslas piederumi, sporta inventārs un skaistumkopšanas produkti ir kļuvuši par ļoti pieprasītām precēm. Cilvēki atjauno mājokļus, apgūst jaunus hobijus un ķeras pie sen aizmirstu mērķu piepildīšanas. Veiksmīgs piemērs pasaulē ir veikals Home Depot, kas jau vairākus gadus uztur savu DIY YouTube kanālu, kur ikviens var ātri uzzināt, kā paveikt dažādus mājas remontdarbus, vai Burger King, kas publicēja alternatīvu recepti, kā ikviens pašizolācijas laikā var pagatavot viņu slavenā Whooper burgera alternatīvu.

Lai izceltās tēmas un apkopotie piemēri vedina arī pašmāju zīmolu pārstāvjus uz jaunām idejām un risinājumiem, ar kuriem pārsteigt sabiedrību! Šis nenoliedzami ir sarežģīts periods ar daudziem nekad nepieredzētiem izaicinājumiem, taču, kopīgi strādājot un izmantojot mūsu valsts radošos prātus un pieejamos resursus, mēs noteikti spēsim tikt ar tiem galā.