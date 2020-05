Neatklājot lietotāja identitāti un atrašanās vietu, saslimšanas gadījumā lietotne ļaus informēt visus, kuri arī izmanto šo lietotni un ar kuriem slimnieks bijis tuvā kontaktā. Lietotne darbojas, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, un ir pieejama ierīcēm gan iOS, gan ar Android operētājsistēmām. Epidemiologi un zinātnieki lēš, ka, pat ja tikai 20 % Latvijas iedzīvotāju izmantotu lietotni, tas jau būtu nozīmīgs atbalsts riska identificēšanai un turpmākai infekcijas ierobežošanai sabiedrībā.

“Kamēr pasaulē vēl nav pieejama vakcīna vai zāles, kas cilvēkus pasargātu no saslimšanas ar Covid-19, mums ir jāiemācās ar to sadzīvot, rūpīgi ievērojot epidemiologu un mediķu ieteikumus. Sabiedrības atbildīgā iesaiste un valsts iestāžu vīrusa izplatības ierobežošanas stratēģija ir ļāvusi mērķtiecīgi kontrolēt vīrusa klātbūtni Latvijā. Ar šodien iedzīvotājiem sniegto iespēju izmantot jaunākajās tehnoloģijās balstīto lietotni mēs speram vēl vienu ļoti nozīmīgu soli pretim drošai sadzīvei ierastajā ikdienas ritmā. Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares pārstāvji ciešā sadarbībā ar citiem iniciatīvas grupas dalībniekiem ir pierādījuši, ka Latvija spēj ātri un efektīvi pielietot tehnoloģiju inovācijas sabiedrības labā. Paldies visiem, kuru pašaizliedzīgā darba rezultāts turpmāk Latvijas iedzīvotājiem ļaus drošā un ērtā veidā pasargāt sevi un savus līdzcilvēkus no vīrusa izplatības sabiedrībā. Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot šo iespēju!” norāda premjerministrs Krišjānis Kariņš.

Mobilās lietotnes koronavīrusa izplatības efektīvākai ierobežošanai ir pazīstama un plaši izplatīta prakse daudzās valstīs, kur tās palīdz apturēt vīrusa izplatību, veikt nozīmīgus pētījumus un ir palīgs iedzīvotājiem rūpēs par veselību. Tāpat kā Latvijā, arī Eiropā lietotnes galvenokārt paredzētas saslimušo cilvēku kontaktpersonu apzināšanai un brīdināšanai. Latvijā izstrādātā lietotne “Apturi Covid” saslimšanas gadījumā palīdzēs informēt visus, kuri to izmanto un ar kuriem slimnieks ir bijis kontaktā tuvāk par apmēram 2 metriem un ilgāk par 15 minūtēm.

Lietotne ir droša, tā neievāc GPS datus: viedtālruņi, kuros ir uzstādīta šī lietotne, ar Bluetooth – neliela rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģijas, ko izmanto viedtālruņos, bezvadu austiņās un viedpulksteņos – palīdzību apmainās signāliem jeb digitāliem “rokasspiedieniem”, kas tiek uzglabāti lietotāja tālrunī šifrētā veidā. Ja viena tālruņa lietotājs saslimst, otrs tiek brīdināts, ka kaut kur savās gaitās tas ir saskāries ar Covid-19 saslimušu cilvēku, bet saslimušā persona lietotājam paliek anonīma. Ar lietotāja piekrišanu un tikai tad, ja konstatēta saskare ar Covid-19, SPKC būs pieejami šādi dati: tālrunis, saskares datums, signāla stiprums un saskares ilgums. Taču lietotne nesaņems un neglabās informāciju par lietotāju atrašanās vietu un precīzu kontakta laiku. Jāpiebilst, ka Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas izmanto jauno Apple un Google izstrādāto programmatūrukontaktu fiksēšanai, lai izstrādātu lietotni un ar tās palīdzību ierobežotu vīrusa izplatību.

Lejuplādējot lietotni “Apturi Covid”, lietotāji varēs piekrist brīvprātīgai saziņai ar SPKC gadījumā, ja konstatēts, ka viņi nonākuši kontaktā ar saslimušu personu. Tādējādi šie iedzīvotājivarēs jau savlaicīgi uzzināt, ka ir nepieciešams pašizolēties un pārbaudīt savu veselības stāvokli, ja parādās slimības simptomi. Savukārt SPKC, ātri saņemot iespējamo kontaktpersonu informāciju,varēs apsteigt Covid-19 un efektīvāk kontrolēt iespējamos slimības uzliesmojumus nākotnē. Plānots, ka kontaktpersonas turpat lietotnē varēs atrast gan ieteikumus tālākai rīcībai, gan praktiskus padomus un norādes uz papildu informācijas avotiem.

“Šī lietotne ļaus ātrāk uzzināt, ja cilvēks nonācis saskarsmē ar Covid-19, un savlaicīgi izolēties, lai neapdraudētu līdzcilvēkus, kā arī pievērst uzmanību simptomiem un ātrāk vērsties pēc palīdzības, ja nepieciešams. Paredzam, ka arī nākotnē šī lietotne varētu būt vērtīgs rīks infekcijas slimību ierobežošanā, bet šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir stāties pretī Covid-19, un to daudz efektīvāk iespējams veikt ar sabiedrības līdzdalību un aktīvu iesaisti, ko nodrošina jaunā lietotne. Jo vairāk iedzīvotāju to izmantos, jo lielāks būs lietotnes efekts,” saka Elīna Dimiņa, SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja.

Lietotni izstrādājuši LMT, MakIT, Autentica, TestDevLab, IT centrs, ZippyVision, Latvijas Universitātes eksperti un TechHubRiga līdzdibinātājs Andris K. Bērziņš sadarbībā ar Cert.lv un Datu valsts inspekciju, ievērojot Eiropas datu aizsardzības principus un drošības regulējumu. Lietotnes risinājuma izvērtēšanā iesaistījusies Valsts prezidenta kanceleja, SPKC, kas ir lietotnes īpašnieks, NATO StratCom, kā arī medicīnas nozares profesionāļi un epidemiologi.