LTA: dārgajiem vairogiem “veiksmes stāsts”; izdevīgāki piedāvājumi paliek bez ievērības

Parādoties interesei par aizsargvairogiem, pienāca informācija no dažādiem ražotājiem. Piemēram, Lietuvas ražotāji piedāvāja šādus vairogus par 5 eiro, tad parādījās arī pašmāju ražotāju piedāvājumi lielākā cenu amplitūdā 12, 15 vai 20 eiro par vienu gabalu. Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA), lai rastu izdevīgākos un drošākos risinājumus sejas vairogu piegādēm tirgotāju un valsts vajadzībām, veica cenu aptauju.

“Mums prioritāras ir pircēju intereses. Ir jāpasargā no riskiem gan veikalu apmeklētāji, gan pārdevēji. Jau tagad tirdzniecības uzņēmumam nākas pārtērēt līdzekļus, iegādājoties nepieciešamo šīs krīzes apstākļosiem Kāpēc dāvinām naudu tiem piegādātājiem, kas piedāvā piegādes par augstām cenām, ja šīs pašas preces var nopirkt par daudz lētāku naudu un ietaupīt līdzekļus citām vajadzībām?!” komentējot situāciju saka LTA prezidents Henriks Danusēvičs. “Esam piedāvājuši valsts iepircējiem gan aizsargvairogus, gan sejas maskas, gan citus aizsardzības līdzekļus. Pat bija piedāvājumi no ārvalsts Veselības ministrijas ar bezmaksas piegādēm, taču neviens no šiem piedāvājumiem netika pieņemts vai izskatīts”.

Sejas vairogi nav nekas unikāls un attiecīgie prototipi izstrādāti jau iepriekš. Viens no uzņēmumiem, Display Latvija, caurspīdīgos sejas vairogus piedāvā par cenu 2 eiro par vienu gabalu. Uz jautājumu, vai patiešām piedāvājums ir godīgs un preces kvalitatīvas, ja tiek pārdotas ievērojami lētāk, uzņēmumā atbild apstiprinoši. Vairogiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, tos izgatavo pēc Zviedrijas standartiem atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. HL Display, kas ražo sejas vairogus, pasaulē darbojas jau 65 gadus, Latvijā produkciju piedāvā jau 25 gadus, pie tam nodokļos valstij samaksā aptuveni 250 000 eiro gadā.

Latvijā vairogus ražo arī citi vietējie uzņēmumi, piemēram, Grupa Lukss, ko izveidojuši Latgales uzņēmēji. Šie vairogi ir ar citu stiprinājumu uz sejas un maksā aptuveni 5 eiro.

Situācija parāda, kas ir kas - kurš godīgs uzņēmums un kas tikai izmanto iespēju iedzīvoties uz citu rēķina.

Tomēr valsts iestādes izvēlējušās iepirkumam SHIELD48, līdz ar to ražotājs saņem tūkstošiem eiro no nodokļu maksātāju naudas, kamēr tirgū atrodami daudz izdevīgāki piedāvājumi. Vai tiešām ārkārtējās situācijas apstākļi ļauj pārmērīgi tērēties ar līdzekļiem un miljoni aizies jaunām firmiņām, kas māk “pieslēgties” īstajā brīdī, savukārt, pārējie uzņēmumi ar ražošanas pieredzi, kas gadiem maksājuši nodokļus un godīgi strādājuši, cietīs grūtības.

Nacionālais Veselības dienests (NVD), kas steidzīgi pasūtījis 10 000 eksemplārus un atzinis 24,20 eiro par vienu vairogu kā adekvātu cenu. skaidro, ka ar speciālu Ministru kabineta rīkojumu atļauts pirkt ārpus publisko iepirkumu likuma procedūrām.

“Latvijas Tirgotājs” mēģināja noskaidrot, vai SHIELD48 ir optimistiski uzņēmēji, kas nebaidās riskēt, vai tomēr jau iepriekš bijis skaidrs par garantētu noietu valsts iepirkumā, Taču atbildi par uzņēmuma īpašnieku līdzšinējo darbību LIAA un sakaru ar ALTUM vai veselības aprūpi, neizdevās saņemt – uzņēmuma pārstāvji neatsaucās. Nav skaidrojama arī sabiedrisko mediju aktivitāte konkrētā ražotāja popularizēšanā, “aizmirstot” par alternatīvām.

Tomēr sakritības “labai sadarbībai” veiksmīgajā SHIELD48 projektā norāda vairāki fakti - “3D technology” ļoti “paveicās”: kopumā uzvara konkursā par inovatīvu ideju “sejas vizieris SHIELD48” un no LIAA – 12 000 eiro, no ALTUM (Latvijas un ES fondi) – 100 000 eiro un NVD iepirkums bez konkursa – aptuveni 242 000 eiro.

Rezultātā uzņēmumi, kas gadiem strādājuši un maksājuši ievērojamas summas nodokļos, paliek bez valsts pasūtījuma, tikmēr atsevišķi uzņēmumi ar tikai pāris mēnešu pieredzi veiksmīgas “sakritības” rezultātā gūst lielu peļņu iepirkumos. Tā rodas “veiksmes stāsti”, izdevīgi iegūstot priekšrocības valsts iepirkumā.