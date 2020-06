Protams, parlamentārieši, kā jau liela daļa Latvijas iedzīvotāju, automašīnas pērk līzingā, īpašumus ņem uz kredīta, un lielākoties tieši šādi veidojas viņu parādsaistības, kas gadu laikā godīgi tiek mazinātas. Bet ir jau arī gadījumi, kad deklarācijās manāmie skaitļi raisa ne vienu vien jautājumu…

Jānis Ādamsons saņem militāro pensiju no Krievijas

Saeimas deputāts Jānis Ādamsons. (Foto: LETA)

Biedrības "Gods, Taisnīgums, Likumība" priekšsēdētājs Jānis Ādamsons savā deklarācijā norādījis, ka pērn saņēmis 8400 eiro lielu Krievijas Federācijas militāro pensiju. Alga Saeimā viņam bijusi mazliet lielāka par 38 tūkstošiem eiro, uzkrājumu, aizdevumu un nekustamo īpašumu Ādamsonam nav, viņa valdījumā ir 2013. gada auto "Hyundai IX35", bet parādsaistības sasniedz 4922 eiro.

Jānis Dūklavs aizdevis jau 400 tūkstošus eiro

Jānis Dūklavs. (Foto: LETA)

Savu autoparku papildinājis bijušais zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kam pieder SIA "Piebalgas alus" kapitāla daļas 190 tūkstošu eiro vērtībā, – viņš iegādājies 2010. gada izlaiduma "Mercedes-Benz S500". Un šķiet, ka par to samaksājis 25 tūkstošus eiro, jo tāda summa gozējas ailītē „pirkums” pie norādītajiem darījumiem. Bet pie darījumiem zem vārda „citi” slēpjas vēl lielākas naudas summas – 30 tūkstoši, 40 tūkstoši, 42 tūkstoši un 50 tūkstoši eiro. Daļa no tiem, iespējams, ir aizdevumi, jo tagad viņam tie kopumā ir teju 400 tūkstošu eiro lieli. Bet pirms gada bija „tikai” 335 tūkstoši.

Arvils Ašeradens iegulda valsts parādzīmēs

Arvils Ašeradens ar sievu Evitu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

"Vienotības" valdes priekšsēdētājs pērn veicis divus ievērojamus pirkumus – vairāk nekā 15 tūkstošu un 8729 eiro vērtībā. Kā arī 16 tūkstoši eiro gozējas ailītē „citi darījumi”.

Bezskaidrā naudā Ašeradens deklarējis 3306 ASV dolārus un 3,66 eiro, noguldītus "SEB bankā"; viņš izsniedzis 9074 eiro aizdevumu, bet viņa parādsaistības sasniedz 4543,78 eiro. Taču Ašeradenam ir arī lērums finanšu instrumentu – valsts parādzīmes gandrīz 210 tūkstošu eiro vērtībā, viens „naudas tirgus instruments” 290 tūkstošu vērtībā un 11 obligācijas, katra tūkstoti eiro vērta. Politiķis arī norādījis, ka bez 48 tūkstošus eiro lielās deputāta algas saņēmis 6327 eiro no Valsts kancelejas, valsts parādzīmes no Valsts kases atnesušas 9383 eiro lielus procentus, bet 1100 eiro nākuši procentos no "SE Capitalia".

Bet ko tad Ašeradens pērn īsti pircis? Viņa īpašumā ir divas vieglās automašīnas – 2017. gadā iegādātā "Citroen DS5" (2012. gada izlaiduma) un 2000. gadā pirktā "UAZ 31512" (1998. gada izlaiduma). Tāpat deputātam pieder dzīvoklis Rīgā, zeme un ēkas Rīgā, zeme un ēkas Rojas novadā, bet kopīpašumā ir zeme Liezēres pagastā. Taču tas viss Ašeradena deklarācijā bija arī pirms gada, tātad klāt nav nācis ne jauns auto, ne jauns dzīvoklis. Turklāt samazinājušies ir Ašeradena uzkrājumi – 2019. gada sākumā iesniegtajā deklarācijā tie sasniedza 7,5 tūkstošus eiro, bet nu ir vien nedaudz virs trim tūkstošiem.

Uldis Augulis jaunu auto nomaina pret jaunu auto

Pie jauna auto pērn ticis arī Uldis Augulis – kā var noprast, par gandrīz 45 tūkstošiem eiro viņa īpašumā nonākusi 2019. gada izlaiduma "Škoda Kodiaq". Tāpat Augulis deklarējis, ka par 24 tūkstošiem eiro SIA "Green Motors" notirgojis savu iepriekšējo auto – 2018. gada izlaiduma "Škoda Kodiaq". Vēl Auguļa deklarācijā ir krietnas naudas summas zem „citi darījumi” – 30 tūkstoši, 29 tūkstoši, 15,5 tūkstoši un teju 10 tūkstoši eiro. Auguļa parādsaistības tagad ir mazliet vairāk nekā 23 tūkstoši (samazinājušās par gandrīz 20 tūkstošiem), aizdevumus gan viņš nav izsniedzis. Bet ir uzkrājis 13 113 eiro, un viņam pieder zeme un ēkas Bērzes pagastā. Deputāts, kam ir 67 "Rīgas dzirnavnieka" akcijas, deklarējis 5653 eiro ienākumus no SIA "Latvijas grauds", par deputāta darbu saņēmis 47 tūkstošus eiro, 6442 eiro nākuši no Valsts kancelejas, bet 52 tūkstošus viņa kontā ieskaitījusi nu jau bijusī sieva Tatjana Augule.

Dagmāra Beitnere-Le Galla atklāj par vīra autoavāriju

Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla. (Foto: LETA)

Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla savā amatpersonas deklarācijā atklājusi, ka viņas vīrs Ervē Luiss Emīls Marija Le Galls 2019. gada novembrī cietis autoavārijā – braucot ar "Hyundai" auto, kas reģistrēts uz viņas vārda. Decembrī vīrs nopircis jaunu auto – 2018. gada izlaiduma "Toyota Auris", kas piereģistrēts uz politiķes vārda. Vēl deklarācijā manāms, ka viņas alga Saeimā pērn sasniegusi gandrīz 56 tūkstošus eiro un viņa uzkrājusi 11,3 tūkstošus eiro. Lietošanā deputātei ir zeme un ēkas Jūrmalā, bet parādsaistību nav.

Jānis Butāns - "Swedbank" un "Cēsu alus" akcionārs

Jānis Butāns. (Foto: LETA)

Deputāts Jānis Butāns, izrādās, ir gan AS "Cēsu alus", gan "Swedbank", gan spāņu telekomunikāciju giganta "Telefonica" akcionārs. Viņam pieder "Cēsu alus" akcijas 454,4 eiro vērtībā, "Telefonica" akcijas 3113,5 eiro vērtībā, "Swedbank" akcijas teju 42 tūkstošu eiro vērtībā, kā arī igauņu "Tallina Sadam" (Tallinas ostas) akcijas gandrīz divu tūkstošu eiro vērtībā.

No šiem uzņēmumiem pērn politiķis saņēmis dividendes – 720 eiro no "Cēsu alus", 81 eiro no "Telefonica", 31 eiro no Tallinas ostas. Vēl 74 eiro nākuši dividendēs no lietuviešu "Šiaulių bankas", 15 eiro – no AS "Olainfarm". Teju 350 eiro bijuši ienākumi no "Swedbank Life Insurance", gandrīz 38 tūkstoši eiro saņemti no Satiksmes ministrijas, kur viņš pildīja parlamentārā sekretāra pienākumus. Butānam pieder dzīvoklis Rīgā, uzkrājumu un transportlīdzekļu nav, toties ir parādsaistības – kopā 136 tūkstoši eiro. Deklarācijā viņš arī norādījis, ka „kredīts 115 825 eiro apmērā ņemts solidāri ar sievu Leldi Butāni dzīvokļa pirkumam, kurš reģistrēts uz sievas vārda”.

Jānim Cielēnam pieder pieci auto

Saeimas deputāts Jānis Cielēns. (Foto: LETA)

Piecas vieglās automašīnas un astoņi zemes gabali – tas pieder Jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jānim Cielēnam. Politiķis deklarācijā norādījis, ka viņam pieder zeme Liepas, Mārsnēnu un Kauguru pagastā, kā arī dzīvoklis Valmierā. Tāpat Cielēnam īpašumā ir 2017. gadā reģistrēts 2005. gada "Toyota Land Cruiser", 2014. gadā pirkts "VW Sharan", 1995. un 1985. gada golfi un 1985. gada izlaiduma "VAZ 2121".

Mežsaimniecības uzņēmuma SIA "Singari" īpašnieks sev pērn no šīs firmas kā ienākumus no saimnieciskās un komercdarbības pārskaitījis 70 tūkstošus eiro un vienu centu, bet deputāta alga viņam bijusi 36 523 eiro liela. Naudu Cielēns nekrāj un neaizdod, bet viņam ir 31,5 tūkstošus lielas parādsaistības.

Gundars Daudze sakrājis 200 tūkstošus eiro

Bijušais Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, izrādās, ir sakrājis krietnu kapitālu. "Swedbank" viņš glabā 38,3 tūkstošus eiro un 50 tūkstošus ASV dolāru, 45 tūkstoši noguldīti AS "SEB banka", 32,6 tūkstoši eiro ir AS "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds", bet gandrīz 13,5 tūkstoši pensiju fondā "SEB bankā". Vēl 26 tūkstoši eiro uzkrāti Luksemburgas finanšu institūcijā "Scottish Widows Europe S.A.". Tādējādi deputāta kopējie bezskaidras naudas uzkrājumi ir nedaudz vairāk par 200 tūkstošiem eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, pieauguši par aptuveni 13 tūkstošiem eiro. Daudze arī norādījis, ka nomā divus dzīvokļus Rīgā, viņam pieder zeme Ventspilī, un bez Saeimā saņemtās algas – 36 410 eiro – guvis arī gandrīz 12 tūkstošu pabalstu no VSAA.

Alža Gobzema noslēpumainie 139 tūkstoši

Viens no šīs Saeimas skandalozākajiem un aktīvākajiem deputātiem Aldis Gobzems deklarācijā palepojies ar diviem darījumiem, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Viens no tiem ir pārdevums 80 tūkstošu eiro vērtībā, un arī pie ienākumiem Gobzems norādījis no īpašuma pārdošanas gūtos 50 tūkstošus eiro, kas nākuši no kādas Ingrīdas Eglītes. Tāpat viņa aizdevumu ailītē ir summa 30 tūkstoši eiro. Kopā – 80 tūkstoši.

Ko tad politiķis īsti pārdevis? To var mēģināt noskaidrot, lūkojot viņa 2018. gada deklarāciju, kurā, salīdzinot ar jauno, bija gan 2016. gada automašīna "Mercedes-Benz CLA 200", gan zeme Rīgā. Tā kā politiķa mersis, visticamāk, nav bijis 80 tūkstošu vērts, var noprast – Gobzems notirgojis savu zemes īpašumu, kas viņam bija galvaspilsētā. Iepriekš Gobzemam bija arī teju 15 tūkstošu eiro parādsaistības, bet jaunajā deklarācijā tās ir par gandrīz 3,5 tūkstošiem mazākas.

Taču mīklaināka ir Gobzema otra deklarētā summa ailē „darījumi” – 139 tūkstoši un trīs eiro „paslēpti” zem „citi”, un publiski sīkāka informācija atklāta netiek.

Juris Jurašs notirgo dzīvokli Rīgā

Juris Jurašs. (Foto: LETA)

Deputāts Juris Jurašs par teju 50 tūkstošiem pārdevis savu Rīgas dzīvokli. Pirms gada viņa deklarācijā pie īpašumiem vīdēja trīs zemes gabali Burtnieku pagastā un dzīvoklis galvaspilsētā, taču tagad ir vairs tikai divi zemes gabali Burtnieku pagastā un zemes un ēkas nekustamais īpašums, kas atrodas turpat. Dzīvokļa deklarācijā vairs nav, un norādīts pārdevums 49 900 eiro vērtībā – kādam Aleksandram Derkačam. Tāpat Juraša īpašumā vairs nav 1974. gada izlaiduma auto "VAZ 2103", kā arī viņš šķīries no SIA "Immunitas" un SIA "Grand Force Security" akcijām. Jurašam ir arī 78 tūkstošus Šveices franku lielas parādsaistības.

Artuss Kaimiņš nopērk 13 gadu vecu BMW

Artusa Kaimiņa deklarācijā norādīts 10 tūkstošu eiro pirkums, bet viņa īpašumiem pievienojies 2007. gada izlaiduma spēkrats BMW X5. Līdz šim Artuss brauca ar 1990. gada "Mercedes-Benz 420", kas viņa īpašumā nonācis pirms sešiem gadiem. Tāpat viņam vairs nepieder motocikls "Tula MMZ 5 951". Kaimiņa deklarācija atklāj arī to, ka politiķis pērn dividendēs no pašam piederošās SIA "Suņu būda" saņēmis nedaudz vairāk kā 15 tūkstošus eiro. Bet viņa alga Saeimā ir mazliet virs 50 tūkstošiem eiro gadā. Deputāts norādījis arī trīs parādsaistības – deviņi, seši un četri tūkstoši eiro. Iepriekš deklarējamu parādu Kaimiņam nebija.

Bijušais Balvu mērs Andris Kazinovskis lepojas ar zemes īpašumiem

Saeimas deputāti Uldis Budriķis un Andris Kazinovskis. (Foto: LETA)

Bijušais Balvu mērs Andris Kazinovskis, kas pagājušajā nedēļā nolēma izstāties no Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas, izrādās, ir varens zemju īpašnieks. Viņam Susāju pagastā pieder četri zemes un ēkas nekustamie īpašumi un turpat vēl ir arī seši citi zemes gabali. Tāpat Kazinovskis pērn ticis pie, kā nu viņa deklarācijā norādīts, diviem 2019. gada izlaiduma spēkratiem "VW Amarok". Viņa autoparkā līdz šim jau bija 2018. gada izlaiduma "Nissan Qashqai" un 2006. gada "Nissan XTrail". Tāpat politiķa valdījumā ir 2018. gada izlaiduma motorlaiva "Latrex 335".

Deputāts, kas ir arī Susāju pagasta zemnieku saimniecības "Rātnieki" īpašnieks, mednieku kluba "Nastrova" valdes priekšsēdētājs un Latgales mednieku un makšķernieku biedrības valdes loceklis, deklarējis 20 tūkstošu eiro uzkrājumus (vēl gadu iepriekš nebija uzkrājis neko), parādu un aizdevumu viņam nav. Tāpat redzams, ka pērn tautas kalps veicis 46 tūkstošus eiro lielu pirkumu un izdarījis 84 tūkstošu eiro vērtīgu pārdevumu. Pēc deklarācijas var spriest, ka Kazinovskis notirgojis kādu no saviem īpašumiem Susāju pagastā, iepriekš viņam to bija par diviem zemes gabaliem vairāk.

Rihards Kozlovskis tiek pie toijotas

Rihards Kozlovskis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Bijušais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pērn valdījumā ieguvis 2017. gada izlaiduma "Toyota Yaris Hybrid". Vēl viņam valdījumā ir arī 2018. gada "Nissan X Trail". Tā nu deputāta parādsaistības tagad ir 60 tūkstoši un 22,7 tūkstoši eiro, bet darījumu ailē zem „citi” norādīta 13,3 tūkstošu eiro summa. Vēl zināms, ka Kozlovskis izsniedzis 40 tūkstošu eiro aizdevumu. Tāds gan viņa deklarācijā bija jau tālajā 2011. gadā, kad Kozlovskis stājās iekšlietu ministra amatā.

Māris Kučinskis nopērk jaunu "Peugeot"

Politiķis Māris Kučinskis, kas līdz pagājušā gada janvāra vidum vēl pildīja Ministru prezidenta pienākumus, savā deklarācijā norādījis 38,5 tūkstošu eiro vērtu pirkumu, un tagad viņa valdījumā ir pavisam jauns "Peugeot 5008". 22 tūkstošus eiro lielas ir Kučinska parādsaistības, aptuveni tikpat bija arī gadu iepriekš. Būdams premjera amatā, Kučinskis brauca ar 2017. gada izlaiduma "Mitsubishi Outlander", ko tagad nomainījis pret "Peugeot".

Ivars Puga valda fordu

Ivars Puga ar sievu Ditu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Nu jau bijušais Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ivars Puga valdījumā ieguvis 2017. gada izlaiduma auto "Ford S-Max". Pie darījumiem viņš norādījis 20,8 tūkstošu eiro vērtu pirkumu, un viņa parādi tagad sasniedz 38 tūkstošus eiro. Bet Pugam ir arī teju 63 tūkstošu eiro uzkrājumi, un viņam pieder divi dzīvokļi Latvijas galvaspilsētā. Deklarācijā vairs nav 2011. gada "Škoda Yeti", bet norādīts ir pārdevums – piecus tūkstošus eiro liels.

Andrim Skridem pirkums par 235 tūkstošiem eiro

Andris Skride. (Foto: LETA)

Latvijas Reto slimību speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Skride savā deklarācijā norādījis, ka veicis 235 tūkstošus eiro lielu pirkumu. Un viņa parādsaistības tagad ir 56 tūkstoši un teju 165 tūkstoši eiro. Ko tad Skride ir nopircis? Viņa jaunākajā deklarācijā tagad nācis klāt īpašumā esošs dzīvoklis Rīgā, kā arī kopīpašumā esošs dzīvoklis galvaspilsētā.

Jānis Urbanovičs stūrē jaunu reindžroveru

Saeimas deputāts Jānis Urbanovičs 12. Saeimas pēdējās sēdes laikā. (Foto: LETA)

Apvienības "Saskaņas centrs" un partijas "Saskaņa" valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs tagad stūrē 2019. gada izlaiduma auto "Land Rover Range Rover Sport". Kā var noprast, samaksājis par to 27,8 tūkstošus eiro un iemantojis arī 14,4 tūkstošu eiro parādsaistības. Darījumu ailītē Urbanovičam ierakstu netrūkst – 46 tūkstošus eiro liels pārdevums, kā arī 60,4 tūkstoši, 15,3 tūkstoši un seši tūkstoši atrodas zem sadaļas „citi”. Urbanovičs arī aizdevis 12,3 tūkstošus ASV dolāru, skaidrā naudā glabā 12 335 eiro, bezskaidrā – teju 18 tūkstošus eiro.

Jūlija Stepaņenko skaidrā naudā glabā 59 tūkstošus eiro

Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko. (Foto: LETA)

Jūlijas Stepaņenko deklarācijā ierakstu netrūkst. Redzams, ka skaidrā naudā deputāte glabā 59 tūkstošus eiro, bet bankām, šķiet, īsti neuzticas – "Luminor kontā" viņai ir teju 900 eiro, bet Swedbank – 6,2 eiro.

Bet politiķes parādsaistības sasniedz 373 tūkstošus eiro. Viņa gan ir aizdevusi ne mazumu naudas – 350 tūkstošus eiro. Deklarācijā Stepaņenko norādījusi, ka veikusi pirkumu 65 tūkstošu eiro vērtībā. Taču ko īsti iegādājusies, izspriest nav viegli. Bez 2010. gada izlaiduma "VW Routan" un 2007. gada izlaiduma BMW 335 deputātes īpašumā ne mazums nekustamo īpašumu – dzīvoklis Rīgā, būve Rīgā, zeme un ēkas Mārupes novadā. Bet kopīpašumā – septiņi zemes gabali Rīgā, kā arī septiņi nekustamā īpašuma veidi „zeme un ēkas” Rīgā. Stepaņenko arī pieder kapitāla daļas SIA "Wave Media", un no šā uzņēmuma politiķei pērn pārskaitīti 29 tūkstoši eiro. Vēl teju 39 tūkstošus pārskaitījis vīrs Vjačeslavs Stepaņenko. Bet alga Saeimā bijusi 35 tūkstošus liela.

Arī viņi izlēmuši pamainīt autoparku

Pēc Valērija Agešina deklarācijā rakstītā, var spriest, ka deputāts nolēmis savu spēkratu "VW Jetta" nomainīt pret pavisam jaunu "Volkswagen Passat". Tieši tāds viņam tagad ir lietošanā, pateicoties nomas līgumam ar "UniCredit Leasing". Auto, kas maksājis teju 30 tūkstošus eiro, viņam nu sarūpējis gandrīz 23 000 eiro parādsaistības.

Tāpat ar pavisam jaunu – 2019. gada izlaiduma "Land Rover Discovery Sport" – tagad stūrē deputāts un Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks Ilmārs Dūrītis. Pēc deklarācijas spriežot, šāds auto viņam nu ir valdījumā. Bet savu iepriekšējo auto – "VW Tiguan" – deputāts pārdevis SIA "Inchcape Motors Latvia" par 11,4 tūkstošiem eiro. Bezskaidrās vai skaidrās naudas uzkrājumus Dūrītis deklarējis nav, bet viņa parādsaistības sasniedz 36,5 tūkstošus eiro.

Ar svaigu "VW T-ROC" tagad brauc arī Inga Goldberga – tas viņai ir valdījumā. Un savu darījumu sarakstā deputāte norādījusi 24 tūkstošus eiro, un viņai tagad ir 18,4 tūkstošus lielas parādsaistības.

Pie darījumiem reģistrējot 6663,3 eiro pirkumu, 2019. gada "Nissan X Trail" savā īpašumā ieguvis Ainars Latkovskis. Iepriekšējo auto – 2015. gada "Kia Sportage" – viņš pārdevis SIA "Norde" par 10,5 tūkstošiem eiro. Vēl Latkovska deklarācijā vīd teju 26 tūkstošu eiro darījums sadaļā „citi”. Un viņa parādsaistības, droši vien pateicoties jauna auto iegādei, no septiņiem tūkstošiem palielinājušās uz 22 tūkstošiem. Satraukumam par finansēm gan nav pamata – bankā Latkovskim glabājas 25 tūkstoši eiro.

Automašīnu pērn sev iegādājies arī deputāts Jānis Dombrava – tagad viņa īpašumā ir 2007. gada izlaiduma "Volvo XC70". Un politiķis arī norādījis pavisam neparastu darījumu – pārdevumu 6,56 eiro vērtībā…

Bet Aivars Geidāns pērn reģistrējis uzreiz divus auto: 1998. gada "VW Polo" viņam tagad ir īpašumā, bet 2010. gada "Opel Astra Station Wagon" – valdījumā. Tāpat deputāts pērn īpašumā ieguvis motorolleri "Piaggio Beverly 500" un 1991. gada izlaiduma motociklu "IŽ JU-3K".

Deputātes Janīnas Jalinskas deklarācijā norādīts pirkums 5000 eiro vērtībā, un viņas īpašumā tagad ir 2009. gada izlaiduma auto "Škoda Octavia". Bet Janīna Kursīte tikusi pie 2006. gada izlaiduma "Citroen Xsara Picasso". Šķīrusies deputāte ir no 2005. gada izlaiduma "Mazda 3", un viņas deklarācijā norādīti ienākumi no īpašuma pārdošanas – 850 eiro. Tāpat viņa deklarējusi, ka veikusi pirkumu par 950 eiro. Evita Zālīte-Grosa savukārt savā valdījumā pērn reģistrējusi 2012. gada izlaiduma "VW Sharan".

Neraugoties uz 102 tūkstošus lielām parādsaistībām, triju tūkstošu eiro vērtu pirkumu veikusi Regīna Ločmele-Luņova. Un tagad viņas īpašumā ir 2004. gada "VW Touareg". Iepriekš deputātes lietošanā bija tā paša gada izlaiduma "Lexus LS 430".

Anita Muižniece, norādot veiktu četru tūkstošu eiro vērtu pirkumu, īpašumā guvusi 2014. gada motociklu "Yamaha MT 07". Bet Sanda Riekstiņa valdījumā ir 2011. gada BMW X5.

Vladimirs Nikonovs tagad stūrē 2009. gada "Toyota Prius". Nekādus pirkumus gan deklarācijā viņš norādījis nav, vien atklājis, ka aizdevis 25 tūkstošus eiro. Bet Ēriks Pucens, nekādus darījumus nedeklarējot, īpašumā ieguvis 2006. gada "Audi A6". Pucena autoparks vispār ir krietni liels – politiķim ir arī 1997. gada "Audi A6", 1994. un 1993. gada "VW Golf", 1985. gada "Audi Coupe" un tā paša gada izlaiduma "Audi 80". Bet no viņa deklarācijas „pazudis” 2006. gada izlaiduma "Subaru Legacy".

