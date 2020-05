Būtiski pieaug to Saeimas deputātu skaits, kas nebalso "atturos"

Salīdzinot jaunākos 13. Saeimas deputātu balsojumu datus redzam, ka nepilnas trīs reizes - par 13 deputātiem ir palielinājies to skaits, kas balso tikai "par" vai "pret", nevienā balsojumā nav izvēlējušies balsot "atturos". Iepriekšējā Delnas apskatītājā periodā no 06.11.2018.-26.09.2019. tikai septiņi deputāti nevienu reizi nebalsoja "atturos". Laika posmā no 01.10.2019.-14.05.2020. jau 20 deputāti ir skaidri pauduši savu viedokli, neizmantojot "atturos".

Arī kopējais vidējais atturēšanās daudzums ir sarucis - vienā sēdē deputāti vidēji 44 reizes balsoja "atturos", pretēji laika posmam no 06.11.2018.-26.09.2019. ar vidēji 47 reizēm. Jāatzīmē, ka apskatītajā laika posmā ir bijušas arī divas plenārsēdes, kad nav bijis neviens "atturos" balsojums (6. februārī un 13. martā, kad bija ārkārtas sēde).

No visām frakcijām tieši jaunpienākušās, tāpat kā iepriekšējā apskatītājā periodā, deputāti vidēji vismazāk reižu izmanto atturēšanās balsojumu: Jaunie konservatīvie (0,2), KPV LV (3), "Attīstībai/Par!" (4), kā arī pie frakcijām nepiederošie deputāti (3).

Līdere ar proporcionāli visvairāk atturos balsīm, gluži kā iepriekš, ir opozīcijā esošā "Saskaņa" sociāldemokrātiskās partijas frakcija, kas ir 58% no visa kopējā atturos balsojumu skaita. ZZS 10 deputāti ir atturējušies 14% no kopējā "atturos" skaita. Vidēji viens Saskaņas deputāts ir atturējies 41 reizi, ZZS - 22. Arī Nacionālās apvienības 12 deputāti daudz neatpaliek no ZZS - attiecīgi 15% no kopējā skaita un vidēji 19 "atturos" vienam deputātam. Jaunās Vienotības 8 deputāti vidēji katrs atturējies 13 reizes, kas ir 6% no kopējā skaita.

Jauno konservatīvo frakcija ir absolūti rekordisti - 13 no 16 deputātiem ne reizi nav atturējušies, vienmēr balsoja "par" vai "pret".

Lai arī vairākas frakcijas izceļas ar lielu atturēšanās skaitu, ne visi frakcijas deputāti ir vienoti viedoklī par balsojuma izmantošanu. Piemēram, Nacionālās Apvienības frakcijas katra deputāta atturos balsis ir no trīs līdz 37 reizēm, ZZS - četras līdz 34, Jaunajai Vienotībai - 6 līdz 16, Saskaņai - 9 līdz 55 viena deputāta atturos balsis apskatītajā periodā. Vidējais viena deputāta "atturos" balsojuma reižu skaits šajā periodā (01.10.2019.-14.05.2020.) ir 16 reizes.

Kā jau minēts, 20 deputāti (par 13 vairāk nekā iepriekšējā apskatītājā periodā) ne reizi nav balsojuši "atturos":

Aldis Blumbergs

Uldis Budriķis, JKP

Jānis Butāns, JKP

Jānis Cielēns, JKP

Gatis Eglītis, JKP

Krišjānis Feldmans, JKP

Aivars Geidāns, KPV

Aldis Gobzems

Inese Ikstena, AP!

Juris Jurašs, JKP

Artuss Kaimiņš

Linda Liepiņa

Eva Mārtuža, JKP

Linda Ozola, JKP

Juris Rancāns, JKP

Sandis Riekstiņš, JKP

Jūlija Stepaņenko

Evita Zālīte-Grosa, JKP

Reinis Znotiņš, JKP

Normunds Žunna, JKP

Kāpēc Delna aicina atteikties no balsoja “atturos”?

Delna uzskata, ka pašreizējā sistēma rada politisku strupceļu un aicina 13. Saeimu atbalstīt grozījumus Saeimas Kārtības ruļļa 139. panta 1. daļas pēdējā teikumā - "Par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie deputāti, kas balsojuši "par", "pret" vai "atturas"" - svītrot vārdus "vai atturas". Līdz ar to visus Saeimas lēmumus pieņemtu ar "par" balsu vairākumu vai noraidītu ar "pret" balsu vairākumu, un rezultātu nevarētu izkropļot ar maldinošo, izvairīgo "atturas" balsojumu.