Iegūsti starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē!

Plašas iespējas ikvienam

Izvēlies sev piemērotāko mobilitātes programmu:

- Dubultā diploma programma – studenti, kuri piesakās dalībai dubultā diploma programmā, daļu studiju laika pavada Biznesa augstskolā Turība un daļu kādā no partneraugstskolām ārvalstīs, tādējādi iegūstot divus diplomus viena studiju perioda laikā.

- ERASMUS+ programma – dalība ERASMUS+ programmā paredz 3–12 mēnešus ilgas studijas kādā no Turības sadarbības augstskolām Eiropas Savienībā.

- Divpusējās apmaiņas programma – programmas studentiem ir iespēja pavadīt vienu semestri kādā no Turības sadarbības augstskolām visā pasaulē.

Divpusējās apmaiņas programma

Iesaistoties divpusējās apmaiņas programmā, studentiem ir iespēja vienu semestri pavadīt kādā no Turības sadarbības augstskolām visā pasaulē. Vairumā gadījumu par studijām sadarbības augstskolā nav jāmaksā, taču ir jāsedz savi ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī studiju maksa par attiecīgo semestri Biznesa augstskolā Turība. Divpusējās apmaiņas programmās iespējams studēt ASV, Apvienotajā Karalistē, Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Brazīlijā, Dienvidkorejā, Gruzijā, Indijā, Jamaikā, Kazahstānā, Ķīnā, Kosovā, Krievijā, Meksikā, Melnkalnē, Moldovā, Nīderlandē, Paragvajā, Peru, Singapūrā, Ukrainā un Uzbekistānā.

Dubultais diploms

Dubultā diploma programma paredz iespēju Biznesa augstskolas Turība studentiem viena studiju perioda laikā iegūt divus diplomus – vienu Turībā, otru kādā no mūsu sadarbības augstskolām. Programmā studējošie daļu no studiju laika pavada Latvijā, daļu – pašu izvēlētajā augstskolā ārvalstīs. Cik ilgs laiks būs jāpavada ārvalstu augstskolā? Viens vai divi gadi – tiem, kas studē profesionālā bakalaura studiju programmā; viens vai divi semestri – tiem, kas studē profesionālā maģistra studiju programmā. Cik maksā studijas dubultā diploma programmā? Studējot dubultā diploma programmā, studenti maksā par studijām Biznesa augstskolā Turība (arī par to periodu, kas pavadīts ārvalstīs), kā arī sedz savus uzturēšanās un ceļa izdevumus. Dažas sadarbības augstskolas paredz arī papildu maksu par laiku, kas pavadīts šajās mācību iestādēs. Biznesa augstskolas Turība studenti dubulto diplomu var iegūt vairākās prestižās augstskolās Francijā, Lielbritānijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Taivānā, Turcijā un Kazahstānā.

ERASMUS+ programma

ERASMUS+ programma ir studentu mobilitātes programma, kas paredz 3–12 mēnešus ilgas studijas citu Eiropas Savienības valstu augstskolās. Izmantojot ERASMUS+ studentu mobilitātes programmu, studentiem ir iespēja paplašināt redzesloku un papildināt zināšanas pašu izvēlētajā jomā. Pieteikties var tie studenti, kuri līdz šim nav iesaistījušies ERASMUS+ apmaiņas programmā vai ir piedalījušies, bet dalības periods nepārsniedz divpadsmit mēnešus, kas ir maksimālais vienam studentam pieejamais ilgums. Uz ārvalstīm studēt doties var students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu Biznesa augstskolā Turība. Kandidātu atlasē primāri tiek vērtētas studentu sekmes, svešvalodu prasmes un motivācija.



Vairāk par starptautiskajām iespējām uzzini www.turiba.lv sadaļā "Studentiem"

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība