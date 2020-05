Vērts aiziet un aplūkot - "Kas Jauns Avīzes" redaktoram krāšņa dabas foto izstāde

Tajā aplūkojami "Kas Jauns Avīzes" un žurnāla "Likums un Taisnība" redaktora Māra Puķīša ceļojumos viscaur pasaulē uzņemtie kadri – gan Madagaskaras lemuri un Austrālijas papagaiļi, gan sliņķis Kostarikas džungļos, orangutani Sumatrā, gorilla Ugandā un vilks Slīterē.

Ārpus darba Māris ir aizrautīgs dabas fotogrāfs. “Mans tēvs bija mežierīkotājs, un bērnība pagāja laukos, pļavās un mežos, katru vasaru citā Latvijas malā. Dzīvnieki mani interesējuši kopš mazām dienām, viena no pirmajām grāmatām bija zooloģija 6. klasei, vēlāk no vāka līdz vākam urbos pa Latvijas dzīvnieku pasauli,” saka izstādes autors. Māris, iemūžinot dzīvniekus, nesmādē nevienu radību, ne lielu, ne mazu, tāpēc arī izstādes nosaukumu izvēlējies "No oda līdz zilonim".

Māris nule uzkāpis slēpnī eglē Slīterē, sešus metrus virs zemes, nenojaušot, ka pavisam drīz atnāks vilks. (Foto: Vilnis Skuja)

“Visgrūtāk bija nobildēt āpsi Slīterē – es pavadīju slēpņos daudzas reizes pa vairākām stundām, līdz āpši iznāca no alas,” atklāj Māris, par iespēju īpašu paldies sakot Slīteres nacionālā parka zoologam Vilnim Skujam.

Par atbalstu izstādes sarīkošanā autors velta lielu paldies Dabas muzejam, izdevniecībai "Rīgas Viļņi" un tās direktorei Aijai Šmidrei, fuji.lv un SIA "Rilita" valdes loceklim Mārim Kaļvam.