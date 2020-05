Sakritība, vai tomēr nē? Dīvainības ap bijušā SAB darbinieka Sparāna aizturēšanu

Pagājušās nedēļas nogalē TV3 raidījums “Nekā personīgi” sižetā par bijušā Satversmes aizsardzības biroja (SAB) darbinieka Aigara Sparāna aizturēšanu vēstīja par Sparāna saiknēm ar Latvijas melnajā sarakstā iekļauto kriminālo autoritāti Vjačeslavu Šestakovu jeb Sļivu. Sižetā bija arī pieminēts, ka Valsts drošības dienests (VDD) Sparānu aizturējis pie armēņu restorāna Erebuni, kur Sparānam it kā bijusi norunāta tikšanās ar armēņu izcelsmes uzņēmēju Igoru Osipjanu. Pēc raidījumā minētā un arī pēc Jauns.lv avotu teiktā Osipjans esot restorāna īpašnieka radinieks un Šestakova jeb Sļivas uzticības persona Latvijā.

Sagadīšanās vai nē, bet restorāns Erebuni jau pērn izpelnījās uzmanību saistībā ar Latvijas televīzijas (LTV) raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” pētījumu par nelegālo cigarešu tirdzniecību Rīgas centrāltirgū. Toreiz LTV ziņoja, ka galvenais raidījuma varonis - armēņu izcelsmes vīrietis vārdā Tigrans daļu no Centrāltirgū pārdošanā nogādātājām kontrabandas cigaretēm piegādāja no tā paša armēņu restorāna Erebuni. Noprotams, ka tajā bija izveidota tāda kā noliktava kontrabandas cigarešu uzglabāšanai. Vai Sparāna aizturēšana pie šīs Tigrana kontrabandas cigarešu noliktavas bija jauša vai nejauša sakritība, atliek vien minēt, tomēr Sparāna saiknes ar armēņu diasporu gan ir šķietami nepārprotamas.

Bordāns bēg no žurnālistes

Pērn, kad LTV atklāja cigarešu kontrabandas tirdzniecības shēmu Rīgas Centrāltirgū, aktuāls kļuva jautājums par piemērojamajiem sodiem par šo nelegālo rūpalu. Mediji ziņoja, ka Iekšlietu ministrs (IeM) Sandis Ģirģens (KPV LV) jau pirms skandāla bija izteicis priekšlikumu par stingrāku soda mēru piemērošanu saistībā ar nelikumīgu tabakas produktu izplatīšanu, taču šie priekšlikumi no Tieslietu ministra (TM) Jāņa Bordāna (JKP) puses tikuši noraidīti. Tolaik TM parlamentāra sekretāra amatu ieņēma Bordāna partijas biedrs Juris Jurašs (JKP). LTV žurnāliste pēc vienas ko Ministru kabineta sēdēm vērsās pie tieslietu ministra Bordāna ar jautājumiem, kāpēc šie tika noraidīti, kā rezultātā Bordāns pret žurnālisti kļuva teju agresīvs un Bordāna rīcība izsauca plašu rezonansi sabiedrības un mediju vidē. Bordāns pēcāk gan norādīja, ka žurnāliste esot uzdevusi viņam jautājumus, uz kuriem viņš neesot bijis sagatavots un aizrādīja žurnālistei it kā neētisku rīcību, kam žurnālistu cunfte gan nepiekrita. Atzīstams, ka pēc šiem skandāliem, šobrīd soda mēri par nelikumīgu tabakas izstrādājumu izplatīšanu ir kļuvuši bargāki: no administratīvās atbildības soda naudas veidā nu draud arī cietumsods.

Juraša sieva apstiprina kontaktus gan ar armēņu diasporas pārstāvi, gan Sļivu

Papildus tam, ka Sparāns tika aizturēts pie armēņu restorāna Erebuni, raidījumā Nekā personīgi Saeimas deputāta, Juridiskās komisijas vadītāja un Tieslietu padome locekļa Jura Juraša sieva Alla Juraša sniedz interviju un tajā apliecināja, ka viņa ir sniegusi juridiskos pakalpojumus gan Osipjanam, gan Sļivam un viņa ģimenei. Protams, Juraša sievai ir brīvas tiesības izvēlēties savu klientu un kontaktu loku, tomēr, ņemot vērā Sļivam nepieciešamās juridiskās palīdzības specifiku – juridisko palīdzību saistībā ar personas iekļaušanu melnajā sarakstā, maz ticams, ka viņas vīrs Jurašs par šiem kontaktiem nebija informēts. Pats Jurašs raidījumā Nekā personīga noliedza pazīšanās saistes gan ar Sļivu, gan ar Osipjanu, bet apstiprina savu labo pazīšanos ar Sparānu.

Inkēna parādīšanās Sparāna lietā arī nejauša?

Pēc mediju sniegtās informācijas uzņēmējs Edvīns Inkēns pēdējā laikā izpelnījies tiesībsargu uzmanību nu jau vairākas reizes. Pirmo reizi Inkēns tika minēts kā aizturētā persona no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (VID NMP) puses saistībā ar kriminālprocesu SIA “Vexoil Bunkering” lietā, kur valsts budžetam nodarītie zaudējumi lēšami teju 40 miljonu eiro apmērā. Otro reizi saistībā ar Sparāna kukuļošanu. Kad šā gada februārī notika Inkēna pirmā aizturēšana, VID NMP norādīja, ka SIA “Vexoil Bunkering” pērn uzsāktajā kriminālprocesā shēma tika realizēta laika periodā no 2014. līdz 2017. gadam. Tagad pēc Sparāna aizturēšanas un viņam izvirzītajām apsūdzībām kukuļņemšanā un valts noslēpuma izpaušanā, viņa advokāts Aleksandrs Berezins, kurš citastarp ir bijušais KNAB operatīvais darbinieks, medijiem ir apstiprinājis, ka laika posmā no 2015. līdz 2017. gadam Sparāns ir uzturējis kontaktus ar Inkēnu. Sparāna lietā Inkēns figurējot kā starpnieks kukuļdošanā, lai gan pats Inkēns medijiem norādījis, ka viņu rīcībā nav patiesa informācija.