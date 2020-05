AFP/Scanpix

Populāra kļūst kāda vietne, kur “beidzot atmasko un pastāsta patiesību par Covid-19”. Kas tā ir?

Covid-19 pandēmijas laikā saausījušies dažādu sazvērestību teoriju izplatītāji. Ja lielākā daļa no konspirācijām ir tik muļķīgas, ka reti kurš uz tām vispār uzķeras, tad grūtāk ir ar informāciju, kas izskatās “zinātniska”, atsaucas uz daudz dažādiem pētījumiem, kurus cilvēks ārpus zinātniskās un akadēmiskās vides nav pieradis lasīt un uztvert, un vienlaikus ievirza lasītāju pārliecībā, ka piedāvā tam patiesību un tikai patiesību, kā arī atklāj to, ko politiķi un valdības no mums it kā noklusē. Tomēr tā aizsegā lasītājam vienkārši "iebaro" maldinošu informāciju.