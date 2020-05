TM apzinājusi visu citu ministriju redzējumu par darbu pēc ārkārtējās situācijas beigām

"Mēs esam rūpīgi sagatavojušies un jau ieguvuši visus ierosinājumus un pieprasījumus no citām ministrijām, kas tām būtu nepieciešams arī pēc šī laika [pēc ārkārtējās situācijas beigām], piemēram, kā pasargāties no infekcijas tālāk, kā strādāt skolām, kā strādāt tiesām, kā strādāt citām valsts iestādēm, un to visu mēs paredzēsim likumā," skaidroja ministrs.

Viņš norādīja, ka ar normatīvo regulējumu, kas stāsies spēkā pēc ārkārtējās situācijas beigšanās, tiks noteikts, piemēram, ka iestādēm vienalga iespēju robežās ir jāstrādā attālināti, neradot draudus iedzīvotāju veselībai un nepārslogojot administratīvo aparātu.

Pēc tam, kad ārkārtējā situācija valstī beigsies, "ierobežojumi saglabāsies tik ilgi, kamēr to noteiks mediķi," solīja Bordāns.

Kā ziņots, TM maija vidū paziņoja, ka ir sākusi darbu pie tiesiskā regulējuma izstrādes saistībā ar ierobežojumu atcelšanu pēckrīzes situācijā, lai sabiedrība varētu atgriezties pie ierastā ekonomiski aktīva dzīves stila un vienlaikus saglabātu pieeju, kas Latviju padarījusi par "pasaulē atzītu veiksmes stāstu".

"Ierobežojumi saglabāsies tik ilgi, kamēr to noteiks mediķi," solīja Bordāns. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Bordāna preses sekretāra Andra Vitenburga izplatītajā preses paziņojumā bija citēts ministrs, kurš skaidrojis, ka valdībā tiek virzīts desmit punktu plāns, lai Latvija varētu iznākt no šīs krīzes situācijas spēcīgāka, salīdzinot ar saviem kaimiņiem. "Viss, kas šobrīd vajadzīgs - dota iespēja cilvēkiem šo plānu īstenot dzīvē. Tāpēc dažu nedēļu laikā mēs likumiski nostiprināsim mūsu kopīgā veiksmes stāsta turpinājumu. Cilvēkiem ir jāatgriežas pie ekonomiski aktīva dzīvesveida," tika citēts Bordāns.

Ministrs arī bija uzsvēris, ka tieši šo iemeslu dēļ pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas jaunā likumā jābūt noregulētiem visiem būtiskiem privātpersonu ierobežojumiem dažādās dzīves jomās, kā arī nozīmīgām izmaiņām attiecībā uz sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem. Bordāns izcēlis, ka Saeimai ir jānodrošina visu būtisko jautājumu izlemšana atbilstošā likumdošanas procesā, jo visi ārkārtējās situācijas nodrošināšanai pieņemtie lēmumi un rīkojumi zaudēs spēku vienlaikus ar ārkārtējās situācijas atcelšanu.

Ministrijā skaidroja, ka jaunais regulējums paredzēs izmaiņas arī atsevišķu nozaru jautājumos, lai nepieciešamības gadījumā varētu efektīvi pielāgoties Covid-19 situācijas izmaiņām, piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu plānošanā un iegādē, kā arī epidemioloģiskās drošības pasākumu pilnveidošanā un nodrošināšanā.

Tāpat arī atsevišķus ārkārtējās situācijas laikā ieviestos papildu risinājumus paredzēts ieviest kā pastāvīgu regulējumu, piemēram, digitālos risinājumus un attālināto piekļuvi iestāžu pakalpojumiem.

Jau ziņots, ka saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija no marta vidus līdz 9.jūnijam.